La secretaria Noem amenaza con volver a suspender TSA PreCheck en medio del cierre del DHS

Por Manu Raju, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional podría volver a suspender TSA PreCheck al priorizar las filas de seguridad “estándar” en el aeropuerto en medio del cierre parcial del Gobierno, dijo la secretaria Kristi Noem a CNN.

Esto ocurre después de que el departamento revocara su decisión durante el fin de semana de pausar TSA PreCheck, que permite a los viajeros pasar más rápido por la seguridad del aeropuerto, en medio de un cierre en curso del DHS. El programa Global Entry de Aduanas y Protección Fronteriza sigue en pausa.

“A medida que avanzamos y sin fondos para el DHS, si terminamos en una situación donde estos agentes de la TSA tengan que buscar otros trabajos para mantener a sus familias, tendremos que priorizar por dónde pasan la mayoría de los viajeros en los puntos de control de seguridad”, dijo Noem a CNN.

“Priorizamos las filas de seguridad según podamos contar con personal. Así que las que usan más viajeros, que son las filas estándar, serán priorizadas porque la mayoría del público viajero pasa por esas filas”, agregó.

Mientras tanto, Noem negó que el departamento haya revertido su decisión de detener PreCheck, diciendo: “nunca revertimos la decisión. Solo hablamos de ello. Qué prioridades tendríamos que tomar si se diera la situación en la que aumentaran mucho las ausencias”.

TSA PreCheck y Global Entry no se pausaron durante el cierre del Gobierno del año pasado, que duró 43 días.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.