Un petrolero ruso averiado va a la deriva cerca de islas italianas, convertido en una “bomba de tiempo”

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Las autoridades marítimas han advertido a los marinos que se mantengan alejados de un petrolero ruso sin tripulación que lleva días a la deriva entre Italia y Malta tras un presunto ataque con drones, lo que ha suscitado temores de un desastre medioambiental.

Un video de vigilancia tomado desde arriba del barco muestra a la embarcación ennegrecida y humeante escorada hacia un lado, con una enorme brecha en su costado de babor y una sustancia aceitosa en las aguas a su alrededor.

La embarcación de bandera rusa —el Arctic Metagaz— transporta alrededor de 900 toneladas métricas (992 toneladas estadounidenses) de diésel y más de 60.000 toneladas métricas (66.000 toneladas estadounidenses) de gas natural licuado en el casco aún intacto, según las autoridades italianas.

Se alega que forma parte de la llamada “flota en la sombra” de Moscú, compuesta por petroleros envejecidos que transportan clandestinamente petróleo ruso por todo el mundo pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El buque de 277 metros salió del puerto ártico ruso de Múrmansk y se dirigía a Egipto, según el sitio web Vessel Finder.

Sin embargo, a primera hora del 3 de marzo, “fue atacado por drones marítimos y aéreos en aguas neutrales del mar Mediterráneo central”, a unas 168 millas náuticas al sureste de Malta, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado del 11 de marzo.

Los 30 miembros de la tripulación —algunos de los cuales sufrieron quemaduras— abandonaron el barco después de que se declarara un incendio. Fueron rescatados de su bote salvavidas y trasladados a Bengasi por la Guardia Costera libia en coordinación con la embajada rusa en Libia, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, quien calificó el presunto ataque contra el buque comercial como un “acto de terrorismo”.

El Ministerio de Transporte de Rusia dijo que drones ucranianos fueron responsables del ataque, informó Reuters. Ucrania no ha hecho comentarios al respecto.

Zakharova describió el incidente como “una flagrante violación del derecho internacional” con consecuencias potencialmente graves.

“Cabe destacar que el ataque ocurrió en estrecha proximidad a las costas de un Estado miembro de la UE, y sin embargo ninguna de las naciones europeas ha condenado el incidente hasta la fecha”, dijo.

Aunque el incidente ocurrió en aguas internacionales, el Gobierno de Italia está cada vez más preocupado de que los vientos puedan empujar el buque cerca del territorio italiano, según autoridades de la marina del país.

Abordaron la situación en una sesión especial el viernes con ministros de Defensa, Exteriores, Energía, Asuntos Marítimos y Protección Civil, así como con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El grupo le dijo a Meloni que el barco no podría atracar de forma segura en un puerto italiano, calificándolo como una “bomba de tiempo llena de combustible”, dijo a CNN un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que asistió a la reunión.

Se cree que no queda nadie en el petrolero, que perdió toda la energía y el control. Meloni dijo en un comunicado tras la reunión que su Gobierno está en “contacto permanente” con las autoridades maltesas y que ambos países monitorean la situación.

Tanto Italia como Malta han enviado remolcadores y medios anticontaminación que están listos para intervenir en caso de que sea necesario. El domingo, el barco iba a la deriva a unas 20 millas náuticas de la isla siciliana de Linosa, parte del archipiélago que incluye Lampedusa.

En última instancia, la responsabilidad del salvamento recae en el propietario ruso del buque, LLC SMP Techmanagement, pero ni las autoridades italianas ni las maltesas han confirmado ningún contacto con el grupo. CNN ha intentado ponerse en contacto con el propietario.

Las autoridades maltesas han encargado a un equipo especializado de salvamento marítimo que determine si el petrolero puede ser remolcado con seguridad a un puerto, o si debería hundirse en el mar, según el periódico Malta Today. La Guardia Costera italiana declinó confirmar a CNN si también forma parte del plan remolcarlo más mar adentro, donde las aguas son más profundas. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización global de conservación, ha emitido una advertencia sobre las posibles amenazas para el medio ambiente, especialmente si el petrolero se hunde con su carga “extremadamente peligrosa”.

“Un derrame potencial podría causar incendios forestales, nubes criogénicas letales para la fauna marina y una contaminación grande y duradera del agua y la atmósfera”, dijo el grupo en un comunicado el viernes.

El grupo afirma que la zona donde ahora se encuentra el buque alberga a casi todas las especies marinas protegidas que se encuentran en el Mediterráneo, un área de atunes rojos y peces espada.

“La zona en cuestión es de un valor ecológico excepcional, con frágiles ecosistemas profundos y una de las mayores biodiversidades de la cuenca mediterránea”, advirtió el grupo. “Por lo tanto, el riesgo ambiental es muy alto y potencialmente irreversible, con graves consecuencias para las economías de las islas Pelagias, que se basan en la pesca y el turismo”.

Cuando el buque fue alcanzado, la autoridad portuaria libia informó por error a las autoridades marítimas del Mediterráneo que se había hundido tras sufrir “explosiones repentinas seguidas de un incendio masivo”, dijeron las autoridades navales italianas a la comisión especial italiana.

Unos días después, las autoridades maltesas avistaron la embarcación y alertaron a Italia, y ambos países advirtieron a cualquiera que estuviera en el mar que se mantuviera a por lo menos cinco millas náuticas de distancia del buque.

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