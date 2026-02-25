De “parejas sentimentales” a figuras clave en el cartel: las mujeres en el círculo cercano del Mencho

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue por mucho tiempo uno de los capos del narcotráfico más buscados por México y Estados Unidos, y el líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, un operativo militar del Gobierno de mexicano para capturarlo terminó en su muerte el domingo. Tras mantenerse en las sombras durante años para eludir a la justicia, el Mencho fue ubicado al seguir la pista de una “pareja sentimental”, según las autoridades.

Si bien el encuentro del Mencho con esta persona terminó por delatar su ubicación, las mujeres en su círculo cercano revelan no solo poder dentro del CJNG, sino también la evolución de su rol en las estructuras del narcotráfico, según expertas en seguridad y género.

Tras la caída del Mencho, aún no queda claro quién será la persona que lo sucederá en el liderazgo del CJNG.

David Saucedo, analista mexicano que es experto en seguridad pública, considera que el liderazgo del cartel entrará en un periodo de “guerra sucesoria”, un escenario parecido al que vivió el Cartel de Sinaloa tras el vacío de poder por la captura de Ismael “Mayo” Zambada en 2024 ante la falta de un sucesor claro.

“En el caso del CJNG, se prevé un escenario similar, es decir, que los comandantes entren en una guerra sucesoria para definir quién se va a quedar con el control de esta organización”, dijo Saucedo a CNN, y agregó que también es posible que los cabecillas del cartel lleguen a un acuerdo para nombrar a un nuevo líder.

El sitio web especializado Insight Crime coincide con el primer escenario expuesto por Saucedo y dice que es “altamente probable” que ocurra una fragmentación dentro del CJNG en la batalla por el liderazgo.

Pese a este pronóstico, Insight Crime señala que hay varios posibles candidatos para ser el nuevo líder del grupo criminal, todos ellos hombres, entre los que se encuentran:

Juan Carlos Valencia González, alias el 03, hijastro del Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera Cervantes.

Audias Flores Silva, alias el Jardinero, presunto mediador en la alianza entre el CJNG y Los Chapitos para hacerle frente a Los Mayos, la facción rival del Cartel de Sinaloa.

Ricardo Ruíz Velasco, alias Doble R, señalado como un alto líder de uno de los brazos armados de élite del CJNG en Jalisco.

Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, quien supuestamente administra gran parte de las actividades de robo de combustible del cartel.

Históricamente en México, las mujeres en el narcotráfico han tenido un rol de “parejas de los hombres como principales actores”, invisibilizando su participación en las estructuras criminales, explican Daira Arana Aguilar, doctora en Política Pública e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Luz Celina Camarena Romero, maestra en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa y docente del Colegio de Defensa Nacional, en un artículo de investigación publicado en 2024.

Sin embargo, ambas expertas documentaron que en los últimos años el papel de las mujeres ha evolucionado al punto de que ya participan activamente en diversas tareas del narcotráfico.

Aunque los principales perfiles para suceder al fallecido líder del CJNG son hombres, en su círculo cercano hay mujeres que ostentan gran poder, entre ellas Rosalinda González Valencia (esposa del Mencho) y Jessica Oseguera González (hija de los dos).

Por un lado, González Valencia es una de las personas que ha presenciado el nacimiento y expansión del CJNG desde sus primeros días, y que se ha ganado una amplia reputación en el grupo, al punto de que se le conoce con el alias de la Jefa.

El CJNG surgió en la década del 2010 de los restos del Cartel Milenio, afiliado al Cartel de Sinaloa, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA). El Mencho construyó el CJNG junto con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, un clan familiar que operaba en Michoacán, que servía como brazo financiero y logístico del CJNG y supervisaba su “diversa red de operaciones de lavado de dinero”, agrega la DEA.

Oseguera Cervantes ganó influencia en el CJNG —y posteriormente se convertiría en su líder— tras casarse con Rosalinda, hermana de Abigael.

“En realidad, el Mencho llegó al liderazgo del cartel a través de una estrategia diplomática vía matrimonio”, dijo Saucedo a CNN.

Como parte de Los Cuinis, Rosalinda González fue señalada de ser la operadora financiera del CJNG. Fue detenida en 2018 y liberada tres meses después. En 2021 fue nuevamente detenida y las autoridades describieron su arresto como “un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en el estado de Jalisco”.

Su poder se ha reducido desde entonces, pero en 2025 se reportó su liberación, por lo que no es claro cuál pueda ser su papel en el CJNG tras la muerte del Mencho.

No obstante, el nivel de reputación conseguido por la Jefa muestra la evolución en el rol de las mujeres en el narcotráfico.

“Lo que hemos visto es que las mujeres en el crimen organizado, específicamente en el narcotráfico, juegan un rol importante cuando se trata de administrar el dinero, de colocar el dinero donde tiene que ser colocado, de administrar las rutas, darle seguimiento a las personas que se dedican a llevar el producto, en este caso, pues cualquier sustancia que tenga que ver con narcotráfico al usuario final”, dijo Arana Aguilar a CNN.

Casos como el de Rosalinda González, agregó la experta en temas de género y seguridad, muestran que las mujeres tienen una “visión un poco más estratégica” en las estructuras del narcotráfico.

La estrategia, por ejemplo, de “distribución de los productos, de quiénes sí pueden participar en la venta y quiénes no, arreglando disputas internas entre las personas que se dedican al narcomenudeo”, explicó la investigadora de la UNAM.

Otra de las mujeres con roles de liderazgo dentro del CJNG es Jessica Johanna Oseguera González, alias la Negra, quien es hija del Mencho y de Rosalinda González, señalan Arana Aguilar y Camarena Romero en su artículo de investigación.

“Existen investigaciones, principalmente notas periodísticas, que dan cuenta de la participación de Jessica Johanna Oseguera González (en el CJNG)… quien se encargaba de lavar dinero del grupo criminal a través de negocios restauranteros”, mencionan las expertas.

Jessica Oseguera González fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2020 —el mismo mes que su hermano, Rubén Oseguera González, alias el Menchito, quien recibió una condena de cadena perpetua el año pasado— y se declaró culpable de “participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas” vinculadas con el narcotráfico en 2021, informó el Gobierno de EE.UU.

Mientras que otras figuras clave del CJNG y Los Cuinis han sido arrestadas (incluidos varios familiares del Memcho) y se mantienen en prisión, Oseguera González fue liberada de manera temprana en abril de 2022, por lo que, al igual que en el caso de su mamá la Jefa, no se sabe qué rol podría tener en la pelea por el liderazgo del CJNG.

“En estas dos figuras (Oseguera González y González Valencia), encontramos que, al menos en la evidencia que pudimos recolectar en notas periodísticas, en otras investigaciones y en algunas entrevistas, las mujeres tienen un rol muy preponderante en el tema de administrar el negocio. Y administrarlo no solamente desde la dimensión de administrar quién ocupa las plazas en temas de narcomenudeo, sino también en estas dimensiones más amplias de administrar los grandes recursos del grupo”, indicó la investigadora de la UNAM.

Sin importar quién quede a la cabeza del CJNG, Arana Aguilar mencionó que la estructura del grupo criminal está diseñada para que “siga operando y siga rindiendo frutos económicos”.

No obstante, añadió la experta, si una mujer llega al liderazgo del CJNG, sería “muy simbólico por el momento que estamos viviendo”.

“Actualmente vemos un aumento del rol de las mujeres en los espacios públicos, en la toma de decisiones en política pública, tenemos una mujer presidenta y la pregunta es ¿por qué no tendríamos también una mujer liderando uno de los grupos criminales más importantes? No lo digo como una expectativa, sino que es algo que parece estar en tono con el entorno político en el que estamos en México”, dijo.

“Este cambio de un rol masculino a un rol femenino creo que sí sería muy emblemático en el país y además nos saldríamos también de estas figuras donde las mujeres son vistas como las amantes, las novias o las hijas protegidas”, finalizó.

