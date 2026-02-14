El agente de talentos de Hollywood Casey Wasserman venderá su agencia tras las revelaciones de los archivos de Epstein

Por Kaanita Iyer, CNN

Casey Wasserman, destacado agente de entretenimiento y deportes y presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, puso a la venta su agencia de talentos homónima tras las críticas recibidas por su aparición en los archivos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el mes pasado en relación con sus investigaciones sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En un memorando interno enviado al personal de la agencia el viernes, obtenido por CNN, Wasserman afirmó que se ha “convertido en una distracción” para las “labores” de la compañía.

“Por eso he iniciado el proceso de venta de la compañía, algo que ya está en marcha”, escribió Wasserman.

Wasserman se enfrentó a presiones de sus artistas para que se hiciera a un lado en las últimas semanas, así como a peticiones de dimisión del comité coordinador de los Juegos Olímpicos, después de que los archivos revelaran que mantenía una relación más profunda e íntima con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, de lo que se conocía previamente.

Wasserman no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein. CNN se ha puesto en contacto con una empresa de comunicaciones de crisis que lo representa, pero hasta ahora no ha obtenido comentarios al respecto.

Wasserman viajó en el avión de Epstein e intercambió mensajes sugestivos con Maxwell, según los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Maxwell, exnovia de Epstein, fue condenada por tráfico sexual y otros delitos en 2021 y cumple una condena de 20 años. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

En el memorando del viernes, Wasserman afirmó que solo tuvo “interacciones limitadas con esas dos personas”, en referencia a Epstein y Maxwell.

“Pasaron años antes de que su conducta delictiva saliera a la luz, y, en su totalidad, (el contacto) consistió en un viaje humanitario a África y unos cuantos correos electrónicos que lamento profundamente haber enviado”, declaró Wasserman. “Me rompe el corazón que mi breve contacto con ellos hace 23 años les haya causado a ustedes, a esta empresa y a sus clientes tantas dificultades en los últimos días y semanas”, agregó.

Fuentes cercanas a la empresa informaron a CNN que los inversores de Wasserman estaban molestos por la situación y lo presionaron para que tomara esta decisión.

En una declaración anterior, publicada por Associated Press el mes pasado, Wasserman aclaró que su intercambio con Maxwell “tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

“Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de asociación con cualquiera de ellos”, decía su declaración.

Los detalles de la supuesta vida secreta de Epstein surgieron por primera vez en 2005, cuando varias menores de edad lo acusaron de ofrecerse a pagar por masajes o actos sexuales en su mansión de Palm Beach. Epstein se declaró culpable de dos cargos estatales por prostitución en 2008 y cumplió 13 meses de prisión.

Desde la publicación de los últimos archivos, la cantante Chappell Roan anunció que dejaba la agencia de Wasserman. El cantante Orville Peck le siguió rápidamente, y posteriormente el cantautor Weyes Blood, entre otros.

Michael Williams, Alli Rosenbloom y Lisa Respers France, de CNN, contribuyeron a este informe.

