CNN verifica: las últimas afirmaciones falsas, sin fundamento y contradictorias de Trump sobre la guerra con Irán

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump, al rechazar la sugerencia de que Estados Unidos fue responsable de un ataque mortal contra una escuela primaria en Irán, afirmó en una conferencia de prensa este lunes que Irán tiene misiles de crucero Tomahawk. Pero la afirmación de Trump fue rechazada de inmediato por expertos en armamento.

Nunca ha habido indicios de que Irán tenga misiles Tomahawk, que son fabricados por el contratista de defensa estadounidense Raytheon para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sujetos a estrictos controles de exportación y no el producto “genérico” que Trump describió el lunes. Desde la década de 1990, el Gobierno de EE.UU. ha permitido que un pequeño número de aliados compre estos misiles; la lista incluye al Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos, pero no a Israel ni a ningún otro aliado en Medio Oriente.

Desde luego, tampoco incluye a Irán, que ha sido adversario de Estados Unidos desde finales de la década de 1970.

“Irán definitivamente no tiene, repito, no tiene Tomahawks”, dijo Jeffrey Lewis, distinguido académico de seguridad global en Middlebury College, en un mensaje de texto el lunes por la noche.

“Una mentira descarada y asombrosa. Infantil”, tuiteó el general retirado del Ejército de EE.UU. Barry McCaffrey, crítico de Trump, en respuesta a la afirmación del presidente.

Trump hizo la afirmación después de que un reportero le dijera que imágenes de video mostraban que “un misil Tomahawk probablemente destruyó esa escuela de niñas iraní” y le preguntara: “Entonces, ¿los estadounidenses —aceptará Estados Unidos alguna responsabilidad?”

Un video publicado por una agencia de noticias semioficial iraní parece mostrar un misil estadounidense dirigido a la base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) adyacente a la escuela. No se ha determinado de forma definitiva quién atacó la escuela en sí, pero análisis de CNN y de otros medios han concluido que probablemente fue Estados Unidos.

Trump respondió al periodista: “Bueno, no lo he visto (el video), y diré que el Tomahawk, que es una de las armas más poderosas que existen, es usado, ya sabes, vendido y usado por otros países. Lo sabes. Y ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más. Pero ya sea Irán u otro país, el hecho de que un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países. Pero eso se está investigando ahora mismo”.

Estados Unidos no ha vendido misiles Tomahawk a Irán. Lewis dijo que es posible que Trump estuviera usando la palabra “Tomahawk” como un término genérico, “como algunas personas usan ‘Kleenex’”, para referirse a cualquier tipo de misil de crucero, pero “tenemos ojos” y “podemos ver claramente”, dijo, que el misil del video “no se parece a un misil de crucero iraní”.

N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, una consultora especializada, dijo de forma similar el lunes que, aunque Trump podría haber utilizado “Tomahawk” para referirse de manera general a misiles de crucero de largo alcance “de los cuales Irán sí tiene un número limitado”, el misil que aparece en el video impactando la base del IRGC cerca de la escuela “es claramente un Tomahawk, en lugar de un diseño iraní como el Soumar o el Hoveyzeh”.

“Irán no es conocido por poseer misiles Tomahawk RGM-/UGM-109”, dijo Jenzen-Jones en un correo electrónico, aunque subrayó que no tiene acceso a la inteligencia que tiene Trump.

Incluso si Irán hubiera obtenido de alguna manera misiles Tomahawk por medios ilícitos, eso no significaría que pudiera utilizarlos. Jenzen-Jones dijo coincidir con un informe publicado el lunes por The New York Times, que señala que Irán “carece del equipo técnico y las capacidades que se utilizan para programar sus rutas de vuelo y cargar esos datos en la computadora a bordo del misil” y que “Irán también tendría que poseer un lanzador capaz de disparar un Tomahawk sin dañarlo”.

El sábado, Trump afirmó ante los periodistas que “según lo que he visto”, el ataque contra la escuela “fue realizado por Irán”. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estaba junto a Trump, se negó a responder afirmativamente cuando le preguntaron si el presidente decía la verdad; Hegseth dijo que el asunto estaba bajo investigación.

Cuando un periodista presionó a Trump el lunes sobre por qué es la única persona de su Gobierno que ha especulado públicamente que Irán pudo haber obtenido un Tomahawk y haber llevado a cabo el ataque contra la escuela, Trump respondió, de forma confusa: “Porque simplemente no sé lo suficiente al respecto”. Momentos después añadió, en referencia a la investigación en curso: “Pero ciertamente, lo que sea que muestre el informe, estoy dispuesto a aceptarlo”.

Trump también habló del estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte de petróleo desde el golfo Pérsico por vía marítima. Después de señalar que Estados Unidos ahora ofrece seguros de riesgo a los petroleros que operan en el golfo y de decir que “hay que mantener el flujo en los estrechos”, agregó: “Con todo eso, afecta a otros países mucho más que a Estados Unidos. En realidad no nos afecta. Tenemos tanto petróleo. Tenemos petróleo y gas enormes, mucho más de lo que necesitamos”.

No es cierto que “en realidad no nos afecta”, como han aprendido muchos estadounidenses al llenar sus tanques de gasolina en la última semana. La fuerte caída del tráfico a través del estrecho durante la guerra, en medio de amenazas iraníes de atacar barcos que se atrevan a cruzar, ha sido un factor importante en el fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

“Aunque es cierto que Estados Unidos importa cantidades relativamente modestas de petróleo de la región del golfo Pérsico, el panorama más amplio es que los precios del combustible en EE.UU. están inextricablemente ligados al mercado global del petróleo. Cuando suben los precios del petróleo, suben para todos; los conductores estadounidenses no son inmunes a ello”, dijo Pavel Molchanov, analista energético de la firma de inversión Raymond James, en un correo electrónico enviado el lunes.

Asia depende mucho más que Estados Unidos del petróleo transportado a través del estrecho de Ormuz. La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó que en 2024 el 84 % del petróleo crudo y condensado y el 83 % del gas natural licuado que pasaron por el estrecho se dirigieron a mercados asiáticos.

Pero, incluso más allá de los precios de la gasolina en EE.UU., la economía estadounidense está ampliamente interconectada con las economías asiáticas. Un problema que cause dificultades económicas en países asiáticos también afecta a empresas, trabajadores y consumidores estadounidenses.

Como señaló el lunes Aaron Blake de CNN, Trump se contradijo repetidamente en otros comentarios durante la conferencia de prensa.

En un momento, Trump afirmó: “Hemos eliminado por completo a todas las fuerzas de Irán”, pero en la frase siguiente dijo que “la mayoría”, no todas, de las capacidades navales de Irán habían sido hundidas. Luego afirmó que hubo una “caída de más del 90 % en los lanzadores de misiles iraníes” y una “reducción del 83 % en los lanzadores de drones”, nuevamente no una eliminación total. (No hay datos independientes definitivos disponibles sobre estas afirmaciones).

Trump también dijo: “Miren, todo lo que tienen se ha ido, incluido su liderazgo”. Pero inmediatamente después agregó: “De hecho, hay dos niveles de liderazgo, y en realidad, resulta que hay más que eso, pero dos niveles de liderazgo han desaparecido. Mucha gente ni siquiera ha oído hablar de los líderes de los que están hablando”.

Sin embargo, los iraníes y los observadores del país sí han oído hablar del recién nombrado líder supremo Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, quien murió al comienzo de la guerra. Y el régimen gobernante de Irán continúa funcionando incluso después de la muerte de Alí Jamenei y de otros altos funcionarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.