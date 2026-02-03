Jueza federal bloquea temporalmente el fin del TPS para los haitianos

Por Tami Luhby, CNN

Una jueza federal suspendió temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) impuesta por la administración Trump a más de 350.000 haitianos. El TPS permite a sus titulares vivir y trabajar en Estados Unidos y expiraba el martes.

En un severo dictamen de 83 páginas, la jueza Ana Reyes, del Distrito de Columbia, concedió el lunes la solicitud de cinco haitianos beneficiarios del TPS de bloquear temporalmente la cancelación mientras el caso se tramita en los tribunales.

Los demandantes impugnan la cancelación del TPS por parte del Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que la agencia no realizó la revisión necesaria para determinar si era seguro regresar a Haití antes de decidir cancelar la protección. La demanda también alega que la decisión de la agencia se debe, en parte, a la “animosidad racial, étnica y por nación de origen” del presidente Donald Trump hacia los haitianos.

Reyes criticó duramente a la secretaria del Departamento de Seguridad Naciona (DHS), Kristi Noem, por referirse a ciertos inmigrantes, incluyendo haitianos, como “asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos sociales” en X en diciembre. Además, la jueza escribió que Noem “ignoró el requisito del Congreso de que ‘revise las condiciones’ en Haití solo ‘después’ de consultar ‘con las agencias correspondientes’”.

“Los demandantes alegan que la secretaria Noem predeterminó su decisión de terminación (de los beneficios) y lo hizo debido a su hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”, escribió Reyes. “Esto parece bastante probable”.

La jueza también citó los reiterados comentarios despectivos de Trump sobre los haitianos.

“El presidente Trump se ha referido a Haití como un ‘país de m*****’, ha sugerido que los haitianos ‘probablemente tienen SIDA’ y se ha quejado de que la inmigración haitiana es ‘como una sentencia de muerte para nuestro país’”, escribió. “También ha promovido la falsa teoría de la conspiración de que los inmigrantes haitianos se estaban ‘comiendo las mascotas de la gente’ en Springfield, Ohio”.

Los beneficiarios haitianos del TPS se encuentran entre los últimos residentes nacidos en el extranjero cuyas vidas se han visto trastocadas por la administración Trump, centrada en reducir drásticamente el número de inmigrantes que entran y viven en Estados Unidos. El DHS anunció la cancelación de la designación del TPS para inmigrantes de varios países, como Honduras, Nepal y Sudán del Sur, aunque los jueces federales han obstaculizado muchos de esos intentos.

El TPS se concede a personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen devastados por conflictos armados o desastres naturales. Los beneficiarios son investigados y no son elegibles si han sido condenados por algún delito grave o más de un delito menor en Estados Unidos. El secretario del DHS tiene la facultad discrecional de designar un país para el TPS.

Los inmigrantes haitianos se volvieron elegibles después de que un terremoto sacudiera el país en 2010. Desde entonces, la designación se ha renovado en múltiples ocasiones, ya que el país enfrenta diversas crisis, como la violencia generalizada por parte de bandas armadas, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021.

Tras su terminación la semana pasada, el DHS afirmó que el programa TPS de Haití “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, pero así lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.

“La afirmación de que la única manera de cuidar de nuestros adultos mayores es permitiendo que extranjeros ilegales sin antecedentes penales y extranjeros con antecedentes penales permanezcan en el país es totalmente falsa y negligente”, declaró a CNN la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.