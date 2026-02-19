Kevin Hassett pide “disciplinar” a autores de informe que revela que los ciudadanos de EE.UU. son quienes pagan los aranceles

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró este miércoles que los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York que redactaron un estudio que concluyó que las empresas y los consumidores estadounidenses están soportando el 90 % del costo de los aranceles del presidente Donald Trump deberían ser “disciplinados”.

“Es, creo, el peor documento que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal”, manifestó Hassett a CNBC en una entrevista.

“Las personas asociadas con este artículo probablemente deberían ser disciplinadas, porque lo que han hecho es emitir una conclusión que ha generado muchas noticias altamente partidista basadas en un análisis que no sería aceptado en una clase de economía de primer semestre”, continuó Hassett.

La Reserva Federal de Nueva York y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal se negaron a responder a CNN sobre los comentarios de Hassett.

La principal preocupación de Hassett con la investigación era, en su opinión, que sólo se centraba en los efectos de los aranceles relacionados con los precios y no en los cambios en el volumen de las importaciones.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. Al evaluar las cargas arancelarias, los autores calculan los tipos arancelarios promedio durante varios períodos. Los definen como “los ingresos arancelarios mensuales totales divididos entre el valor total de las importaciones del mes”, lo que significa que se toma en cuenta el volumen de las importaciones.

En concreto, los investigadores analizaron cómo “las cadenas de suministro globales se modificaron en respuesta al aumento de los aranceles”.

Al igual que los funcionarios de la Reserva Federal que votan sobre las decisiones relacionadas con las tasas de interés, los investigadores de los 12 bancos regionales y la Junta de Gobernadores se esfuerzan por establecer su independencia de actores políticos externos.

La investigación que elaboran ayuda a los funcionarios a tomar decisiones más informadas al tener una idea más clara del estado de la economía actual y futura. Sin embargo, los investigadores no formulan recomendaciones de política.

Hassett había sido uno de los principales candidatos para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central expira en mayo. Sin embargo, Trump anunció el mes pasado que había nominado al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para el cargo, que requiere la confirmación del Senado.

Al igual que Trump, Warsh ha sido un acérrimo crítico de la Fed y de Powell, y ha prometido reformar muchas facetas del banco central si es confirmado.

Su nominación llega en un momento en que la administración Trump ha lanzado diversos ataques contra la Reserva Federal y su histórica independencia.

Esto incluye una investigación penal contra Powell y la Reserva Federal por una renovación multimillonaria de su sede y un intento de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones no probadas de fraude hipotecario.

