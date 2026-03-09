Las 5 cosas que debes saber este 9 de marzo: Nuevo líder supremo en Irán, ganadores elecciones en Colombia y más

Por CNN en Español

Los ganadores y perdedores de las consultas interpartidistas en Colombia. El precio del petróleo supera los US$ 100 por barril. ¿Qué pasó en la cumbre de Trump con líderes de América Latina? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Mojtaba Jamenei, el segundo hijo de Alí Jamenei, fue elevado al cargo de líder supremo de Irán que su padre ocupó durante casi cuatro décadas hasta su muerte tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. El presidente Donald Trump había dicho la semana pasada que el nombramiento de Jamenei como sucesor del padre sería “inaceptable” para él.

A la par de las elecciones para el Congreso, en Colombia se llevaron a cabo este domingo consultas interpartidistas para escoger tres candidatos para las elecciones presidenciales de mayo. Los tres que salieron victoriosos son Paloma Valencia —de la consulta de los movimientos y partidos de la derecha—, Roy Barreras —de la izquierda— y Claudia López —del centro—, pero esos nombres no son cabalmente los grandes ganadores de la jornada, y tampoco a quienes derrotaron son los grandes perdedores. Análisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el fin de semana Florida a una decena de líderes de América Latina que participaron en su denominada Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro donde el republicano planteó un pacto para conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado, envió mensajes para el Gobierno encargado de Venezuela y lanzó advertencias para dos países con los que suele tener tensiones: México y Cuba.

El precio del petróleo se disparó por encima de US$ 100 por barril el domingo, la primera vez que cruza ese umbral desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, y los inversionistas temen que la guerra en Irán signifique restricciones prolongadas en los flujos de petróleo de Medio Oriente.

Un manifestante arrojó el fin de semana un explosivo improvisado frente a la residencia de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, durante una protesta. Fuentes policiales informaron a CNN que los dos hombres arrestados en relación con el artefacto admitieron estar inspirados por ISIS. El equipo antiterrorismo del FBI investiga el episodio.

¿Quién ganó el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la F1 en 2026?

A. George Russell

B. Sergio “Checo” Pérez

C. Lewis Hamilton

D. Charles Leclerc

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Aeropuertos de EE.UU. sufren demoras por escasez de personal

Las filas en los controles de seguridad se extendieron por más de una hora el domingo en aeropuertos de todo Estados Unidos, mientras continúa el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

La sombra de Trump en los planes de la FIFA para el Mundial de 2026

Menos de tres meses después de que el presidente Donald Trump recibiera el premio FIFA de la paz de manos Gianni Infantino, el conflicto en Medio Oriente puso en duda la participación de Irán en el Mundial y la violencia en México también genera interrogantes sobre el evento deportivo.

Desde México hasta Chile: miles de mujeres salieron a la calle este 8M para protestar contra la violencia y los feminicidios

Miles de mujeres salieron este domingo a las calles de América Latina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en otro 8M marcado por la denuncia de la violencia de género, la exigencia de derechos laborales y reproductivos y la visibilización de los feminicidios que continúan golpeando a la región.

157

Al menos 157 personas han muerto en los ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico. El más reciente ocurrió en el Pacífico oriental el domingo y mató a seis personas.

“Es un precio muy pequeño que pagar por la seguridad y la paz de EE.UU. y del mundo”

–Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un mensaje de Truth Social en referencia a los altos precios del petróleo, que se han incrementado desde que se decidió atacar a Irán.

Fuertes tormentas generaron tornados y han dejado al menos ocho muertos en EE.UU.

Más de una decena de tornados azotaron el centro de Estados Unidos desde el jueves tras una serie de tormentas severas, lo que dejó un rastro de destrucción desde Oklahoma hasta Michigan.

🧠 La respuesta del quiz es A. George Russell, de Mercedes, se coronó en la primera carrera de la temporada, mientras que el vigente campeón mundial, Lando Norris, finalizó en la quinta posición.

