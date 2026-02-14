EE.UU. y Europa “están unidos”, dice Rubio en la Conferencia de Seguridad de Munich, pese a la tensión transatlántica

Por CNN

El secretario de Estado Marco Rubio abrió sus muy esperados comentarios este sábado en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, reconociendo la importancia histórica de la alianza entre Europa y Estados Unidos que “salvó al mundo” de amenazas pasadas.

“Si bien estamos preparados para hacer esto solos si es necesario, preferimos y es nuestra esperanza hacerlo con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”, afirmó Rubio.

“Estamos unidos”, agregó Rubio sobre Estados Unidos y Europa, enfatizando la importancia de la asociación de décadas de duración que se ha visto sometida a una intensa tensión durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Rubio reconoció que Estados Unidos puede, a veces, ser algo “directo y urgente en nuestro consejo”, pero trató de asegurar a los líderes europeos que la administración Trump está comprometida con la alianza.

Pero si bien Rubio elogió la importancia histórica de una fuerte alianza entre Estados Unidos y Europa, también dejó claro que el Gobierno de Trump cree que el camino a seguir requiere un cambio en la forma en que esos países trabajan juntos.

“Queremos aliados que puedan defenderse para que ningún adversario se sienta inclinado a desafiar nuestra fuerza colectiva”, manifestó.

La administración Trump ha enfatizado que Europa debe asumir más responsabilidad para defenderse contra las amenazas regionales en lugar de depender tanto de la asistencia estadounidense.

“Queremos aliados que se enorgullezcan de su cultura, su herencia… y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla”, añadió. “Porque en Estados Unidos no tenemos ningún interés en ser guardianes educados y ordenados del declive controlado de Occidente. No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad”.

El tono de las declaraciones de Rubio este sábado contrasta marcadamente con las del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Munich hace justo un año, cuando criticó duramente a Europa por depender demasiado del apoyo estadounidense.

El discurso de Vance aún permaneció en las mentes de los líderes europeos presentes el sábado durante las declaraciones de Rubio, durante las cuales recibió momentos de aplausos de la audiencia al enfatizar la importancia de asegurar una alianza fuerte a los dos lados del Atlántico.

Sobre los esfuerzos de paz en Ucrania, Rubio manifestó que Washington se esforzaría por buscar un acuerdo, pero no estaba seguro de si Rusia realmente quería poner fin a los combates.

“No sabemos si los rusos hablan en serio sobre el fin de la guerra. Dicen que sí”, declaró Rubio durante una sesión de preguntas y respuestas tras su intervención en la Conferencia. “Lo que no podemos responder, pero seguiremos intentando, es un resultado con el que Ucrania pueda vivir y Rusia pueda aceptar. Eso ha sido difícil de alcanzar hasta ahora”.

Rubio aseguró que Estados Unidos no se desentendería de su obligación de poner fin a la guerra en Ucrania.

El diplomático de EE.UU. afirmó que no creía que Rusia pudiera lograr sus objetivos iniciales al comienzo de la guerra hace casi cuatro años. Añadió que Rusia perdía entre 7.000 y 8.000 soldados a la semana en el conflicto, una opinión que coincide con la última estimación de Ucrania.

Sobre Irán, Rubio afirmó que la preferencia del presidente Donald Trump era alcanzar un acuerdo, pero que era “muy difícil”.

Trump se mostró pesimista el viernes por la tarde al hablar de las conversaciones en curso entre Estados Unidos e Irán sobre un posible acuerdo nuclear, afirmando que los iraníes no tienen un buen historial en ese aspecto.

También sugirió que quizás un cambio de régimen en el país sería “lo mejor que podría pasar”.

El propio presidente se había mostrado más positivo sobre las negociaciones apenas unas horas antes, cuando afirmó que creía que los negociadores estadounidenses “tendrán éxito” en alcanzar un acuerdo.

Rubio también dijo a Bloomberg que la dependencia de Occidente de China para obtener minerales críticos debe revertirse.

En su momento de palabra, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, señaló que Europa es un “gigante dormido” y pidió a los miembros del Viejo Continente de la OTAN que trabajen juntos para lograr “gran efecto” frente a la agresión rusa.

“Debemos avanzar juntos para crear una OTAN más europea. En mi opinión, Europa es un gigante dormido”, declaró Starmer desde el podio de la Conferencia de Seguridad de Munich.

“Nuestras economías eclipsan a la de Rusia en más de diez veces. Contamos con una enorme capacidad de defensa, pero con demasiada frecuencia esto resulta ser menos que la suma de sus partes”, afirmó.

Y añadió que “la planificación y las adquisiciones industriales fragmentadas han generado lagunas en algunas áreas y una duplicación masiva en otras”.

El líder británico enfatizó que, si bien Estados Unidos sigue siendo un aliado indispensable, la estrategia de seguridad nacional estadounidense implica que Europa debe asumir la responsabilidad principal de su propia defensa. “Esa es la nueva normalidad”, afirmó.

Starmer afirmó que Europa debe estar preparada para construir un “poder duro” y estar lista para luchar, si es necesario.

“Esa es la moneda de cambio de la época: debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar listos para luchar, para hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra forma de vida”, declaró Starmer.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó ningún “tabú” puede quedar sin cuestionar en lo que respecta a la defensa europea, al hablar el sábado de la necesidad de una nueva estrategia de seguridad europea.

Refiriéndose a cómo el bloque se ha mantenido “implacable” en su apoyo a Ucrania, Von der Leyen dijo: “Este es un verdadero despertar europeo, y esto es solo el comienzo de lo que debemos hacer”.

“Debemos fortalecer la base europea de facilitadores estratégicos en materia espacial, de inteligencia y de capacidades de alto nivel. Ningún tabú puede quedar sin respuesta», añadió.

Von der Leyen habló de la necesidad de una nueva estrategia de seguridad europea y de “formalizar los inicios ad hoc de nuevas colaboraciones en materia de seguridad”.

“Esto significa que, en estos tiempos tan volátiles, Europa, y en particular el Reino Unido, deberían acercarse en materia de seguridad, economía y defensa de nuestras democracias. A diez años del Brexit, nuestro futuro está más decidido que nunca, querido Keir”, subrayó, refiriéndose al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.