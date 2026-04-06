Así fue el derrame de petróleo que indigna y moviliza a los mexicanos

Por CNN en Español

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que ha impactado a lo largo de cerca de mil kilómetros de litoral del país, continúa afectando a numerosas comunidades mientras hay versiones encontradas entre el Gobierno y organizaciones ambientalistas sobre la fecha y las causas del incidente.

El domingo, decenas de habitantes en Pajapan, en el sur de Veracruz, marcharon para reclamar medidas de alivio para las comunidades damnificadas. Pescadores, transportistas y comerciantes de una de las zonas más afectadas por el derrame se movilizaron bajo el lema “Marcha por el mar y la laguna”.

Ambientalistas y otros ciudadanos denunciaron que las labores de autoridades federales y estatales han sido insuficientes para despejar la zona contaminada y pidieron acciones más firmes para evitar incidentes similares. También, destacaron que la crisis afecta con fuerza al sector turístico, especialmente en época de viajes por Semana Santa.

El grupo interinstitucional que atiende la situación informó el viernes que ha recolectado 889,4 toneladas del contaminante en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de las cuales 32 ya quedaron sin presencia de peces y 16 seguían con afectaciones.

En las labores participan 3.145 elementos de dependencias federales y autoridades municipales, que además instalaron 2.000 metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos reiterados en más de 630 kilómetros de costa en el Golfo de México, según un comunicado difundido en conjunto por las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entre otras autoridades locales y federales.

A ello se suman operaciones marítimas y aéreas, sobrevuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell, toma de muestras de hidrocarburo con cadena de custodia e inspecciones a buques. Además, Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza, aunque el esfuerzo acumulado implicó la contratación de 958 personas mediante esquemas temporales y rotativos. La petrolera estatal precisó que atendió 112 kilómetros de litoral y que los residuos están siendo concentrados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las autoridades trabajan con científicos “para que a partir de imágenes de satélite nos puedan dar más información y también fortalecer el sistema de pronóstico”.

Los primeros signos del derrame, según la versión oficial, fueron detectados a principios de mes en el estado Veracruz y posteriormente en el vecino Tabasco y han coincidido en el tiempo con una filtración de aguas aceitosas de la refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas, cuya relación con el vertido fue descartada por las autoridades.

El secretario de Marina, Raymundo Morales, dijo que Pemex detectó una enorme mancha de combustible en el fondeadero del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, pero no se había podido identificar al buque que lo realizó de los 13 que estaban en la zona cuando se hizo el vaciado.

El Gobierno atribuyó días atrás la contaminación a tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales.

Este lunes, la presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa diaria que se reunirá con el grupo interdisciplinario que trabaja para investigar las causas del derrame.

A fines de marzo, a partir de imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas como Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciaron que el derrame de hidrocarburo inició entre el 11 y el 17 de febrero en aguas del estado de Campeche.

“Lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi un mes después, cuando el derrame llegó a las costas, a hablar de un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esa versión”, dijeron en su pronunciamiento.

“No se trata sólo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca”, agregaron.

La presidenta Sheinbaum negó las acusaciones en conferencia de prensa y aseguró que se ha confirmado una fuga en la infraestructura petrolera estatal. Añadió que las filtraciones naturales en el Golfo han ocurrido en el pasado y que continúan las investigaciones para determinar si el derrame se debió a uno de esos episodios “o alguna fuga de algunas de las instalaciones”.

Los operativos incluyen apoyos a comunidades pesqueras afectadas, así como programas de empleo vinculados a la emergencia ambiental.

A partir de este lunes, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) entregará 15.000 pesos (unos US$ 830) a 3.679 pescadoras y pescadores de Tabasco y Veracruz para mitigar las pérdidas por la contaminación, con recursos repartidos a través del Banco del Bienestar.

Por su parte, Pemex, además de impulsar la contratación de pescadores y otros pobladores afectados para participar en la limpieza y recolección, anunció la inversión por US$ 1,7 millones para equipos de pesca en cooperativas del litoral sur, y apoyos con combustible para municipios de la zona.

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Con información de las agencias EFE y Reuters