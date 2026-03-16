EE.UU. considera sumar escoltas para los buques en el estrecho de Ormuz. Eso podría salir desastrosamente mal

Análisis por Brad Lendon, CNN

Mientras el presidente Donald Trump presiona a los aliados de Estados Unidos para que aporten fuerzas navales para proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, expertos en la materia afirman que tal iniciativa presenta un riesgo enorme que, incluso si tuviera éxito, podría restablecer solo alrededor del 10 % del tráfico anterior a la guerra a través de la vía marítima.

El tráfico comercial a través de este punto estratégico marítimo prácticamente ha cesado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, e Irán prometió atacar cualquier embarcación asociada con ambos países o sus socios.

Aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo, además de cantidades similares o incluso mayores de gas natural licuado y fertilizantes, deben pasar por el estrecho para llegar a los mercados mundiales. Su cierre ha disparado los precios de estas materias primas.

Para aliviar las presiones económicas, Trump y funcionarios del Gobierno estadounidense han anunciado planes para que la Marina de Estados Unidos escolte a buques mercantes a través del estrecho. Además, el presidente ha solicitado a aliados como Japón, Corea del Sur y miembros de la OTAN, e incluso a rivales como China, que aporten buques militares para tareas de escolta.

Hasta el momento no se han recibido ofertas de ayuda. Y los analistas navales afirman que esto refleja los riesgos que conlleva.

Las operaciones de escolta naval son complejas y requieren una estrecha coordinación de los recursos marítimos y aéreos para proteger tanto a los buques cisterna y mercantes como a los propios buques de guerra.

Lograr que todo eso funcione en conjunto en lo que un analista denominó el “valle de la muerte” del estrecho de Ormuz es una tarea abrumadora.

Primero está el problema del espacio. El estrecho tiene apenas unos 16 kilómetros de ancho en su punto más angosto. El espacio navegable es aún menor, especialmente para los enormes petroleros, algunos de los cuales miden más de tres campos de fútbol de largo.

Eso deja poco margen de maniobra para los buques cisterna o los buques de guerra que los escoltan, dijo Jennifer Parker, investigadora adjunta de estudios navales en la UNSW Canberra y ex oficial de la Marina australiana con experiencia en el golfo Pérsico.

Los buques de guerra, probablemente destructores en el caso de la Marina de Estados Unidos, necesitan tener espacio para moverse alrededor de los gigantescos petroleros para obtener soluciones de fuego correctas sobre objetivos entrantes como drones aéreos o marítimos o misiles, dijo

En esencia, los buques cisterna podrían crear puntos ciegos para los buques de guerra.

Además, el tiempo de reacción es limitado porque las armas iraníes están muy cerca de las costas de su lado del estrecho.

“Desde el momento en que se detecta una amenaza hasta el momento en que hay que responder a ella el tiempo que transcurre es muy, muy limitado”, dijo Parker.

Los analistas afirman que la escolta no puede realizarse únicamente con destructores.

Según el analista Carl Schuster, excapitán de la Marina estadounidense, los helicópteros o aviones de ataque tendrían que sobrevolar las inmediaciones, preparados para interceptar drones aéreos o marítimos.

Según explicó, los aviones de alerta temprana y control aerotransportado y los drones de reconocimiento tendrían que rastrear zonas más interiores de Irán en busca de lanzamientos de misiles que pudieran tener como objetivo los petroleros o los buques de guerra.

Mientras tanto, las fuerzas iraníes que podrían amenazar las misiones de escolta en el estrecho están dispersas y son mayoritariamente móviles. Según los expertos, podrían desplegarse drones y misiles montados en camiones o minas desde un número incalculable de pequeñas embarcaciones pesqueras.

“¿Serán capaces de destruir todos esos buques para erradicar las amenazas?”, preguntó Collin Koh, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

“Para mí, no es muy factible”, dijo Koh.

Según los analistas, las amenazas a las misiones de escolta pueden reducirse mediante el poder aéreo o las incursiones terrestres para apoderarse del territorio desde donde podrían ser lanzadas, pero esto plantea nuevos problemas, incluidas numerosas bajas entre las tropas terrestres estadounidenses.

Sencillamente hay un problema con el número de buques de guerra, dijeron.

Según Parker, un destructor estadounidense podría escoltar uno o dos petroleros a través del estrecho simultáneamente.

Otros opinan que podría ser necesario más de una escolta naval por cada buque cisterna.

“Una operación básica de escolta naval requeriría entre ocho y diez destructores para proteger convoyes de entre cinco y diez buques mercantes en cada tránsito”, escribió el redactor jefe Richard Meade en un informe para Lloyds List Intelligence la semana pasada.

Según escribió Meade, esas proporciones podrían significar que los barcos de escolta podrían restablecer el tráfico del Ormuz al 10 % de sus niveles anteriores a la guerra.

Pero pocos creen que la Marina estadounidense pueda hacerlo sola.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, Estados Unidos cuenta con 73 destructores de la clase Arleigh Burke en servicio activo. Sin embargo, según funcionarios de la Marina, solo alrededor del 68 % de los buques de superficie estadounidenses están listos para el combate en un momento dado, teniendo en cuenta el entrenamiento y el mantenimiento necesarios.

Eso equivale a unos 50 destructores. Y están repartidos por todo el mundo.

Si se necesitan 10 de esos buques para una sola misión de escolta a través del estrecho de Ormuz, da una idea todo el trabajo que Estados Unidos tendría que hacer para realizar misiones de escolta durante un período prolongado.

“Mi pregunta es si la Marina de Estados Unidos está preparada para ese tipo de campaña tan intensa”, que pone a prueba el equipo, la logística y a los propios marineros, dijo Koh.

Eso explica por qué Trump está pidiendo a otras naciones que aporten recursos.

Y eso no se limita solo a los destructores que escoltan a los buques. Detectar y destruir minas en el estrecho es otro problema para el que Estados Unidos no está bien equipado para lidiar por sí solo.

El año pasado, la Marina de Estados Unidos dio de baja sus cuatro dragaminas que estaban desplegados en el golfo Pérsico. Esos buques fueron trasladados de vuelta a Estados Unidos en un buque de carga pesada en enero para su posterior desguace.

La Marina anunció que cuatro buques de combate litoral (LCS, por sus siglas en inglés) equipados con el módulo de medidas contra minas asumirían esas funciones. Sin embargo, antes de la guerra, solo tres LCS operaban en la región del golfo Pérsico.

Lo ideal, según Schuster, sería que uno o dos dragaminas atravesaran el estrecho por delante de los buques cisterna para garantizar un paso despejado.

También destacó la gran variedad de minas que Irán podría desplegar en el estrecho: minas de contacto con púas como las que se ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial, minas ancladas al fondo marino que detonan mediante señales acústicas o sensores magnéticos e incluso minas con dispositivos de conteo, que permiten el paso de una cierta cantidad de barcos antes de explotar bajo otro.

“Identificar las minas siempre es un desafío”, dijo Schuster.

Según los analistas, aliados como Japón y Corea del Sur podrían ofrecer dragaminas especializados para ayudar a hacer frente a la amenaza de las minas, aunque ninguno de esos países se ha comprometido a hacerlo hasta el momento.

Pero, incluso si llegaran las ofertas, estarían lejos de ser la solución definitiva, dijo Koh, el analista en Singapur.

Según explicó, los dragaminas están menos armados que los destructores, y por sí solos podrían ser vulnerables a un ataque iraní.

“No basta con enviar una fuerza de contramedidas, también hay que enviar una fuerza de protección”, dijo Koh. “Eso podría implicar un compromiso mucho más amplio”.

Yu Ji-hoon, investigador del Instituto Coreano de Análisis de Defensa, afirmó que, en el caso de Seúl, los dragaminas de la armada surcoreana simplemente no están diseñados para este tipo de misión.

“Existen limitaciones para desplegarlos en alta mar durante un período prolongado en una zona de alto riesgo como el estrecho de Ormuz, tanto en términos de tolerancia como de capacidad de autodefensa y apoyo logístico”, declaró Yu a CNN.

A pesar de todos los obstáculos, Schuster afirmó que la misión puede cumplirse. La Marina estadounidense ya se enfrentó a este tipo de amenazas iraníes en las décadas de 1980 y 1990, añadió.

“Irán lleva utilizando drones, lanchas rápidas de ataque y lanchas suicidas [precursoras de los actuales buques de superficie no tripulados o drones de superficie] desde finales de los años 80”, afirmó.

“Las emplearon en todos los ejercicios navales desde aproximadamente 1988 hasta este siglo. Por lo tanto, sus tácticas no son ninguna sorpresa”, dijo Schuster.

Otros no son tan optimistas.

“El nivel de capacidades de los países simplemente no es el mismo que en la década de 1980”, afirmó Alessio Patalano, profesor de Guerra y Estrategia en el King’s College de Londres.

“Las flotas y su estructura de apoyo son solo una fracción de las de hace cuatro décadas”, lo que pone en duda si cualquier esfuerzo colectivo en Ormuz puede tener éxito a corto y largo plazo, afirmó.

Koh destaca los problemas que los rebeldes hutíes —aliados de Irán con base en Yemen— han planteado en el mar Rojo durante los últimos años.

A pesar de contar con escoltas de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, buques mercantes han sido blanco de ataques de los hutíes.

Y en un momento dado, un misil hutí estuvo a segundos de impactar contra un destructor estadounidense.

“Ya existían algunas dificultades para hacer frente a la amenaza de los hutíes”, dijo Koh.

“Ahora se enfrentan a un enemigo mucho mayor, Irán, que probablemente cuenta con un arsenal mucho mayor de drones y misiles”, afirmó.

Patalano afirmó que Estados Unidos y sus socios simplemente no han reconocido que el transporte marítimo es “la arteria vital de las economías modernas”.

“Durante demasiado tiempo dimos por sentado que no sería disputado o que, si lo era, las democracias occidentales serían capaces de afrontar el desafío”, afirmó.

“Eso sencillamente no es cierto”.

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Con información de Yoonjung Seo y Zachary Cohen, de CNN.