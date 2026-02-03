OTAN: Poner fin a la guerra en Ucrania requerirá decisiones difíciles

Por Lauren Kent y Victoria Butenko, CNN

Alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania requerirá decisiones difíciles, dijo este martes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a los legisladores ucranianos durante una visita a Kyiv.

Rutte también enfatizó que Ucrania sigue siendo el centro de la seguridad de la alianza transatlántica.

“Las garantías de seguridad son sólidas. Y esto es crucial porque sabemos que llegar a un acuerdo para poner fin a esta terrible guerra requerirá decisiones difíciles”, declaró Rutte, señalando que los aliados europeos han anunciado que desplegarán tropas en Ucrania tras alcanzar un acuerdo, con la salvaguarda estadounidense. “Deben saber que esta paz será duradera, no porque se hayan firmado los papeles, sino porque existe poder contundente que la respalda.

“Quiero asegurarles que nuestra atención no se ha desviado. Ucrania es y seguirá siendo esencial para nuestra seguridad”, declaró el jefe de la OTAN en un discurso ante la legislatura ucraniana. “Nuestro compromiso de apoyo a Ucrania es firme”.

Rutte señaló que el programa de compra de armas de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN suministra alrededor del 75 % de los misiles de defensa Patriot de Ucrania, así como el 90 % de otros misiles de defensa aérea. Instó a los aliados de la OTAN a “recurrir a fondo” a sus arsenales para satisfacer las necesidades futuras de Ucrania.

Este martes por la mañana, Rutte y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, honraron a los soldados ucranianos caídos en el Monumento Conmemorativo Nacional del Pueblo en Kyiv, donde colocaron velas y guardaron un minuto de silencio.

