Estrecho de Ormuz: Trump necesita una coalición. Aquí te explicamos cómo formar una

Análisis por Brett H. McGurk, CNN

Las dos primeras semanas de la crisis iraní han evidenciado el dominio militar de Estados Unidos e Israel, con respuestas asimétricas por parte de Irán. El desenlace dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas semanas. Permítanme explicarles.

En un conflicto militar, existen tres tipos de escalada:

La escalada vertical consiste en enfrentamientos directos entre objetivos militares. En este ámbito, Estados Unidos e Israel mantienen el dominio. Irán continúa intentando atacar directamente instalaciones militares estadounidenses e israelíes, pero con resultados cada vez menos efectivos.

La escalada horizontal busca ampliar el conflicto: Irán ataca a sus vecinos del Golfo, Jordania, Turquía y Azerbaiyán. Teherán pretende que estos países presionen a Washington para que detenga la guerra antes de que concluya la campaña militar. Hasta el momento, sus esfuerzos han fracasado. Los países atacados se han unido para desafiar a Irán.

La escalada asimétrica busca cambiar las reglas del juego: pensemos en el terrorismo, los ciberataques o el sabotaje económico. Es aquí donde Irán tiene ventaja. Ha aprovechado su posición geográfica para bloquear la principal vía energética mundial en el estrecho de Ormuz. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, mayor será la presión sobre Washington. Irán espera y cree que el presidente Donald Trump dará por terminada la campaña antes de que culmine.

La mejor manera de contrarrestar una escalada asimétrica es mediante la formación de una coalición de países con ideas afines, pero esto es más fácil de decir que de hacer en la práctica, como Trump está descubriendo actualmente .

He contribuido a la formación de varias coaliciones, tanto grandes como pequeñas, para abordar los desafíos de seguridad.

Entre 2014 y 2018, fui enviado especial de los presidentes Obama y Trump y ayudé a conformar una coalición que llegó a incluir a casi 80 países para combatir al grupo terrorista ISIS.

Los miembros de esta coalición colaboraron no solo militarmente, sino también a nivel global mediante sanciones internacionales y nuevas regulaciones para disuadir a los terroristas de cruzar fronteras o viajar en avión. Dicha coalición tuvo éxito y sigue vigente hoy en día.

En 2023 y 2024, contribuí a la creación de una coalición naval para proteger un estrecho paso marítimo en el Mar Rojo llamado Bab el Mandeb (“Puerta de las Lágrimas”).

Este paso había sido cerrado después de que los hutíes —grupo afín a Irán— lanzaran misiles y drones contra buques militares y de carga. Esta coalición llegó a contar con casi 20 países. Si bien estaba liderada por el ejército estadounidense, otras naciones, como el Reino Unido y Dinamarca, derribaron misiles y drones y apoyaron las operaciones militares estadounidenses.

Esa coalición del Mar Rojo podría servir ahora de modelo para el Estrecho de Ormuz. También podría reactivarse si los hutíes, a instancias de Irán, reanudaran su campaña terrorista en el mar Rojo.

Esto es lo que se necesitaría:

Una coalición militar es, en realidad, una serie de decisiones legales y políticas tomadas en cada país.

La mayoría, incluidos los aliados de larga data de Estados Unidos, tienen sus propias leyes y normas que deben superarse antes de desplegar fuerzas militares en el extranjero, especialmente si existe la posibilidad de usar la fuerza.

Para Estados Unidos, esto requiere paciencia y colaboración con los gobiernos de cada país para reunir los fundamentos diplomáticos y legales necesarios para asegurar la participación.

Esto suele comenzar con las Naciones Unidas. En el caso del ISIS, el gobierno de Iraq invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU solicitando la legítima defensa colectiva contra el grupo terrorista.

Esto bastó para que la mayoría de los aliados de la OTAN, en virtud del derecho internacional, acudieran en su ayuda.

En el caso de los hutíes, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución a principios de 2024 condenando los ataques en el mar Rojo y reafirmando el derecho internacional a la libertad de navegación en aguas internacionales.

De igual modo, esto cumplió con los requisitos para que muchos países participaran militarmente.

En la crisis actual, la administración Trump ha realizado una labor sólida en este sentido. La semana pasada, un número récord de 135 países copatrocinaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los ataques de Irán en el Golfo y exigía su cese.

Al igual que la resolución sobre ISIS de hace 10 años, esta resolución también invocó el derecho a la legítima defensa colectiva, amparado en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Solo este hecho debería cumplir con el requisito legal para que los países participen en una misión militar centrada en el estrecho de Ormuz.

La situación se complica aún más en la política interna de cada capital. Incluso superados los límites legales, los líderes electos se enfrentan a restricciones políticas y requieren un nivel básico de apoyo interno antes de desplegar sus fuerzas militares en el extranjero.

Aquí es donde la administración Trump podría fallar.

Dos de los países clave con capacidades navales superiores y un historial comprobado en la lucha contra misiles y drones dirigidos a buques son el Reino Unido y Dinamarca.

La semana pasada, Trump rechazó en redes sociales la oferta de ayuda del Reino Unido por considerarla tardía.

Y Washington se encontraba el mes pasado enfrascado en una disputa con Dinamarca por la isla de Groenlandia. Nada de esto ayuda ahora a pedirles a los líderes que pongan a su personal en peligro, en una guerra que no decidieron iniciar.

Sin duda, el estrecho de Ormuz representa un desafío internacional que debe abordarse a nivel internacional. Las tácticas de Irán son predecibles, pero también indignantes y una amenaza para la economía global. Es una misión a la que los países deberían sumarse en aras de sus propios intereses.

Lamentablemente, Estados Unidos inició esta guerra con escasa consulta a sus aliados y ahora, dos semanas después del comienzo de la campaña, solicita apoyo.

Esto se puede superar —y hay negociaciones diplomáticas en marcha entre bastidores—, pero hubiera sido mejor haber tenido ventaja desde el principio.

Partiendo de la base de que se cumplen los requisitos legales y políticos, comienza el verdadero trabajo arduo: establecer los requisitos militares, las asignaciones y las reglas de enfrentamiento.

Este es un trabajo minucioso y laborioso, que además puede generar divisiones en las coaliciones desde el principio.

En la coalición del mar Rojo, por ejemplo, Francia se mostró reacia a las relaciones de mando y optó por formar su propia coalición en paralelo, en lugar de operar directamente bajo la dirección de Estados Unidos (o el Reino Unido).

Una coalición en el estrecho de Ormuz estaría sin duda bajo el mando estadounidense, dadas las operaciones militares en curso. Algunos países podrían oponerse a este requisito.

Las reglas de enfrentamiento también son difíciles de negociar entre fuerzas armadas. ¿Un destructor británico, por ejemplo, tendría reglas de enfrentamiento aprobadas para atacar lanzadores de misiles dentro de Irán o solo para defenderse de misiles en el aire?

La petición de Trump de que China participe de alguna manera plantea otro problema, ya que no hay posibilidad de que el ejército estadounidense ni otros aliados participen en una coalición militar con China, ni tampoco hay posibilidad de que China ponga sus buques bajo mando estadounidense.

Es cierto que gran parte del petróleo del Golfo se transporta a China, pero garantizar la seguridad de los bienes comunes globales es una responsabilidad histórica de Estados Unidos y debemos esforzarnos por mantenerla.

Si todo esto suena complejo, es quedarse corto. Formar una coalición requiere mucho tiempo, recursos y un trabajo minucioso. Pero incluso el mero hecho de crear una coalición militar puede influir en el curso de la guerra.

Irán se daría cuenta de que sus tácticas asimétricas resultarían contraproducentes, ya que pronto se enfrentaría no solo a las fuerzas estadounidenses en el estrecho, sino a un conjunto de fuerzas armadas de todo el mundo.

La perspectiva de un esfuerzo internacionalizado también podría contribuir a estabilizar los mercados globales.

Mientras tanto, el ejército estadounidense está creando las condiciones para que dicha coalición tenga éxito, destruyendo lo que queda de las capacidades navales, de misiles y de drones de Irán.

Así pues, aunque no debemos esperar ver una coalición naval en el agua próximamente, sí debemos tener la esperanza de que la formación de coaliciones se consolide durante la próxima semana. Sin ella, Irán podría mantener su ventaja asimétrica incluso perdiendo la batalla vertical y horizontal.

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