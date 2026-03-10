¿Por qué el mundo del ballet y la ópera critican al actor Timothée Chalamet?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

En un comentario digno de su desaforado personaje en la película “Marty Supreme”, el actor Timothée Chalamet se ha visto en el centro de una polémica global por sus comentarios sobre el ballet y la ópera. Esto es lo que dijo el actor y estas son las reacciones que suscitaron sus comentarios.

Chalamet participó con el actor Matthew McConaughey en un evento organizado por CNN y la revista Variety el pasado 24 de febrero en la Universidad de Texas en Austin. Allí dijo: “Admiro a las personas, y yo mismo lo he hecho, (que) van a un programa de entrevistas y dicen: ‘Oye, tenemos que mantener vivos los cines. Sabes, tenemos que mantener vivo este género’. Y otra parte de mí siente que, si la gente quiere verlo, como ‘Barbie’, como ‘Oppenheimer’, lo van a ver, van a hacer el esfuerzo y van a ser ruidosos y estar orgullosos por ello”.

Y a continuación dijo lo que causó la molestia: “Y no quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o en cosas donde es como, ‘oye, mantén viva esta cosa’. Aunque sea como, ya a nadie le importa esto”.

El actor añadió rápidamente: “Todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera”.

Vale mencionar que no fue hasta la primera semana de marzo que el segmento en el que Chalamet hizo el comentario se viralizó, en medio de la competida carrera por los premios Oscar, que se estregan este domingo en Los Ángeles, California.

Las redes sociales se hicieron eco del comentario de Chalamet y no tardaron las instituciones en responder. Por ejemplo, The Metropolitan Opera de Nueva York respondió en Instagram con un video pidiendo respeto para la gente de la ópera y el ballet con el mensaje: “Esto va contigo, @tchalamet… 👀”

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, a cargo de Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, en España, también grabó un video en respuesta al actor, en el que dice: “Oye, Timothée, lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

El bailarín colombiano Fernando Montaño, quien trabaja para el Royal Ballet de Londres, compartió una carta abierta en redes sociales en la que le decía que comparar las expresiones artísticas limita el entendimiento.

Otras instituciones también grabaron videos de respuesta a Chalamet en Instagram, como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Municipal de Santiago, en Chile; The English National Opera, en Londres; The Boston Ballet; y la Wiener Staatsoper, la ópera estatal de Viena, en Austria. El Royal Ballet and Opera, de Reino Unido, también difundió un video respaldado esta actividad artística.

Pero la respuesta más original provino de la Ópera de Seattle, que escribió en Instagram que ofrecía un descuento de 14 % en asientos selectos de la ópera “Carmen” usando el código promocional “TIMOTHEE”.

Otras respuestas fueron menos benignas, como la de la cantante de ópera ganadora del premio Grammy Isabel Leonard, quien dijo en un comentario en el video del evento en Instagram: “Honestamente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan poco elocuente y de mente cerrada en sus opiniones sobre el arte mientras se considera a sí mismo artista, como solo imaginaría que uno lo haría siendo actor”.

La revista Entertainmet Weekly publicó el martes que, con la polémica, resurgió un video de TikTok del 1 de octubre de 2019 en el que Chalamet dice: “No es un rollo de ‘pobre de mí’, pero empiezas a trabajar en películas, empiezas a actuar, a perseguir lo tuyo. Empecé a tener la sensación de que quizás era como la ópera o el ballet o algo así; es un poco como una forma de arte moribunda o algo por el estilo”.

La rapera y cantante Doja Cat incluso grabó un video ahora eliminado, según Entertaiment Weekly, que “la ópera tiene 400 años, el ballet tiene 500 años” y que, pese a la crisis, eso “no significa que a la gente no le importe. A la gente le importa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.