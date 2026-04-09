Ingenieros del Ejército de EE.UU. llegan a Panamá para revisar el puente de las Américas, una vía clave para el país

Por Elizabeth González, CNN en Español

Una misión de ingenieros estructurales del Ejército de Estados Unidos revisará “de manera voluntaria” el Puente de las Américas en la ciudad de Panamá, luego de que el lunes parte de la estructura fuera alcanzada por el fuego proveniente del incendio de carros cisterna.

El puente cobra especial relevancia porque su estructura está sobre el cauce o zona de navegación por donde pasan los barcos que entran y salen del canal de Panamá del lado del Pacífico. El canal ha sido objeto reciente de la disputa entre China y Estados Unidos por la influencia en la región.

Debido al incendio del lunes, el Ministerio de Obras Públicas informó que la autoridad del canal de Panamá “ha estado ejecutando un proyecto de revisión de todo el puente, lo cual arrojará consideraciones sobre el mantenimiento o reparaciones necesarias a la estructura”.

A las labores se une la mencionada misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para hacer el análisis estructural del Puente de las Américas, “sumando así expertos y herramientas de control en un plan de inspección integral”, según expresó la presidencia de Panamá.

Serán dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo los que desde este jueves estarán en el país “con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses”, informó la presidencia de Panamá.

“La colaboración es parte del programa entre ambas naciones”, detallaron en un comunicado y “el próximo lunes, el MOP estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros”.

Apenas ocurrió el incendio el lunes se ordenó el cierre del puente de las Américas. Pero, un día después, se instruyó retomar la circulación vial de forma limitada, luego de una inspección estructural con equipo especializado liderada por el Ministerio de Obras Públicas.

La comisión técnica interinstitucional que hizo la evaluación recomendó la apertura parcial, pero habilitó a que solo transiten motos, vehículos sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo “coaster”. En tanto, se cerró el paso a buses grandes y camiones de carga.

Como el fuego fue cerca de uno de los pilares del puente, buscan evitar que la estructura vial se recargue con más de 10 toneladas.

El puente de las Américas es una conexión vital para Panamá. De un lado está la ciudad de capital y, en el otro extremo, el sector oeste y la carretera Interamericana, que conduce al resto del país y a Centroamérica.

Por esa estructura circula el 75% de los vehículos que se desplazan entre la ciudad capital, el oeste y el interior. El otro 25% lo hace por otro puente, el Centenario, según dijo a CNN el Ministerio de Obras Públicas.

En el incendio del lunes, dos bomberos resultaron heridos y un empleado de la compañía del camión cisterna falleció, según el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Las causas de la explosión que derivó en el incendio aún no están claras y son objeto de investigación.

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