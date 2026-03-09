Las acciones repuntan mientras el petróleo roza los US$ 100 en una jornada de alta volatilidad

Por John Towfighi

Las acciones estadounidenses recuperaron las pérdidas el lunes y los precios del petróleo se desplomaron después de cerrar en su nivel más alto desde 2022, mientras la guerra con Irán seguía sacudiendo los mercados.

Fueron 24 horas volátiles en los mercados. Los precios del petróleo crudo estadounidense se dispararon hasta casi US$ 120 por barril a última hora del domingo antes de estabilizarse en aproximadamente US$ 95 la tarde del lunes. Luego, el petróleo cayó a US$ 86 dólares para las 4 p.m., cuando el presidente Donald Trump dijo a CBS que cree que “la guerra está terminada”.

El Dow cerró al alza, subiendo 239 puntos, o un 0,5 %, recuperando pérdidas y girando al terreno positivo después de caer 886 puntos más temprano. El S&P 500 ganó un 0,83 % y el Nasdaq Composite subió un 1,38 %, ambos recuperándose de pérdidas a comienzos del día.

El petróleo crudo estadounidense se estableció con un alza del 4,26 %, a US$ 94,77 por barril, recortando ganancias después de dispararse a casi US$ 120 por barril el domingo por la noche. El Brent, referencia internacional, cerró con un aumento del 6,76 %, a US$ 98,96 por barril, después de acercarse a los US$ 120.

Tras fijar precios alrededor de las 2:30 p.m. ET, los precios del petróleo cayeron en picada cuando el presidente Donald Trump dijo a CBS que cree que “la guerra está muy terminada”, lo que ayudó a calmar la inquietud de los mercados e impulsó una recuperación en las acciones.

El petróleo crudo estadounidense bajó un 8,76 % desde su precio de cierre de las 2:30 p.m., a US$ 86,47 por barril, a las 4 p.m. ET. El Brent bajó un 9,5 % desde su precio de cierre, a US$ 89,58 por barril.

Los precios del petróleo el lunes cotizaron en su nivel más alto desde que los mercados se sacudieron por la invasión rusa de Ucrania en 2022. El crudo estadounidense y el Brent subieron un 36 % y un 27 % la semana pasada, respectivamente, antes de dispararse el domingo por la noche cuando abrió la sesión.

Tras superar los US$ 100 por barril y acercarse a los US$ 120 por barril el domingo por la noche, los precios del petróleo retrocedieron de sus máximos tras informarse que los ministros de finanzas de los países del G7 se reunirían para discutir una posible liberación conjunta de reservas estratégicas de petróleo.

El petróleo siguió recortando ganancias el lunes después de que los ministros de finanzas del G7 dijeran en un comunicado que tomarían “las medidas necesarias” para abordar el alza de los precios del crudo, aunque Roland Lescure, ministro de Finanzas de Francia, dijo que los países del G7 “aún no están allí” en cuanto a liberar las reservas de petróleo.

El Brent cerró con un alza de casi el 7 %, pero luego cayó bruscamente tras los comentarios de Trump de que la guerra está “muy terminada”. La reacción instintiva en los mercados pone de manifiesto la tensión de los operadores.

El temor a una crisis energética se intensificó durante el fin de semana, ya que los productores de petróleo del Golfo anunciaron nuevas paralizaciones de la producción, y la compañía nacional de petróleo de Bahrein declaró fuerza mayor. Mientras tanto, Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatola, ha sido nombrado el próximo líder supremo en Irán.

“Los inversionistas esperaban que prevaleciera la sensatez en la guerra de Irán este fin de semana, y en cambio, las tensiones aumentaron, lo cual está exacerbando las caídas del mercado de acciones de la semana pasada y el alza de los precios del petróleo”, dijo Carol Shleif, estratega jefe de mercados de BMO Private Wealth, en una nota el lunes por la mañana.

Fue un día de movimientos enormes en el mercado petrolero: los precios del crudo estadounidense subieron hasta un 31 %, o US$ 28,50, el domingo por la noche antes de retroceder de su máximo y recortar ganancias el lunes. Los precios del crudo cayeron casi US$ 25 este lunes, fijándose por debajo de los US$ 95 por barril.

El repunte de los precios de la energía en la última semana ha pesado sobre las perspectivas para las acciones. El Dow y el S&P vienen de sus peores semanas desde abril y octubre, respectivamente. Las acciones han sido sacudidas por el temor a que el conflicto en Medio Oriente interrumpa el flujo mundial de petróleo y reavive la inflación justo cuando el mercado laboral estadounidense parece estar en terreno inestable.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses están en negativo este año. El Dow y el Nasdaq están más de un 5 % por debajo de sus picos más recientes, mientras que el S&P ha caído aproximadamente un 3 % desde que alcanzó un máximo histórico a finales de enero.

El Nikkei 225 de Japón cayó un 5,2 % el lunes. La caída llevó al índice a perder más del 10 % en lo que va del mes, aunque todavía sube un 5 % este año. El índice de referencia europeo Stoxx 600 cayó un 0,63 %, casi poniéndolo en números rojos en lo que va del año, después de descender más del 5 % la semana pasada.

“Los inversionistas están claramente en una mentalidad de aversión al riesgo, ya que cada día trae titulares anunciando una mayor ampliación del conflicto”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en CFRA Research, en una nota.

“Nadie sabe si la crisis actual resultará en un retroceso, corrección o mercado bajista”, dijo Stovall.

La guerra con Irán ha detenido efectivamente el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima frente a la costa de Irán por la que fluye el 20 % del consumo mundial de petróleo.

“Este caos en los mercados financieros tiene que ver completamente con el estrecho de Ormuz”, dijo Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota.

“Este shock petrolero no terminará hasta que los barcos puedan navegar libremente por el Estrecho”, dijo Yardeni. “Hasta entonces, es probable que los mercados financieros estén cada vez más preocupados por un escenario de estanflación similar al de los años setenta”.

Los rendimientos del Tesoro fluctuaron y bajaron tras un débil informe de empleo publicado el viernes, que mostró que se perdieron 92.000 empleos en febrero. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4,10 % y se mantuvo cerca de su nivel más alto en casi un mes.

El índice del dólar estadounidense fluctuó, deteniendo sus ganancias tras una fuerte subida al comienzo del mes. El dólar se ha beneficiado este mes de la demanda como activo refugio.

El índice de volatilidad de Wall Street, el VIX, cayó un 14 % y se mantuvo en su nivel más alto desde noviembre. “El miedo” era el sentimiento que impulsaba los mercados, según el Índice de Miedo y Avaricia de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Olesya Dmitracova de CNN contribuyó a este informe.