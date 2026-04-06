Las 5 cosas que debes saber este 6 de abril: sobrevuelo lunar, amenaza de Trump a Irán, candidatos a elecciones Perú y más

Por CNN en Español

Estados Unidos fija un nuevo plazo a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. Trump recomienda recortar el presupuesto de la NASA. Los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Perú. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La nave Orion de la misión Artemis II se encuentra en lo que se conoce como una “trayectoria de retorno libre”. En términos de vuelos espaciales, se trata de una trayectoria de sobrevuelo: debido a la dinámica orbital y a la gravedad de la Luna, incluso si Orion no vuelve a encender su motor, la cápsula pasará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra. Este lunes los astronautas harán la máxima aproximación al satélite natural y, a la vez, la misión alcanzará su mayor distancia de nuestro planeta.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pareció establecer un nuevo plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!”, indicó Trump en un mensaje de redes sociales. De lo contrario, según el mandatario, atacará la infraestructura eléctrica del país y volará puentes. “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”, decía la advertencia de Trump con un lenguaje vulgar. Altos funcionarios iraníes emitieron sus propias amenazas en respuesta al ultimátum de Trump.

Los precios del petróleo se mantuvieron elevados este lunes ante la posibilidad de ataques contra la infraestructura energética de Irán. El crudo Brent, el referente mundial, se cotizaba en US$ 109,32 el barril hacia las 3:04 a.m. hora de Miami. El crudo estadounidense, por su parte, en US$ 111,03. La interrupción del suministro de petróleo ha llevado los precios promedio de la gasolina en EE.UU. a su nivel más alto desde 2022.

El cómico Carlos Álvarez pasó al segundo puesto en intención de voto a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, según una encuesta de Ipsos-Perú21 publicada el domingo, por detrás de la candidata conservadora Keiko Fujimori, en un escenario de alta fragmentación que inyecta de incertidumbre el panorama de cara a una segura segunda vuelta.

El Gobierno del presidente Donald Trump continúa su campaña contra el supuesto fraude electoral, tomando nuevas medidas para crear una base de datos nacional de ciudadanos e intensifica la búsqueda de presuntos votantes no ciudadanos, todo ello bajo el lema de la “integridad electoral”. Hay preocupación entre funcionarios electorales por su alcance y posibles efectos.

¿El equipo de qué institución ganó su primer título femenino de la NCAA?

A. South Carolina

B. UCLA

C. Texas

D. UConn

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. UCLA ofreció una actuación magistral para derrotar a South Carolina por 79-51 en el campeonato nacional femenino, celebrado el domingo en el Mortgage Matchup Center de Phoenix.

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