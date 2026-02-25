EE.UU. impide que el Gobierno de Venezuela pague por la defensa legal de Maduro, dice su abogado

Por María Santana y Mauricio Torres, CNN en Español

Barry J. Pollack, abogado del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de obstaculizar la defensa de su cliente, al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano pagar por estos servicios legales.

En una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein —fechada el 20 de febrero—, Pollack dijo que las leyes venezolanas establecen que el gobierno del país sudamericano debe cubrir los gastos de Maduro y de su esposa Cilia Flores, dado que ambos siguen siendo considerados jefe de Estado y primera dama, a pesar de que el 3 de enero fueron capturados en un operativo militar de Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.

De acuerdo con Pollack, para que el gobierno venezolano pueda pagar los servicios legales de la pareja, se requiere que la OFAC otorgue una licencia, debido a que Venezuela sigue siendo blanco de sanciones de Estados Unidos.

Pollack dijo que la OFAC dio esas licencias el 9 de enero, pero unas horas después modificó la correspondiente a la defensa de Maduro.

“La licencia modificada relacionada con el Sr. Maduro no autoriza la recepción de costos de defensa del gobierno de Venezuela”, señaló el abogado.

El 11 de febrero, agregó, pidió a la OFAC restaurar la licencia original, sin hasta ahora haberlo conseguido.

“El abogado explicó que el gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro, que el Sr. Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga y que, de otro modo, el Sr. Maduro no puede costear un abogado”, dijo Pollack.

“En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, agregó.

CNN contactó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del que depende de la OFAC, para pedir comentarios. También contactó al Departamento de Justicia, que está a cargo de la acusación federal contra Maduro. En ambos casos, se espera una respuesta.

Maduro y Flores tuvieron el 5 de enero su primera audiencia judicial en Estados Unidos. La siguiente se postergó hace algunas semanas y, por lo pronto, quedó citada para el 26 de marzo.

