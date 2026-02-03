China desplazó a EE.UU. como primer socio comercial de Perú. El nuevo embajador de Washington busca revertir esa tendencia

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

Bernie Navarro, un empresario estrechamente ligado a Perú, es el nuevo embajador de Estados Unidos en el país sudamericano y este martes presentó sus credenciales al presidente José Jerí en el Palacio de Gobierno, según informó el propio diplomático en X.

Navarro está casado con una peruana y años atrás celebró su matrimonio en Lima. “Como primer acto, nuestra familia va a visitar la iglesia donde nos casamos, la Virgen del Pilar”, dijo a los pocos minutos de bajar del avión que lo trajo a la capital peruana este jueves.

“Es un gran honor, un gran honor para mí, estar en el Perú como representante del presidente (Donald) Trump, de los Estados Unidos, como embajador de esta gran nación, un país que conozco bien. Llego con mi familia al país natal de mi esposa Claudia, con buenos recuerdos de nuestro matrimonio aquí en Lima y misiones comerciales que he liderado como empresario”, señaló el nuevo embajador.

El nombramiento de Navarro se produce en el contexto de un renovado interés del Gobierno del presidente de Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. En particular, Washington busca hacer frente a factores como la creciente influencia de China en la región, donde la nación asiática ha venido aumentando sus inversiones y proyectos en varios países, entre los cuales está Perú.

“Perú es importante”, dijo el nuevo embajador en sus primeras declaraciones a la prensa el jueves, y agregó: “Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú, menos uno que conozca también al Perú, mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con Perú, el trabajo bilateral que realizamos aquí es una prioridad”.

Estados Unidos, que este año celebra 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con Perú, es el segundo socio comercial del país. Fue desplazado por China, que se ha convertido en su primer socio, en un contexto de creciente intercambio comercial e inversión de la nación asiática. El presidente Xi Jinping inauguró en 2024 el puerto de Chancay, de capitales chinos y peruanos.

En julio, al anunciar el nombramiento de Navarro, Trump dijo que su experiencia le ayudaría a ser “un fuerte defensor de los intereses de América en Perú”.

En lo que pareció una alusión a la reciente crisis política en Perú, en la que se vio involucrado el presidente José Jerí tras su encuentro con un empresario chino en un restaurante conocido como “chifa” en el país, Navarro dijo la semana pasada: “Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar y, claro, comiendo comida chifa”.

Navarro fue nombrado por el presidente Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en Perú el 16 de junio y, posteriormente, fue confirmado por el Senado el 18 de diciembre. Según información de la embajada de EE.UU. en Lima, Navarro es residente de Puerto Rico y de “humilde ascendencia cubana”. Además, su biografía menciona que es “empresario, educador y líder cívico que ha desarrollado su carrera profesional entrelazando las finanzas, la promoción inmobiliaria y el empoderamiento comunitario”.

