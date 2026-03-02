Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, afirma el estilista Law Roach

Por Jack Guy, CNN

Los actores Zendaya y Tom Holland se casaron en una ceremonia secreta, según el estilista de Zendaya, Law Roach.

El domingo, en la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, Roach declaró al medio Access Hollywood que “la boda ya se celebró”.

“Se la perdieron”, dijo Roach, quien lleva más de una década trabajando con Zendaya.

Zendaya y Holland, ambos de 29 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”, y su química durante la gira de prensa de la película dio pie a especulaciones sobre una posible relación.

Sin embargo, no fue hasta julio de 2021 que esta se confirmó, cuando la pareja fue fotografiada besándose en el coche de Holland.

Desde entonces, “Tomdaya” han mantenido su relación con discreción, compartiendo solo ocasionalmente fotos en entrevistas o redes sociales.

Y lo han logrado a pesar de haberse convertido en dos de las mayores estrellas de Hollywood: Zendaya ha aparecido recientemente en películas taquilleras como “Dune: Parte Dos” (2024) y “Challengers” (2024), mientras que Holland interpreta a Peter Parker en la franquicia de Marvel “Spider-Man”.

La aparición de un anillo de diamantes en el dedo de Zendaya en los Globos de Oro en enero de 2025 desató especulaciones sobre la posible propuesta de matrimonio de Holland, lo que posteriormente confirmó en una entrevista en septiembre de ese año.

En febrero de este año, surgieron rumores de que la pareja se había casado en secreto, después de que Zendaya fuera vista con un anillo de oro en lugar del anillo de diamantes.

Ahora parece que Roach ha revelado la verdad, aunque ni Zendaya ni Holland han hecho comentarios al respecto.

CNN contactó a representantes de Zendaya y Holland para solicitarles comentarios.

