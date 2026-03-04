Expertos son escépticos ante el plan de Trump de escoltar buques mercantes a través del estrecho de Ormuz

Por Tim Lister, CNN

Expertos en transporte marítimo se muestran escépticos ante la viabilidad del plan del presidente estadounidense Donald Trump de escoltar buques mercantes y petroleros a través del estrecho de Ormuz.

El martes por la noche, Trump publicó en Truth Social que había ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara, “a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo”.

“De ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible”, añadió Trump.

Nadie en el Golfo tiene detalles sobre cómo funcionará el plan de Trump, escribió en X Amena Bakr, jefa de investigación energética en Medio Oriente de la empresa de datos y análisis Kpler. “Nuestros expertos no creen que la idea de escoltar buques de Trump funcione, ya que los buques estarán muy expuestos a los misiles iraníes. E incluso si logran escoltarlos, el costo será demasiado alto”.

De igual manera, BIMCO, una asociación naviera con sede en Dinamarca, declaró: “Proporcionar protección a todos los petroleros que operan en zonas actualmente amenazadas por Irán es poco realista, ya que requeriría un número muy elevado de buques de guerra y otros recursos militares”.

Otros analistas indicaron que organizar una operación de escolta tardaría al menos una semana y requeriría importantes ataques estadounidenses contra el equipo antibuque iraní, como drones marítimos y minisubmarinos.

Irán también tiene la capacidad de sembrar minas en el Estrecho.

La Armada estadounidense brindó protección a los petroleros registrados en Estados Unidos que transitaron por Ormuz en 1987-88 durante la guerra entre Iraq e Irán, pero no participó en ese conflicto.

Los precios del gas y el petróleo en Estados Unidos han subido rápidamente esta semana.

Esto se debe a que los operadores esperan señales de que el vital estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se reabra y de que la dañada infraestructura petrolera de los aliados estadounidenses con mayor riqueza petrolera en Medio Oriente se restablezca rápidamente.

Si el estrecho de Ormuz no se abre “pronto”, es probable que los precios del petróleo se dirijan a los US$ 100 por barril o más, catapultando los precios de la gasolina por encima de los US$ 4 por galón a nivel nacional, según Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group.

“Todavía nos queda mucho camino por recorrer”, declaró McNally, exasesor energético del presidente George W. Bush, a CNN el martes. El precio promedio de venta al público de la gasolina en las gasolineras estadounidenses subió 9 centavos por galón el martes, tras haber subido 11 centavos el lunes, el mayor aumento diario desde que el huracán Katrina azotó la costa estadounidense del golfo de México en 2005.

En resumen, Irán es un productor de petróleo bastante modesto, con una producción de alrededor de 3,5 millones de barriles diarios en enero, según la Agencia Internacional de la Energía.

Eso es más que Kuwait (2,6 millones), pero menos que Iraq (4,3 millones), y muy por detrás de Rusia (9,3 millones) y Arabia Saudita (10,3 millones).

A pesar de operar bajo sanciones, el petróleo iraní llega a los mercados mundiales, con compras de parte de países como China, ávida de energía. Cortar el flujo de petróleo iraní está obligando a sus clientes a buscar otros países, lo que impulsa el alza de los precios globales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.