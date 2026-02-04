Exclusivo: la ganadora del Nobel Narges Mohammadi entra en huelga de hambre tras ser detenida en Irán, dice su fundación

Por Jomana Karadsheh y Nadeen Ebrahim, CNN

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, Narges Mohammadi, está en huelga de hambre mientras se encuentra detenida por las autoridades iraníes, según un comunicado de su fundación.

En la declaración compartida en exclusiva con CNN, la fundación con sede en París, dirigida por su familia, dice que recibió información creíble de que Mohammadi comenzó su huelga el lunes “para protestar por su detención ilegal y las terribles condiciones en las que se encuentra detenida, realidades que enfrentan numerosos presos políticos actualmente detenidos en Irán”.

Ali Rahmani, hijo de Mohammadi, dijo en una declaración que estaba “profundamente preocupado” por su madre y todos los demás detenidos por el régimen.

“Lo que está sucediendo en nuestro país es un crimen contra la humanidad”, dijo Rahmani, y agregó que antes de su arresto, su madre estaba “llamando a la solidaridad, la unidad y la paz”.

Mohammadi fue arrestada en diciembre por fuerzas de seguridad y policiales durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado y activista de derechos humanos que fue encontrado muerto en su oficina.

Fue arrestada en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

La fundación dijo que debido al historial médico de Mohammadi, que incluye ataques cardíacos, dolor en el pecho, presión arterial alta, así como problemas de disco espinal y otras enfermedades, “su detención continua es extremadamente peligrosa y una violación de las leyes de derechos humanos”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023 también ha tenido acceso restringido a su familia, dijo la fundación, y solo tuvo una llamada telefónica con su hermano, el 14 de diciembre, y ese ha sido el único contacto desde entonces.

Taghi Rahmani, esposo de Mohammadi, dijo que las autoridades exigían que, cuando su esposa hiciera llamadas, dijera que todo estaba bien. “Pero la Narges que conocemos se niega a someterse a tal presión; insiste en decir la verdad”, dijo.

“Saben también que, si la liberan, retomará inmediatamente su activismo, pues considera que unirse al pueblo es su deber”, añadió Taghi. “Narges nunca será silenciada, y es su voz la que más temen”.

Mohammadi, una de los activistas de derechos humanos más destacados de Irán, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023.

Ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas como reclusa de la prisión Evin, de Teherán, famosa por detener a críticos del régimen.

En diciembre de 2024, las autoridades iraníes suspendieron su pena de prisión durante tres semanas para permitirle recuperarse de una cirugía para extirparle parte de un hueso de la parte inferior de la pierna derecha, donde los médicos habían descubierto una lesión sospechosa de ser cancerosa.

Se esperaba que Mohammadi regresara a prisión poco después, pero permaneció en libertad condicional hasta su arresto en diciembre. Ha sido condenada a múltiples penas de prisión que suman un total de 36 años por cargos que incluyen atentar contra la seguridad nacional y difundir propaganda, según la Fundación Narges.

Sus partidarios dicen que es una prisionera política, detenida por trabajar para promover los derechos de las mujeres y la democracia.

“En estos días difíciles para nuestro país, Irán, pedimos a las organizaciones de derechos humanos, activistas y a la comunidad global que piensen en los presos políticos en los centros de detención y pongan acciones prácticas en la agenda para salvar sus vidas”, dijo la fundación el miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.