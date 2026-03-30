Trump impulsa norma para abrir planes 401(k) a capital privado y otras inversiones, como criptomonedas

Por Jeanne Sahadi, CNN

Una nueva norma propuesta por el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés) busca dar a los fiduciarios de planes 401(k) “la máxima discreción y flexibilidad” al elegir alternativas de inversión para incluir en el menú de inversiones de un plan.

El Departamento de Trabajo presentó el lunes una nueva norma propuesta para los patrocinadores de planes 401(k) que quieren ofrecer a los participantes del plan la opción de invertir en capital privado y otras inversiones “alternativas” como criptomonedas y materias primas.

La norma propuesta otorga a los fiduciarios del plan “la máxima discreción y flexibilidad al seleccionar cualquier inversión en particular como una alternativa de inversión designada”, según el DOL.

“Los días del departamento de elegir ganadores y perdedores han terminado. Nuestra norma deja claramente establecido que los administradores deben evaluar cualquiera y todas las posibles ofertas de productos siguiendo un proceso prudente”, dijo el subsecretario de Trabajo Keith Sonderling en un comunicado. “Esta propuesta es decididamente neutral y se abstiene de decir que alguna clase de activo es mejor o peor que otros tipos de inversión, como exige la ley”.

Eso puede ser una buena noticia para las industrias de capital privado y crédito, que desde hace tiempo han buscado acceso a los billones de dólares invertidos en planes de jubilación en el lugar de trabajo.

Técnicamente, los empleadores siempre han sido libres de ofrecer opciones de inversión alternativas en sus 401(k). Pero hasta la fecha muy pocos lo han hecho porque esas inversiones han sido más opacas y costosas que las opciones que cotizan en bolsa, y la amenaza de ser demandados por los participantes o sancionados por el DOL por no ofrecer un menú de inversiones prudentes y a precios razonables ha sido un factor disuasorio.

“Los fiduciarios no necesitan permiso para considerar distintos tipos de inversiones. Necesitan claridad sobre cómo hacerlo de manera prudente y confianza en que se respetará un proceso sólido”, dijo Lisa Gomez, subsecretaria de Trabajo para la seguridad de los beneficios de los empleados durante la administración Biden, en un correo electrónico.

Y, en su opinión, la norma propuesta ofrece un nuevo nivel de detalle sobre lo que constituye ese proceso sólido.

Pero incluso si la norma propuesta del DOL deja más claro cómo decidir si incluir inversiones alternativas, eso no significa que el capital privado y las criptomonedas vayan a aparecer en tu menú de inversiones en el corto plazo.

¿Por qué?

Porque los empleadores no están obligados a ofrecer la opción. Y aunque quieran hacerlo, aún deben pasar por un proceso cuidadoso para determinar si una inversión cumple con sus estándares. Deben “considerar objetivamente, de manera exhaustiva y analítica, y tomar determinaciones sobre factores que incluyen el rendimiento, las comisiones, la liquidez, la valoración, los puntos de referencia de rendimiento y la complejidad”, como lo expresó el DOL.

Sigue siendo una incógnita si la nueva norma hará que los empleadores se sientan lo suficientemente seguros frente a litigios externos. “Nuestra lectura inicial es que el Departamento de Trabajo parece haber llegado tan lejos como pudo usando su autoridad regulatoria para proteger a los fiduciarios”, dijo Jaret Seiberg, analista de políticas de servicios financieros en TD Cowen Washington Research Group, en una nota para analistas. “Sin embargo, seguimos siendo escépticos de que esto anime a los fiduciarios a incluir alternativas en los planes 401(k) hasta que los tribunales hayan coincidido en que este lenguaje protege a los asesores de litigios. Eso significa que podrían pasar varios años antes de que veamos el impacto real de esta propuesta”.

La norma propuesta del DOL, que puede tardar meses en finalizarse, fue emitida a instancias del presidente Donald Trump, quien el pasado agosto emitió una orden ejecutiva que buscaba, entre otras cosas, “aliviar las cargas regulatorias y el riesgo de litigios” para los patrocinadores de planes 401(k).

La senadora Elizabeth Warren, una férrea crítica de facilitar a quienes están en el capital privado, el crédito privado y las criptomonedas un acceso más sencillo a los planes de jubilación, se manifestó en contra de la norma propuesta del DOL, especialmente dadas las recientes malas actuaciones en esos mercados.

“Los estadounidenses que enfrentan un futuro incierto en la economía de Trump ahora tendrán más razones para cuestionar la seguridad de sus ahorros para la jubilación, todo para que los amigos de Trump en Wall Street tengan otra pila de dinero con la que jugar”, dijo Warren en un comunicado. “Cualquiera que se preocupe por la seguridad financiera de los trabajadores debería oponerse a esta norma”.

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