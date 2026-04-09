El Gobierno de Israel aprueba en secreto más de 30 nuevos asentamientos en la Ribera Occidental

Por Tal Shalev, CNN

El gabinete de seguridad israelí aprobó en secreto la legalización de más de 30 nuevos asentamientos y granjas en la Ribera Occidental ocupada el mes pasado, según tres fuentes israelíes familiarizadas con la decisión.

A diferencia de decisiones similares en el pasado, la aprobación no fue anunciada públicamente por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN. Dos de las fuentes dijeron a CNN que la aprobación se mantuvo en secreto para evitar críticas internacionales en el contexto del aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en la Ribera Occidental desde el inicio de la guerra con Irán.

La autorización forma parte de un impulso continuo del Gobierno israelí de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu para expandir los asentamientos y afianzar el control de Israel sobre la tierra, con el objetivo de enterrar la posibilidad de un futuro Estado palestino.

Los palestinos quieren un Estado en los territorios que Israel capturó en la guerra de 1967, incluidos la Ribera Occidental, Gaza y Jerusalén Oriental.

La iniciativa para legalizar los asentamientos israelíes se ha llevado a cabo en contravención del derecho internacional, que considera ilegales todos los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada. Si bien los asentamientos israelíes son ilegales tanto según el derecho israelí como el internacional, los colonos han logrado establecer decenas de asentamientos no autorizados en los últimos años y, finalmente, han obtenido la aprobación del Gobierno israelí.

Los medios israelíes informaron que la decisión también incluye la construcción de infraestructura eléctrica y de agua para los asentamientos.

Según Peace Now Settlement Watch, en 2025 se estableció un número récord de 86 nuevos asentamientos. En los últimos años, algunos de los colonos en esos asentamientos han forzado la expulsión y el desplazamiento de comunidades palestinas tras la violencia y el acoso de los colonos.

La Autoridad Palestina condenó la medida, calificándola de “una escalada peligrosa y una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU”. Un comunicado de la oficina del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que la decisión “representa un paso israelí adicional para implementar planes de anexión, expansionistas y de desplazamiento”, e instó a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, a intervenir de inmediato.

La decisión de legalizar los asentamientos, tomada en una reunión del gabinete de seguridad el 25 de marzo, se produce en medio de un aumento de la violencia de los colonos hacia los palestinos desde el comienzo de la guerra con Irán.

De acuerdo con la ONG israelí de derechos humanos Yesh Din, hubo 305 incidentes de violencia de colonos entre el 28 de febrero y el 29 de marzo, con un promedio de más de 10 incidentes al día, incluidos asaltos, daños a la propiedad y tomas de tierras.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el mes pasado desviaron un batallón de combate de la frontera norte con Líbano hacia la Ribera Occidental en medio del aumento de la violencia de los colonos en tiempos de guerra. Durante la reunión del gabinete en la que se discutieron los nuevos puestos avanzados, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, advirtió a los ministros del gobierno que las fuerzas están bajo una presión severa debido a la escasez de personal y a las mayores exigencias operativas, incluida la Ribera Occidental, según las dos fuentes israelíes que fueron informadas sobre los detalles de la reunión.

En la misma reunión, el gabinete de seguridad de Netanyahu también respaldó una directiva dirigida a los “crímenes nacionalistas” judíos en la Ribera Occidental, dijeron a CNN dos funcionarios israelíes. La medida, informada por primera vez por Euronews, instruye a las FDI y a la policía a tomar medidas enérgicas contra la violencia de los colonos, refuerza la presencia de militares en zonas de fricción y establece una unidad dedicada dentro del Ministerio de Defensa para abordar el fenómeno de la “Juventud de las Cimas” (Hilltop Youth), un término que describe a jóvenes judíos religioso-nacionalistas extremistas de extrema derecha que operan en la Ribera Occidental. Un funcionario dijo que la directiva fue “emitida por el primer ministro tras una serie de discusiones internas iniciales y luego ratificada por el gabinete”. La Oficina del Primer Ministro de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

Peace Now denunció la decisión del Gobierno.

“Ahora está claro para todos —y las FDI siguen enfatizándolo— que establecer asentamientos perjudica la seguridad, impone una carga intolerable a las fuerzas y socava la posibilidad de resolver el conflicto y lograr cualquier forma de seguridad o de paz futura”.

El tema de la violencia de los colonos y la expansión de los asentamientos en la Ribera Occidental generó una atención y un debate significativos en los medios israelíes a finales de marzo, tras un reportaje de CNN en el que soldados israelíes se hicieron eco de la ideología de los colonos, hablaron de venganza después de atacar a palestinos y detuvieron y agredieron a un equipo de CNN en la Ribera Occidental. El máximo general de las fuerzas israelíes tomó medidas rápidas, suspendiendo todas las actividades operativas de un batallón de reserva implicado en la detención del equipo de CNN en la Ribera Occidental, incluida la expulsión de un soldado del servicio militar.

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Con información de Ibrahim Dahman, de CNN.