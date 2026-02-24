El Gobierno de Trump considera forzar a los bancos a verificar la ciudadanía de los clientes

Por Matt Egan y Priscilla Alvarez, CNN

El Gobierno de Trump está evaluando un nuevo requisito para que los bancos de Estados Unidos verifiquen la información de ciudadanía de los clientes actuales y futuros como parte de la política migratoria enérgica del presidente, dijeron fuentes a CNN.

La posible acción, que según una fuente podría tomar la forma de un decreto, ha generado preocupación en el sector financiero, ya que los bancos podrían verse obligados a solicitar a los clientes documentos sin precedentes, incluidos pasaportes y otros que acrediten la ciudadanía. La fuente advirtió que los planes no se han finalizado y que aún se están considerando otras opciones y fundamentos legales.

“Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, dijo una fuente del sector financiero a CNN.

La fuente añadió que los ejecutivos bancarios temen que el decreto esté diseñado para obligarlos a participar en los esfuerzos del Gobierno para deportar a inmigrantes indocumentados.

No está claro si el presidente Donald Trump finalmente firmará un decreto, cuya posibilidad fue reportada primero por The Wall Street Journal.

La Casa Blanca no confirmó ni negó el posible decreto u otra acción.

“Cualquier información sobre posibles políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es mera especulación”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

Aunque los bancos deben cumplir con las normas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente, y registrar el domicilio de los clientes, no recopilan ni verifican información sobre la ciudadanía.

Si Trump firmara tal decreto, podría exigir que los bancos obtuvieran retroactivamente la información de ciudadanía de los clientes existentes y la recopilaran de los nuevos, aseguró la fuente.

“Verificar el estatus de ciudadanía de todos los clientes bancarios sería inviable”, señaló la fuente.

Representantes de los principales bancos y asociaciones del sector declinaron hacer comentarios.

Los esfuerzos del Gobierno de Trump para endurecer la política migratoria han generado en ocasiones preocupación en partes del Gobierno federal.

Como informó CNN anteriormente, hasta 50 profesionales de tecnología de la información del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) —incluidos expertos en ciberseguridad— fueron puestos en licencia administrativa el año pasado mientras funcionarios del Gobierno finalizaban planes para compartir datos de contribuyentes con autoridades migratorias federales. Ese esfuerzo fue impugnado legalmente y bloqueado por un juez federal a finales del año pasado.

Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo en ese momento que los empleados fueron puestos en licencia, pero negó que estuviera relacionado con el acceso a datos del IRS para la aplicación de leyes migratorias.

Estas discusiones surgen mientras el Gobierno de Trump ha intentado tomar medidas contra lo que considera la exclusión bancaria de conservadores. Trump firmó un decreto el año pasado para sancionar a los bancos que restrinjan servicios a clientes por sus creencias religiosas o políticas.

Trump presentó recientemente una demanda contra JPMorgan Chase por dejar de tenerlo como cliente después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. JPMorgan ha dicho que la demanda no tiene fundamento.

