Las 5 cosas que debes saber este 3 de febrero

Petro se reúne con Trump en Washington. Cuba le envía un mensaje a Estados Unidos. ¿Qué sigue para Liam Conejo Ramos? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El álbum “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny hizo historia al convertirse el primer disco en español en ganar el premio de álbum del año en los Grammy. Para millones de latinos en Estados Unidos, la victoria es más que un hito musical: es una afirmación, un momento de visibilidad y prueba de pertenencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne este martes en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras un año de varios ataques verbales y tensiones que se aliviaron en las últimas semanas. El encuentro busca generar avances en seguridad, narcotráfico y cooperación en un año clave electoral para Colombia. ¿Qué se puede esperar?

En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba luego de que la administración de Donald Trump amenazara con aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a la isla, la Cancillería cubana difundió un comunicado en el que resalta su disposición a mantener “un diálogo respetuoso y recíproco” con EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la exportación del primer cargamento con gas licuado de petróleo. Rodríguez no dio detalles sobre el destino del cargamento, pero según el sitio marinetraffic.com, el buque se dirige al puerto de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos.

De regreso a casa en Minneapolis, después de más de una semana en un centro de inmigración en Texas, tanto el niño ecuatoriano en edad preescolar Liam Conejo Ramos como su padre están tratando de recuperar una sensación de normalidad en medio de casos judiciales en curso y una tormenta nacional. Esto, después de que un juez ordenara su liberación de la custodia federal inmigratoria, en una medida que pone fin a su detención pero deja sin resolver su futuro en Estados Unidos.

La NASA retrasa el lanzamiento de su histórica misión lunar Artemis II

La NASA ahora apunta a marzo para el lanzamiento más temprano posible de su histórica misión lunar Artemis II, que enviará cuatro astronautas al espacio profundo por primera vez desde que terminó el programa Apolo hace más de cinco décadas.

Ola de frío histórica y nevadas en EE.UU.

Una ola de frío extremo continuó afectando a una amplia franja del este de Estados Unidos, desde la Costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra, tras el paso de una bomba ciclónica que dejó fuertes nevadas, vuelos cancelados y condiciones peligrosas en carreteras.

Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

2 euros

A partir de esta semana, pedir un deseo en la Fontana di Trevi tiene un precio: los visitantes deben comprar un boleto de 2 euros (un poco más de US$ 2) para acercarse a la fuente y lanzar monedas a sus agua”s.

“Los republicanos deberían nacionalizar la votación”

—Lo dijo el presidente Donald Trump, quien hizo un llamado a los republicanos a “nacionalizar” las futuras elecciones mientras su Gobierno presiona para revisar ciertas reglas básicas electorales antes de los cruciales comicios de medio mandato de este año. Expertos advirtieron rápidamente que su sugerencia es inconstitucional.

Video muestra el colapso de casas en la costa por el impacto de una bomba ciclónica en Carolina del Norte

Ráfagas de viento con fuerza de huracán, causadas por una bomba ciclónica, derrumbaron varias viviendas en los Outer Banks, en Carolina del Norte, que terminaron colapsando en el océano Atlántico el domingo. Desde 2020, al menos 27 casas desocupadas han caído al mar en la isla de Hatteras, según autoridades locales.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Phil de Punxsutawney, la marmota icono de la predicción del clima, vio su sombra cuando la sacaron de su cálida madriguera y la lanzaron al aire gélido este lunes por la mañana. Según Phil, eso significa que nos esperan seis semanas más de invierno.

