Netanyahu discutirá con Trump posibles ataques a Irán al tiempo que Washington y Teherán reanudan las conversaciones

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene la intención de discutir posibles opciones militares contra Irán con el presidente Donald Trump durante su visita a Washington esta semana, mientras Israel prepara medidas de contingencia en caso de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán fracasen, según dos fuentes israelíes.

Israel se muestra escéptico con respecto al éxito de las negociaciones incipientes entre Estados Unidos e Irán, afirmó una de las fuentes, pero presiona para garantizar la protección de sus intereses, así como para preservar su libertad de acción militar en cualquier posible acuerdo.

Netanyahu planea presentar a Trump información actualizada sobre las capacidades militares de Irán, según una de las fuentes.

“Israel está preocupado por el progreso de Irán en la restauración de sus arsenales y capacidades de misiles balísticos a su nivel anterior a la guerra de los 12 días”, declaró la fuente, añadiendo que la evaluación israelí es que, si no actúa, Irán podría poseer entre 1.800 y 2.000 misiles balísticos en cuestión de semanas o meses.

CNN no puede verificar las afirmaciones. Funcionarios iraníes han reiterado que, si bien Teherán no quiere la guerra, está preparado para ella. Antes de partir hacia Washington, Netanyahu afirmó que Irán es el tema prioritario en la agenda de su reunión con Trump el miércoles, la séptima reunión entre ambos líderes desde el inicio del segundo mandato del estadounidense.

“En este viaje abordaremos una serie de temas: Gaza, la región, pero sobre todo las negociaciones con Irán”, declaró Netanyahu al abordar a su avión. “Presentaré al presidente nuestra visión sobre los principios esenciales de las negociaciones; principios que, a nuestro juicio, son vitales no solo para Israel, sino para cualquier persona en el mundo que desee la paz y la seguridad en Medio Oriente”.

La próxima reunión se produce tras una serie de intercambios de alto nivel en las últimas semanas. El fefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, y el jefe de la División de Inteligencia, el mayor general Shlomi Binder, visitaron el Pentágono en Washington el mes pasado, mientras que los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con Netanyahu y altos funcionarios de seguridad en Jerusalén la semana pasada.

Israel ha intentado presionar a Estados Unidos para que garantice que cualquier acuerdo con Irán incluya la renuncia de Teherán a sus reservas de uranio enriquecido, el cese total del enriquecimiento, la imposición de límites a su programa de misiles balísticos y el fin de su apoyo a los intermediarios regionales. La lista coincidía con una serie de demandas anteriores de Estados Unidos para un diálogo más amplio sobre las capacidades militares y las actividades regionales de Irán.

Pero Irán ha insistido en que solo está dispuesto a abordar el tema nuclear. Durante el fin de semana, Trump indicó que podría aceptar un acuerdo que excluya otros temas. Al ser consultado por un periodista a bordo del Air Force One sobre si un acuerdo con Teherán sería aceptable si solo abarcara el ámbito nuclear, respondió: “Sí, sería aceptable, pero una cosa, y desde luego, es que no se permitan armas nucleares”.

El peor escenario para el primer ministro israelí es “un acuerdo nuclear limitado en el que Estados Unidos se conforme con restricciones únicamente al enriquecimiento”, escribió Danny Citrinowicz, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, en un artículo publicado en el periódico Israel Hayom.

“Desde la perspectiva de Netanyahu, las dos opciones preferidas son la derrota militar de Irán mediante la fuerza estadounidense o lo que él considera una derrota conceptual, es decir, un acuerdo tan amplio que desmantele efectivamente la capacidad de defensa del régimen”, escribió.

Netanyahu criticó duramente el acuerdo nuclear con Irán de 2015 —el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) negociado con Teherán durante la presidencia de Barack Obama— y afirmó abiertamente que el acuerdo dejaba intacta gran parte de la capacidad militar iraní y eliminaba los límites al enriquecimiento de uranio después de 15 años. Estas críticas se volverían mucho más difíciles si Trump firma un acuerdo similar que restrinja el uso de armas del programa nuclear iraní al tiempo que permite el enriquecimiento de uranio a nivel nacional. El uranio es un combustible nuclear que puede utilizarse para fabricar una bomba si se purifica a altos niveles.

En junio, el ataque sorpresa de Israel contra las instalaciones militares y nucleares de Irán frustró una serie de conversaciones en curso, aunque estancadas, entre Estados Unidos e Irán. El conflicto de 12 días entre Israel e Irán terminó con la exigencia de Trump de que Netanyahu suspendiera otra ola de ataques.

La visita de Netanyahu a Washington estaba inicialmente programada para el 18 de febrero, según la fuente israelí, un día antes de una reunión de la Junta de Paz. Durante el fin de semana, la reunión bilateral se adelantó a petición de Netanyahu, por lo que no está claro si asistirá a la convención de la Junta de Paz, que debatirá la posibilidad de avanzar el alto el fuego en Gaza a la siguiente etapa. Netanyahu no asistió a la reunión inaugural de la Junta de Paz de Trump en Davos el mes pasado.

Trump ha presionado para avanzar el alto el fuego en Gaza a la segunda fase, con el anuncio de la junta y el comité tecnocrático palestino que gestionaría Gaza.

Israel abrió el cruce de Rafah la semana pasada para un paso limitado entre Gaza y Egipto. Sin embargo, Netanyahu insiste en la necesidad de que Hamás se desarme antes de que comience cualquier reconstrucción en Gaza.

