Los dos rivales que podrían tocarle al Real Madrid en los playoff de la Champions League

El Real Madrid pasó una noche de terror en Portugal, y a pesar de que parecía que tenía servida la clasificación a octavos de final al comienzo del día, acabó goleado por el Benfica de José Mourinho. Lo peor es que, a la derrota propia se le sumaron los triunfos del Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City, todos equipos que acabaron pasando a los Blancos en la tabla de posiciones en la última jornada.

La combinación de resultados dejó al Madrid en el 9no lugar de la tabla de posiciones, y ahora deberá sortear una fase previa para ingresar a los octavos de final de la Champions League 2025/2026.

El sorteo del viernes acabará por definir los emparejamientos de la fase de playoffs, pero no será enteramente al azar. Con el nuevo formato de competencia, la UEFA también implementó un nuevo sistema, por el cual cada equipo solo tiene dos posibles rivales, determinado por la posición de cada conjunto en la Fase de Liga.

El nuevo formato implica hacer emparejamientos de a pares. Esto es, el 9° y el 10° de la Fase de Liga solo pueden enfrentar al 23° o al 24°; el 11° y el 12° al 21° o al 22°; el 13° y el 14° al 19° o al 20°; y el 15° y el 16° al 17° o al 18°.

Sabiendo esto, el Madrid tiene ya sus dos posibles rivales apuntados, ya que al haber terminado en el 9° lugar, solo podría salir sorteado ante el Bodo/Glimt de Noruega o el Benfica de Portugal.

El Bodo/Glimt no estaba en los papeles de nadie. Es uno de los cuatro equipos que debutaron esta temporada en el torneo más importante de Europa, y en sus primeros seis partidos no conocieron la victoria.

Sin embargo, todo cambió en las últimas dos jornadas. En la séptima lograron una hazaña al vencer en casa al Manchester City de Pep Guardiola con un claro 3 a 1, y en la octava fueron a España y le dieron vuelta el marcador al Atlético de Madrid de Simeone, al que venció por 2 a 1. Con esos seis puntos pasó de casi eliminado a soñar con meterse entre los 16 mejores.

El Bodo, además de los futbolístico, implica una exigencia extra, ya que sus partidos en casa en esta época del año se juegan bajo un intenso frío. Al momento de escribir este artículo, siendo la medianoche en Noruega, hace 11 grados bajo cero, y el termómetro se mantuvo en valores negativos durante todo el día. Un rival extra al que el Madrid tendrá que prestarle atención si el sorteo trae ese emparejamiento.

El Madrid viajó a Portugal esta semana estando en el tercer puesto y se fue de vuelta a España en el noveno. Eso ocurrió cortesía del Benfica, que milagrosamente se clasificó como 24° en la última pelota del partido, con la cual marcó el 4 a 2.

Tendrá mucho por corregir el Merengue si vuelve a enfrentar a los lusos, que fueron ampliamente superiores en el juego y merecieron marcar un par de goles más, de no haber sido por la mala puntería de sus delanteros y la brillante actuación de Courtois.

El Benfica no tendrá el frío como aliado, pero tiene a José Mourinho, que, otra vez, le hizo honor al apodo “The Special One”. Mou agarró al equipo a mitad de camino y parecía que quedaba eliminado, pero las derrotas por goleada de algunos equipos de arriba le abrió la posibilidad de clasificar. Se metió en los playoffs literalmente por la ventana, con un gol al minuto 95 de su arquero, cerrando una noche para el recuerdo.

