Vance dice que el video racista publicado por Trump sobre los Obama “no es una verdadera controversia”

El vicepresidente J. D. Vance afirmó que el presidente Trump no necesita disculparse por publicar un video racista, ahora eliminado, que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una jungla.

“¿Debería disculparse por publicar un video y luego eliminarlo? No, no lo creo,” declaró Vance en Azerbaiyán este miércoles al concluir un viaje al extranjero.

Trump se ha negado a disculparse por publicar el video en Truth Social la semana pasada, diciendo a los reporteros que “no cometió un error” y, en cambio, culpando a un miembro del personal de la Casa Blanca.

“Alguien se descuidó y no vio una parte muy pequeña”, manifestó Trump.

El presidente enfrentó críticas bipartidistas por el video y varios aliados cercanos le pidieron que lo eliminara y se disculpara.

Vance el miércoles minimizó la reacción. “No es una verdadera controversia. Tenemos problemas mucho, mucho más reales en los que enfocarnos”, inistió.

El vicepresidente de EE.UU. concluye este miércoles un viaje internacional que también incluyó a Armenia, donde Vance y su esposa, Usha Vance, asistieron a una ceremonia de colocación de ofrenda floral “para honrar a las víctimas del genocidio armenio de 1915”.

Después de ese acto, la cuenta en X de Vance publicó y luego eliminó un reconocimiento del genocidio armenio.

La publicación original se apartaba de la política del Gobierno de Trump, que no utiliza la palabra “genocidio” para referirse a las matanzas sistemáticas y deportaciones de armenios en lo que hoy es Turquía.

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en X también publicó —pero luego eliminó— los comentarios de Vance sobre la visita al memorial.

Consultada sobre este asunto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a periodistas que no ha habido cambios en la política del Gobierno.

“En cuanto al tuit armenio al que usted se refiere, remito al mensaje emitido por la Casa Blanca en el Día de la Recordación Armenia, y no ha habido cambios en la política en este momento”, manifestó en la conferencia de prensa del martes.

La cuenta oficial de la vicepresidencia volvió a publicar posteriormente un mensaje de la secretaria de prensa de Vance, Taylor Van Kirk, que mostraba a la pareja vicepresidencial en la ceremonia e incluía una foto de la nota manuscrita de Vance en el libro de visitas.

El Comité Nacional Armenio de Estados Unidos calificó la eliminación como “una acción negacionista coherente con el vergonzoso retroceso del presidente Trump frente al recuerdo honesto estadounidense de un crimen reconocido por los 50 estados, el Congreso de EE.UU., la Casa Blanca y más de una docena de nuestros aliados de la OTAN”.

Vance —el primer vicepresidente o presidente en funciones de EE.UU. en visitar el país— dijo a periodistas que los armenios le pidieron visitar el sitio, y calificó la masacre como “algo muy terrible que ocurrió hace poco más de 100 años”.

Un portavoz de Vance dijo a CNN: “Esta es una cuenta gestionada por personal que existe principalmente para compartir fotos y videos de las actividades del vicepresidente. Para conocer la postura del vicepresidente sobre el fondo del asunto, remito a sus comentarios previos en la pista del aeropuerto en respuesta a la pregunta del pool (de periodistas)”.

Vance indicó que visitó el sitio “como una señal de respeto, tanto por las víctimas como por el Gobierno de Armenia”.

