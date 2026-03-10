¿Qué necesita México para llegar a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Cuando se habla de México y béisbol, no se puede hablar de sorpresas. Al menos no con un país que ha hecho de este deporte una tradición, y que, junto a Venezuela, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, es uno de los que más peloteros latinos han aportado a las Grandes Ligas.

Por eso, su apretada caída por 5 a 3 ante la todopoderosa Estados Unidos el lunes, con polémicas incluidas por algunos episodios que se dieron dentro del terreno, en lugar de causar impacto, más bien levanta la moral de la selección tricolor y muestra que el equipo estadounidense, que parecía invencible, puede sangrar.

En México se destacó Jarren Durán. El jardinero de los Red Sox de Boston largó un soberbio cuadrangular en el sexto tramo para acercar al conjunto mexicano al partido, y se fue de 4-3, con dos anotadas y dos impulsadas.

Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda constituyen el corazón del ataque del equipo de Benji Gil, quien ha manejado con sapiencia al elenco mexicano, sobre todo a sus relevistas, que supieron limitar a la portentosa ofensiva de Estados Unidos para mantener a México en partido.

Y, aunque se quedaron cortos, tendrán una última oportunidad mano a mano este miércoles para definir su destino.

¿Qué debe hacer México para entrar a los cuartos de final? Ganarle a Italia el miércoles por la noche. Tan simple y complejo al mismo tiempo.

Los dirigidos por el ítalovenezolano Francisco Cervelli han ganado dos partidos dentro del campeonato y definirán en ese duelo directo el pase a la siguiente ronda con los mexicanos.

El que gane ese encuentro se asegurará su boleto a la siguiente ronda, muy posiblemente como segundo, a menos que Italia sorprenda a Estados Unidos este martes.

De ser segunda, México se verá las caras con la peligrosa Puerto Rico, que viene a un gran nivel, pero con ausencias de peso desde el inicio del torneo. De coronar el primer lugar del grupo (algo que aún es posible, dependiendo del resultado del Estados Unidos vs. Italia), el Tri del diamante jugará contra Cuba o Canadá, la que resulte acreedora del segundo puesto del grupo A del campeonato.

