¿Quién es Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés?

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, duque de York, es el tercer hijo —el segundo varón— de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Este jueves, fue detenido en su residencia de Sandringham bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, tras nuevas revelaciones de los archivos del caso Jeffrey Epstein, acusaciones que él niega.

¿Quién es el expríncipe Andrés y cómo llegó a ser la figura internacional más notoria del caso Epstein en ser detenido?

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, Andrés se crió en la esfera pública como miembro destacado de la familia real británica. Asistió a la Escuela Gordonstoun en Escocia y posteriormente se formó en el Britannia Royal Naval College de Dartmouth, antes de comenzar una distinguida carrera militar. Como piloto de helicóptero de la Marina Real Británica, Andrés sirvió con distinción durante la Guerra de las Malvinas de 1982, por lo que recibió reconocimiento por su servicio y dedicación.

Durante décadas, Andrés desempeñó un papel destacado en las funciones reales y representó a la monarquía tanto en el país como en el extranjero, especialmente en asuntos militares y tecnológicos. Fue nombrado representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión de 2001 a 2011, cargo al que renunció en medio del creciente escrutinio sobre sus conductas personales.

Su imagen pública, antes definida por el servicio y la tradición real, comenzó a desmoronarse a medida que aumentaban las preguntas sobre su amistad con el difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La relación de Andrés con Epstein se convirtió en fuente de intensa controversia y escrutinio legal. Esa amistad, que comenzó a finales de la década de 1990, causó múltiples crisis de relaciones públicas para la familia real. En 2010, Andrés fue fotografiado con Epstein en Nueva York tras su condena, y en 2015, las acusaciones de Virginia Giuffre contra Andrés fueron reveladas en documentos judiciales estadounidenses. Las consecuencias de estas revelaciones culminaron en una desastrosa entrevista en el programa “Newsnight” de la BBC en 2019, que provocó una reacción generalizada en su contra y dañó aún más la reputación de Andrés.

En enero de 2022, Andrés llegó a un acuerdo en una demanda civil con Giuffre, según se informa, por un pago multimillonario, aunque negó haber actuado mal. La situación se agravó a finales de 2025 y principios de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevas pruebas, entre ellas correos electrónicos y fotografías, que parecían confirmar la presencia de Andrés con Giuffre y otras mujeres en situaciones comprometedoras. Estos acontecimientos dieron lugar a nuevas investigaciones policiales tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, y a crecientes peticiones para que Andrés testificara ante el Congreso.

En octubre de 2025, el rey Carlos III tomó la medida sin precedentes de despojar a Andrés de todos sus títulos reales y expulsarlo de la Logia Real de Windsor. Fue la primera vez en la historia moderna que un monarca rescindió el título principesco de un hermano. Andrés se mudó posteriormente a una propiedad más pequeña en Norfolk y se vio obligado a autofinanciar su seguridad personal. La pérdida de los privilegios reales y de la vivienda dejó en evidencia la gravedad de las acusaciones y la determinación de la familia real de distanciarse del escándalo.

En febrero de 2026 Andrés fue arrestado bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, específicamente relacionada con las acusaciones de haber compartido información confidencial con Epstein durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido. El rey Carlos apoyó públicamente la investigación policial, enfatizando la importancia de la rendición de cuentas y la integridad de la Corona. El arresto, sin precedentes para un miembro de la realeza de alto rango, marcó un cambio drástico en la forma en que la monarquía responde a los escándalos en la era moderna.

Andrés Mountbatten-Windsor pasó de ser un oficial naval condecorado y miembro de la realeza en activo de alto rango a una figura desprovista de títulos y con problemas legales. Esa transformación es el ejemplo clave de la lucha de la monarquía británica por adaptarse a las expectativas contemporáneas de transparencia y rendición de cuentas.

