Cómo funciona la Reserva Estratégica de Petróleo y por qué el Gobierno de EE.UU. la usa en este momento

Con la guerra en Medio Oriente en pleno auge, los precios del petróleo se están disparando. Para moderar los gastos, el Gobierno de Estados Unidos está recurriendo al petróleo almacenado en enormes cavernas de sal.

El Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) anunció ayer que EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

¿Qué es exactamente la SPR? ¿Dónde está? ¿Cuánto petróleo hay en ella, de dónde viene y adónde va cuando se libera? La SPR de EE.UU. es la mayor reserva de crudo de emergencia del mundo. La reserva ha sido mantenida por el Gobierno federal desde 1975 para ayudar a proteger la economía de EE. UU. de grandes interrupciones en el suministro de petróleo.

El sistema almacena crudo de propiedad federal en más de 60 cavernas subterráneas de sal a lo largo de la costa del Golfo.

Cada caverna es enorme, de aproximadamente 60 metros de diámetro. Eso es lo suficientemente grande como para casi igualar la altura de dos edificios Empire State apilados uno encima del otro.

A plena capacidad, la SPR puede almacenar más de 700 millones de barriles de petróleo, pero los inventarios fluctúan dependiendo del combustible que se libera y se compra. La reserva actualmente alberga aproximadamente 415 millones de barriles tras grandes retiros como resultado de un aumento en los precios del petróleo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

EE.UU. posee aproximadamente un tercio de las reservas de petróleo de emergencia que mantienen los miembros de la Agencia Internacional de la Energía, un foro global de decenas de países que ayuda a sus miembros a afrontar grandes interrupciones del petróleo. En conjunto, los miembros de la AIE mantienen más de 1.200 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia.

En muchos casos, el DOE compra crudo directamente en el mercado abierto para llenar las reservas subterráneas cuando los precios son relativamente bajos.

En otras situaciones, el Gobierno también recibe petróleo mediante acuerdos de intercambio con empresas privadas. En virtud de estos acuerdos, las empresas toman prestado temporalmente petróleo de la reserva y lo devuelven más tarde con barriles adicionales, similar a pagar intereses sobre un préstamo.

La reserva también puede almacenar excedentes de petróleo durante períodos de demanda débil. Durante el punto álgido de la pandemia de covid-19, por ejemplo, el Gobierno permitió que las empresas almacenaran crudo excedente en la SPR cuando la demanda se desplomó.

El petróleo de la SPR se ha liberado durante crisis tanto nacionales como internacionales, incluidas catástrofes naturales y conflictos geopolíticos como el actual cierre efectivo del Estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU. puede autorizar extracciones de emergencia. Luego, el DOE vende el petróleo a los mejores postores, por lo general grandes empresas de refinación, comercialización y petroleras.

Debido a que la reserva está conectada por oleoductos y terminales marítimas a lo largo de la costa del Golfo, el petróleo puede comenzar a fluir hacia las refinerías de EE.UU. en unos 13 días después de una orden presidencial para liberarlo.

Pero el petróleo de la SPR no se libera solo durante emergencias. El secretario de Energía puede autorizar ventas de prueba o intercambios temporales con empresas petroleras privadas durante interrupciones localizadas, como cuando el huracán Katrina cortó las cadenas de suministro nacionales en 2005.

