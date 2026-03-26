OpenAI pensó que podría adueñarse de los videos de IA. La realidad fue demasiado cara

Análisis por Allison Morrow, CNN

Tras seis meses y millones de dólares tirados a la basura, OpenAI pone fin a lo que en su día denominó “el motor de imaginación más potente jamás construido”.

Parece que ha habido dos errores clave en la saga de Sora:

OpenAI no comprendía cómo interactúan los consumidores con los videos en internet. OpenAI subestimó lo increíblemente caro que resultaría ejecutar una aplicación que consume tanta energía.

Por si te lo perdiste: OpenAI anunció el martes el cierre de Sora, la aplicación de texto a video similar a TikTok que, hay que reconocerlo, logró crear contenido de aspecto muy realista.

Su lanzamiento marcó un punto de inflexión para los videos generados por IA, elevándolos del ámbito de imágenes en movimiento chapuceras a los sofisticados deepfakes (para bien o para mal).

La reversión de Sora forma parte de un cambio más amplio dentro de OpenAI, que en su día fue el líder indiscutible en la carrera de la IA y que ahora se enfrenta a una seria competencia de rivales como Anthropic y Google.

A principios de este mes, el director de aplicaciones de OpenAI comunicó al personal que la empresa no podía permitirse el lujo de distraerse con tareas secundarias, según informó el Wall Street Journal.

La compañía está reforzando sus productos principales, entre los que se incluyen una versión actualizada de ChatGPT centrada en el trabajo de oficina y una herramienta de codificación llamada Codex.

Las descargas de Sora se dispararon tras su lanzamiento exclusivo por invitación en septiembre, alcanzando más de un millón de usuarios activos diarios en poco más de un mes, según datos de Similarweb. Sin embargo, la novedad se desvaneció rápidamente.

El uso alcanzó su punto máximo a principios de noviembre y luego se desplomó. Las descargas han caído un 70 % desde noviembre, y los usuarios activos diarios han disminuido un 34 %.

Ese fue el primer tropiezo: OpenAI creó una máquina realmente sofisticada y esperaba que todos disfrutaran usándola tanto como sus ingenieros. Pero los videos con IA, incluso los más avanzados, le quitan gran parte de la gracia a la simple navegación.

La alegría que los humanos experimentamos al ver, por ejemplo, un video de un husky con acento italiano o un gato bailando al ritmo del éxito de Nelly de 2005, “Grillz”, proviene en parte de saber que alguien más vivió algo gracioso en la vida real y logró capturarlo en el momento.

Cuando una versión generada por IA de lo mismo aparece en nuestras redes sociales, se siente como hacer trampa. La persona que publica ese video no presenció nada impresionante ni inusual. Simplemente escribió unas palabras en un cuadro y subió el resultado.

Pero más allá de las cuestiones filosóficas sobre la autenticidad, internet no tardó en sortear las restricciones de contenido de Sora.

La gente usó la aplicación para generar videos falsos de mujeres estranguladas o cubiertas con una misteriosa sustancia blanca, personas cometiendo delitos y figuras públicas con uniformes de estilo nazi.

Menos de un mes después del lanzamiento de Sora, OpenAI tuvo que suspender los videos de algunas figuras históricas después de que los usuarios crearan representaciones irrespetuosas de Martin Luther King Jr. (La aplicación prohibía el uso de imágenes de figuras públicas vivas, pero permitía representaciones de personas fallecidas).

Ya hemos visto este tipo de tropiezos con los consumidores por parte de OpenAI.

El lanzamiento de ChatGPT-5 en agosto fue un desastre, ya que el nuevo modelo tenía una personalidad más plana y seca, además de una alarmante incapacidad para responder preguntas básicas.

Los usuarios lo rechazaron de inmediato, lo que obligó a OpenAI a rectificar y restaurar los modelos anteriores.

El segundo tropiezo de Sora fue mucho más prosaico, con la fría y pragmática mirada de un balance: OpenAI aparentemente subestimó cuánto costaría mantener el proyecto en funcionamiento.

La primera señal de que el gasto de Sora se estaba convirtiendo en un problema llegó a finales de octubre, cuando el director de Sora, Bill Peeples, publicó en X que “la situación económica” era “actualmente completamente insostenible”.

En noviembre, Forbes estimó que la aplicación le costaba a OpenAI —que sigue gastando dinero más rápido de lo que lo ingresa— unos US$ 15 millones al día.

La compañía no respondió a las preguntas de CNN sobre esa estimación ni sobre cuánto influyó la carga financiera de Sora en la decisión de cerrar la aplicación.

En un comunicado, OpenAI afirmó que el equipo de Sora continuaría centrándose en la investigación de la simulación del mundo real para impulsar los esfuerzos de OpenAI en robótica.

En resumen: OpenAI tiene un problema matemático: según se informa, generó alrededor de US$ 13.000 millones en ingresos el año pasado y aspira a triplicar esa cifra en 2026, mientras gasta decenas de miles de millones en capacidad de procesamiento.

Este dilema está obligando a la compañía a ceder en estrategias que antes evitaba para generar ingresos, como mostrar anuncios en los resultados de ChatGPT (algo que el CEO Sam Altman llegó a calificar de “último recurso”), y a abandonar proyectos fallidos como Sora.

The-CNN-Wire

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