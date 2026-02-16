China construye submarinos más rápido que nunca, dice un informe. Por qué eso es un problema para Washington

Por Brad Lendon, CNN

China incrementó su producción de submarinos de propulsión nuclear en los últimos cinco años hasta el punto de estar lanzando submarinos más rápido que Estados Unidos, lo que amenaza con anular una ventaja en el poder naval que durante mucho tiempo ha pertenecido a Washington, según un nuevo informe de un think tank.

El aumento en la fuerza de submarinos nucleares de la Armada del Ejército Popular de Liberación incluye tanto submarinos de misiles balísticos como de ataque, afirma el informe del International Institute for Strategic Studies (IISS).

Durante los años 2021 a 2025, la construcción de submarinos de China superó a la de EE.UU.

tanto en número de submarinos lanzados (10 contra 7) como en tonelaje (79.000 contra 55.500), según el informe, que analizó imágenes satelitales de astilleros para estimar la construcción china.

Beijing no revela el número de unidades de su flota.

Es un cambio drástico respecto al periodo de 2016 a 2020, cuando China solo sumó tres submarinos (23.000 toneladas) frente a los siete de la Marina de EE.UU. (55.500 toneladas), según el análisis del IISS.

Las cifras representan submarinos lanzados pero no necesariamente completados ni incorporados a la flota en servicio activo, donde EE.UU. aún mantiene una gran ventaja.

A principios de 2025, China tenía 12 submarinos nucleares en servicio activo: seis de misiles balísticos y seis de misiles guiados o de ataque, según el “Military Balance 2025” del IISS. EE.UU. tenía un total de 65 submarinos, de los cuales 14 eran de misiles balísticos.

China también mantiene una gran flota de submarinos de propulsión convencional, con 46 unidades, según el “Military Balance”.

EE.UU. no tiene submarinos de propulsión convencional, los cuales – a diferencia de los nucleares – necesitan reabastecerse de combustible regularmente.

Para acomodar el crecimiento de su flota de submarinos nucleares, Beijing ha ampliado significativamente el astillero Huludao de Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. en el norte de China, según el informe titulado “Boomtime at Bohai”.

Esto ocurre después de que un informe del Congressional Research Service al Congreso el mes pasado señalara que la Marina de EE.UU. está quedando muy rezagada en su objetivo de construir dos submarinos de ataque clase Virginia por año, debido a que los astilleros estadounidenses solo han entregado entre 1,1 y 1,2 submarinos por año desde 2022.

EE.UU. también construye nuevos submarinos de misiles balísticos clase Columbia, pero ese programa tiene al menos un año de retraso, y el primer submarino de la clase, el USS District of Columbia, no se espera que sea entregado a la Marina hasta 2028, según dijo el almirante a cargo del programa a Breaking Defense la semana pasada.

“La mayor cantidad de unidades en el agua representa un desafío creciente para (EE.UU. y otros países occidentales) mientras luchan por aumentar su propia producción”, dice el informe del IISS.

El informe del IISS destaca dos submarinos de misiles balísticos Tipo 094 (SSBN) que se han lanzado en el astillero de Huludao. Con la capacidad de lanzar misiles balísticos con ojivas nucleares, los Tipo 094 se suman a la creciente tríada nuclear de Beijing, que incluye misiles balísticos intercontinentales terrestres y bombarderos, señala el informe.

Y China tiene incluso mejores SSBN en desarrollo, según el IISS.

“El Tipo 096 aún se espera que comience su producción en Bohai en esta década, entrando en servicio a finales de la década de 2020 o principios de la de 2030”, indica el informe.

Además de los SSBN, el número de lanzamientos de submarinos nucleares de la Armada del EPL en los últimos cinco años incluye al menos seis cascos de submarinos de misiles guiados (SSGN), según el informe. Estos submarinos cuentan con el sistema de lanzamiento vertical (VLS), que podría usarse para lanzar los nuevos misiles antibuque de alta velocidad exhibidos en el desfile del Día de la Victoria en Beijing el otoño pasado.

No obstante, el informe del IISS no son solo malas noticias para Washington y sus aliados.

“Casi con certeza, los diseños chinos están por detrás de los submarinos estadounidenses y europeos en términos de calidad”, dice el informe.

Se cree que los submarinos chinos más nuevos no son tan silenciosos como los estadounidenses, lo que deja la ventaja de sigilo a la Marina de EE.UU.

Aun así, los expertos dicen que, en combate naval, la fuerza más grande suele prevalecer. Y China ya posee la mayor flota del mundo de destructores, fragatas y buques de combate de superficie.

Mientras tanto, Washington ha tenido dificultades para mantenerse al día.

El secretario de la Marina, John Phelan, dijo el verano pasado en una audiencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. que la construcción naval estadounidense estaba en una situación crítica.

“Todos nuestros programas son un desastre”, dijo Phelan.

“Creo que el mejor que tenemos está retrasado seis meses y tiene un sobrecosto del 57 %… Ese es el mejor”, declaró.

En cuanto al número de submarinos en los próximos cinco años, un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señala que se espera que el número de submarinos de ataque de EE.UU. alcance el “fondo del valle” con 47 en 2030, a medida que se retiran los antiguos submarinos de ataque clase Los Angeles.

No se espera un aumento a 50 submarinos de ataque hasta 2032 —si se cumplen las metas de construcción—, según el informe. Pero señala que los planes para vender entre tres y cinco submarinos clase Virginia a Australia como parte del acuerdo AUKUS podrían dificultar los planes para aumentar la flota estadounidense en el corto plazo.

El próximo “valle” en la fuerza de submarinos se mencionó por primera vez en 1995, según el informe del CRS, que añade que “podría llevar a un período de mayor presión operativa para la fuerza SSN y, quizás, a un período de debilitamiento de la disuasión convencional contra posibles adversarios como China”.

