Miles de trabajadores de empacado de carne abandonan el trabajo en la primera huelga en 40 años

Por Vanessa Yurkevich, CNN

Miles de trabajadores de empacado de carne abandonaron el trabajo el lunes en una planta propiedad de JBS en Colorado, en la primera huelga de la industria en 40 años.

JBS USA es la mayor de las cuatro principales plantas de procesamiento de carne de res en Estados Unidos, que representan el 85 % de toda la producción del país. JBS emplea a una fuerza laboral principalmente inmigrante de 25.000 personas en nueve instalaciones a nivel nacional.

United Food and Commercial Union Local 7, el sindicato que representa a los 3.800 trabajadores en huelga, dijo que JBS no cumplió con sus demandas durante las negociaciones del contrato sobre salarios más altos, equipo de seguridad que salva vidas y una mejor atención médica.

“Desde hace meses, JBS ha insistido en salarios de nivel de pobreza para los trabajadores de la planta… mientras, al mismo tiempo, pone todo el riesgo del aumento de los costos de la atención médica sobre los trabajadores”, dijo Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7.

La huelga en la planta de JBS en Greeley, Colorado, está prevista para durar dos semanas, pero podría extenderse, dijo el sindicato. El contrato anterior expiró el domingo.

En un comunicado a CNN, JBS dijo que su oferta actual “ya ha proporcionado aumentos salariales significativos, una pensión segura y estabilidad financiera a largo plazo” a sus otros trabajadores sindicalizados. JBS añadió que operará la instalación lo mejor que pueda esta semana.

La huelga se produce mientras los precios de la carne de res han aumentado un 15,2 % en el último año debido al tamaño del hato más pequeño en 75 años, según la American Farm Bureau Federation. El Gobierno de Trump anunció en febrero que estaba cuadruplicando la importación de carne de res desde Argentina en 80.000 toneladas métricas para ayudar a compensar los precios más altos.

“Si estas plantas cierran, tendrá un enorme impacto en la economía”, dijo Cordova a CNN. “No solo en Colorado, sino en Estados Unidos”.

En enero, JBS acordó pagar US$ 83,5 millones por conspirar para fijar precios junto con otros empacadores de carne, según los detalles del acuerdo.

Los trabajadores de empacado de carne en la planta de Colorado acusaron a JBS de tomar represalias contra los trabajadores que se estaban organizando.

“Trabajamos muy duro, en condiciones difíciles, y queremos que JBS negocie de manera justa un contrato que nos permita vivir con dignidad”, dijo Deborah Rodarte, cortadora de falda interna en la planta de JBS en Greeley. “Nos mantendremos unidos en la línea de huelga hasta que JBS reconozca nuestro valor y nos trate de manera justa”.

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