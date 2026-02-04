México dice que su contrato para vender petróleo a Cuba es abierto; insiste en apoyar a la isla y evitar aranceles de Trump

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de México informó este miércoles que la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) abrió su más reciente contrato para vender petróleo a Cuba en 2023 y que este es abierto.

“El contrato es abierto… Nos solicitan (petróleo) en función de nuestra disponibilidad”, dijo Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por este comercio de petróleo con Cuba, México está buscando alternativas para no resultar afectado debido a los aranceles que anunció el Gobierno de Donald Trump a los países que suministren crudo a la isla. Esta es la más reciente medida de Estados Unidos para presionar al Gobierno cubano, que se quedó sin su principal proveedor de petróleo, Venezuela, desde la captura en Caracas del presidente derrocado Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares especiales de EE.UU. el pasado 3 de enero.

Sin el petróleo de Venezuela, y ahora con el apoyo de México en suspenso por la amenaza arancelaria de Trump, Cuba se está quedando sin un salvavidas clave en materia energética que le permita seguir abasteciendo a hospitales, escuelas, cocinas y la luz de la población en general, lo que podría desencadenar una crisis humanitaria, como advirtió Sheinbaum a EE.UU. la semana pasada.

A pesar de esta situación, Sheinbaum insistió en que se mantendrá la ayuda a Cuba.

“El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba, por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, no queremos afectar a México tampoco. Y, al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto”, comentó Sheinbaum este miércoles.

La mandataria dijo recientemente que México entrega a Cuba de dos formas: por venta y como ayuda humanitaria. El martes, la mandataria dijo que esta semana enviarían a Cuba ayuda humanitaria, que incluye alimentos y otros productos básicos. Asimismo, Sheinbaum ha insistido anteriormente en que se busca ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México.

El director de Pemex dijo que solamente existe un contrato con Cuba para vender petróleo (el de 2023 que es abierto) y afirmó que este se mantendrá, siempre y cuando haya disponibilidad de crudo para exportar.

“Si tenemos disponibilidad, sí (se mantendrá el contrato con Cuba). Pero, como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo, los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto”, dijo.

Por el momento, además de Cuba, Pemex tiene contratos “con más de 50 países” para el comercio de combustibles, señaló Rodríguez Padilla, aunque la prioridad es el mercado nacional.

“La prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos y se le reduce (el envío) a los países europeos, a Estados Unidos, porque nuestra prioridad es muy clara: el petróleo es para los mexicanos y se refina en México”, recalcó.

La venta de petróleo a Cuba ha dejado cientos de millones de dólares para México en los últimos años, indicó el director de Pemex; sin embargo, añadió que representa poco en el panorama general de la empresa estatal.

Rodríguez Padilla compartió los siguientes montos que obtuvo México por la venta total de crudo y petrolíferos a Cuba en 2023 (inicio del contrato) y 2025 (último año completo):

2025: US$ 496 millones

2023: US$ 367 millones

Estas cifras indican que, de 2023 a 2025, México registró un aumento de 35 % en la venta de crudo y petrolíferos a Cuba.

La isla ha cumplido con todos sus pagos, dijo el director de Pemex.

“Si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato (…) Son muy formales en sus pagos”, señaló Rodríguez Padilla.

Sheinbaum, por su parte, consideró que se genera “exageración” por la cantidad de US$ 496 millones de 2025, pero aseguró que “es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”, sin dar detalles respecto a cuánto asciende la ayuda humanitaria.

El director de Pemex dijo que esa venta de petróleo a Cuba en 2025 representó “menos del 1 % de la producción de crudo” en el país.

“Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos”, agregó Rodríguez Padilla, el comercio de US$ 496 millones con Cuba el año pasado representó el 0,1 % de las ventas de Pemex, “o sea, es muy poquito (para nosotros)”.

“Lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta; también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio; entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio”, aseguró el directivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.