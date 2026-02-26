Qué pasó en el operativo en Cuba contra una “lancha infractora” en el que murieron cuatro personas

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que el Gobierno está realizando “una investigación rigurosa para esclarecer los hechos” tras el operativo que dejó al menos cuatro muertos y siete heridos por un enfrentamiento con una “lancha infractora” proveniente de Florida que, según las autoridades de la isla, busca infiltrarse “con fines terroristas”.

El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel detalló la lista de tripulantes, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. indicó que también buscará averiguar lo que pasó y responderá “en consecuencia”.

En su primer reporte, el Ministerio del Interior cubano informó la detección de una lancha rápida con matrícula de Florida en sus aguas territoriales, a una milla náutica al noreste de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

El comunicado detalló que desde la lancha abrieron fuego cuando una unidad de las Tropas Guardafronteras se acercaron para su identificación, dejando herido al comandante de la nave cubana. En el enfrentamiento “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, agregó el Ministerio.

Posteriormente, las autoridades dijeron en otro comunicado que la lancha transportaba 10 personas armadas y que, según declaraciones preliminares, “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terrorista”.

Además, informaron la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, bombas molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

“Cuba no agrede, ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, publicó en su cuenta de X Díaz-Canel.

El segundo comunicado incluyó una lista de nombres de personas que viajaban en la lancha, con matrícula FL7726SH. “Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, aseguró el Ministerio.

El comunicado agregó que dos de ellos figuran en la lista nacional de personas que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas “a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

Entre los cuatro muertos, las autoridades nombraron a uno y agregaron que están trabajando para la identificación de los otros tres.

Además, informaron de la detención de un hombre que, según el Ministerio, fue “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada”. CNN solicitó comentarios a la Casa Blanca por la declaración cubana.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró el miércoles que su país responderá “en consecuencia” cuando disponga de los detalles del operativo.

“No voy a especular ni a opinar. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves.

El jefe de la diplomacia estadounidense descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo y dijo que la embajada estadounidense en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente, para conocer su situación.

Rubio enfatizó que Washington busca “información independiente” para verificar los hechos y negó que haya conversado del tema con las autoridades cubanas.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación sobre elasunto. “No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”, dijo en sus redes sociales.

El incidente se produjo en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que la Casa Blanca impusiera un bloqueo petrolero e instase al Gobierno de Díaz Canel a alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, no es un caso atípico en la zona. El Ministerio del Interior de Cuba dijo que en 2022 interceptó 13 lanchas rápidas estadounidenses con 23 tripulantes, a quienes acusó de “realizar operaciones de tráfico de personas” que llevaban personas de Cuba a Estados Unidos. En uno de esos operativos, el 18 de junio, las autoridades informaron que un tripulante de una “lancha intrusa” abrió fuego con un fusil automático e hirió a uno de los oficiales.

“Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EEUU desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales”, dijo el canciller Rodríguez este jueves.

Con información de Mauricio Torres, Hira Humayun, Lex Harvey y Germán Padinger