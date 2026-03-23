Los anuncios sospechosamente oportunos de Trump sobre Irán

Análisis de Aaron Blake, CNN

La reciente marcha atrás del presidente Donald Trump respecto a su gran línea roja para Irán está suscitando algunas preguntas sobre qué, exactamente, está motivando su toma de decisiones en tiempos de guerra.

El sábado por la noche, Trump dijo que Irán tenía 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz y liberar a la economía global o, de lo contrario, atacaría la mayor central eléctrica de Irán. Para el lunes por la mañana, dijo que le daría cinco días más, tras citar negociaciones con Teherán.

Pero Irán ha negado cualquier diálogo con Washington. Y aunque ciertamente hay razones para no tomar a los funcionarios iraníes al pie de la letra, las versiones divergentes —y los propios problemas de credibilidad de Trump— abren la posibilidad de que algo más lo haya motivado a dar marcha atrás. Eso incluye posibles temores de que un movimiento como el anunciado pueda escalar la guerra y el dolor económico global.

Los críticos de Trump están diciendo que se trata del último TACO de Trump —un acrónimo de “Trump Always Chickens Out” (“Trump siempre da marcha atrás”).

Eso es difícil de probar, pero la decisión sigue un patrón innegable en Trump: sus anuncios a menudo parecen estar convenientemente ligados a la apertura y el cierre de los mercados financieros.

Trump dijo que le estaba dando a Irán más tiempo poco antes de que los mercados fueran a abrir el lunes por la mañana, en lo que estaba destinado a ser un día bastante brutal a la luz de las amenazas de escalada de Trump. En cambio, resultó ser, solo, un día fuerte.

Y ha hecho repetidamente este tipo de anuncios en momentos que parecen orientados a los mercados, independientemente de lo sustantivas y duraderas que resulten ser sus propias declaraciones.

Uno importante fueron sus aranceles globales del “Día de la Liberación” del 2 de abril. La conferencia de prensa estaba programada para las 4 p.m., hora del Este, pero después de hablar durante un rato, Trump anunció los detalles reales poco después de que los mercados cerraran, a las 4:30 p.m.

También dijo que los aranceles no comenzarían hasta poco después de la medianoche del sábado 5 de abril, cuando los mercados también estaban cerrados.

Una semana después, tras una semana históricamente dura para el mercado bursátil, Trump publicó minutos después de que los mercados abrieran a las 9:30 a.m., hora del Este: “¡MANTENGAN LA CALMA! Todo va a salir bien”, y “¡¡ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!!”. Al día siguiente, después de que los mercados hubieran caído a su nivel más bajo del año, anunció una pausa de 90 días en casi todos los aranceles por encima del 10 %, lo que luego impulsó a las acciones a su mejor día individual desde 2008.

El 10 de octubre, un viernes, Trump anunció aranceles del 130 % a China 20 minutos después de que los mercados cerraran por el fin de semana (esos aranceles iban a entrar en vigor el sábado 1 de noviembre, cuando los mercados estarían cerrados).

El 21 de enero, 20 minutos antes de que los mercados abrieran, Trump anunció durante un viaje al extranjero que no intentaría tomar Groenlandia usando “fuerza y poder excesivos”. Las acciones acababan de tener su peor día desde octubre el día anterior, y el dólar había tenido su peor día desde agosto.

Trump, por supuesto, no inventó este tipo de enfoque. Las empresas a menudo hacen anuncios que podrían afectar sus acciones ya sea antes o después del horario de mercado para que los inversores puedan digerir la noticia antes de tomar decisiones. Y tanto las empresas como los gobiernos a menudo tratan de enterrar malas noticias los viernes por la noche en lo que se conoce como “volcados de noticias”.

Ese término se siente demasiado trivial para describir el inicio de una guerra. Pero Trump sí esperó hasta después de que los mercados cerraran un viernes para anunciar sus ataques iniciales en Irán, publicando un mensaje en video confirmando los ataques el sábado 28 de febrero alrededor de las 2:30 a.m. (Los ataques anteriores de Trump contra Irán en junio y su operación para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero también cayeron en fines de semana.)

Y hace dos semanas, en la tarde del 9 de marzo, Trump le dijo a un reportero que la guerra de 10 días de antigüedad estaba “muy completa, prácticamente”. Una vez que se difundieron los comentarios, hicieron subir de inmediato a los mercados que estaban en dificultades.

Pero después de que los mercados cerraran, Trump tuvo un mensaje muy diferente en una reunión republicana. Dio a entender que aún quedaba mucho por lograr, diciendo: “ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente”. (Aunque vale la pena señalar que el mensaje de Trump en torno a la guerra ha sido consistentemente inconsistente.)

Avancemos dos semanas, y el anuncio de Trump de un retraso de cinco días en su línea roja sobre la reapertura del estrecho, antes de que los mercados abrieran el lunes, probablemente evitó otro día especialmente brutal.

También parece revelador que aún quedaban unas 12 horas para que Trump averiguara qué tan serio era Irán respecto de su supuesto interés en un acuerdo. Eso podría haber sido prudente, dado que Trump ha advertido que no se puede confiar en Irán. ¿Por qué no esperar un poco más para asegurarse?

Pero ahora, Trump ha retrasado convenientemente su propia línea roja — y, casualmente, hasta después de que los mercados cierren por el fin de semana.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.