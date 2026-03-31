Argentina busca explicaciones tras el primer tiroteo escolar letal en más de 20 años

Por Federico Jofre, CNN en Español

La comunidad de una pequeña ciudad en el centro de Argentina quedó conmocionada tras conocerse este lunes la noticia de que un estudiante presuntamente entró armado a una escuela y mató a un alumno, antes de ser neutralizado. El hecho ocurrió en San Cristóbal, una localidad de apenas 14.000 habitantes en la provincia de Santa Fe.

El agresor tiene 15 años y cursa tercer año de la secundaria en la Escuela N° 40 de esa localidad, según confirmó la policía local. La víctima tenía 13 años y estaba en primer año de la misma escuela. Además, al menos otras dos personas resultaron heridas, pero se encuentran fuera de peligro.

La policía confirmó también que el adolescente ingresó a la escuela con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos hasta que una persona allí presente se abalanzó sobre él, logró retenerlo y quitarle el arma. El joven quedó detenido y la escuela fue evacuada.

Uno de los heridos fue trasladado al hospital con perdigones en la cara y el cuello, mientras que el otro tuvo heridas de menor gravedad, según el comunicado de la policía.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, confirmó a la cadena TN, afiliada de CNN, que declararon duelo en la localidad y que siguen trabajando para esclarecer los hechos.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó en conferencia de prensa que el autor del tiroteo “es un menor no punible según la legislación vigente”, lo que significa que no puede tener un castigo penal. “Dentro del marco legal, se buscará garantizar una respuesta adecuada y de contención”, declaró.

En Argentina todavía no entró en vigor la reforma del régimen penal juvenil, aprobada por el Congreso argentino en febrero y que redujo la edad de imputabilidad de delitos de los 16 a los 14 años. La medida estableció que el plazo para que entre en efecto sea de 180 días desde su publicación, es decir el 5 de septiembre.

En tanto, la ministra provincial de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, precisó que no existían intervenciones previas sobre el agresor.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo a la prensa que las autoridades acompañarán a las familias de las víctimas. “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”, agregó. Las autoridades provinciales suspendieron las clases en todos los niveles mientras la fiscalía avanza con la investigación.

El caso impactó a la provincia y al país en general, ya que en Argentina este tipo de incidentes no ocurren con frecuencia. El antecedente más recordado es de 2004, cuando un joven de 15 años mató a tres compañeros e hirió a otros cinco con el arma de su padre, quien era miembro de las fuerzas de seguridad, en la localidad de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Con información de EFE.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.