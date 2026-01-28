El enfoque de inmigración de Trump colapsa los tribunales, frustrando al Departamento de Justicia y a sus jueces

Por Katelyn Polantz, CNN.

El Departamento de Justicia y los tribunales federales están luchando para mantenerse al día con el aumento exponencial de los casos en los tribunales federales de inmigrantes bajo custodia que están impugnando sus detenciones, otro resultado de las agresivas políticas de aplicación de la ley de inmigración del Gobierno de Trump en todo el país.

Los casos en los que una persona puede impugnar la detención en la jurisdicción donde se encuentra físicamente, mediante lo que se llama una petición de habeas corpus, se han disparado en Minneapolis y Texas en las últimas tres semanas, según dicen varios abogados que responden al aumento y muestran los registros judiciales.

“Ha habido un cambio. Todo ha sucedido tan rápido”, dijo Jacqueline Watson, abogada en Austin, Texas, y miembro de la junta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

El aumento de casos de habeas en los tribunales federales ha dejado al descubierto cómo el sistema de justicia y el Gobierno de Trump están luchando por responder a la escalada de arrestos de inmigración de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional. La situación se ha vuelto especialmente grave este mes con la campaña Operación Metro Surge en Minnesota, donde el Gobierno de Trump ha enviado a más de 3.000 agentes de frontera e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional al área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul, y mientras los inmigrantes arrestados en Minnesota y otros lugares están siendo trasladados a centros de detención federales cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

“He visto personas (en los tribunales representando al Departamento de Justicia, DOJ, por sus siglas en inglés) de quienes nunca había oído hablar. Los casos simplemente se envían a los abogados que puedan manejar la carga de trabajo dentro del distrito”, dijo Watson sobre los fiscales que ahora deben responder a desafíos de detención de inmigrantes en el Distrito Oeste de Texas. “El volumen ralentiza aún más los ya escasos recursos de los tribunales”.

Al menos un fiscal federal en un distrito en la frontera entre Estados Unidos y México ha planteado la posibilidad de que el Departamento de Justicia, que debe responder caso por caso en tribunales federales, tal vez necesite discutir cambios en el enfoque en el Departamento de Seguridad Nacional, que detiene a los inmigrantes, según conversaciones internas del DOJ descritas a CNN.

Desde el 1 de enero, más de 400 detenidos han presentado peticiones de habeas en el tribunal federal de Minnesota, buscando a menudo audiencias de fianza o su liberación, según el registro público del tribunal. Hubo poco más de 125 peticiones de habeas en el estado durante todo el año pasado.

Los tribunales federales cerca de la frontera han visto aumentos similares. En diciembre, fiscales federales de Texas, Louisiana y Mississippi le dijeron a un tribunal de apelaciones que sus fiscales estaban teniendo dificultades para responder a los desafíos de detención de inmigrantes.

“Para responder a esta oleada de peticiones de habeas, la Fiscalía de Estados Unidos se ha visto obligada a desviar sus ya limitados recursos de otras prioridades urgentes e importantes”, escribió Justin Simmons, fiscal federal nombrado por Trump para el Distrito Oeste de Texas, al Quinto Circuito, describiendo cómo ha asignado a abogados civiles y penales de su oficina a tareas de tiempo completo en casos de habeas.

Los funcionarios de Seguridad Nacional son mucho más propensos a realizar arrestos y mantener detenida a una persona sin antecedentes penales bajo el Gobierno de Trump. Y un cambio de política del DHS el verano pasado ahora permite que muchos menos detenidos sean elegibles para audiencias de fianza en los tribunales de inmigración, que existen dentro del Departamento de Justicia y fuera del sistema de tribunales federales.

Como resultado, ahora es más probable que las personas bajo custodia presenten una petición de emergencia ante el tribunal de distrito federal donde están detenidas. Los jueces luego escuchan al Departamento de Justicia y al abogado del inmigrante para determinar si la persona debe ser liberada o recibir una audiencia de fianza, con procedimientos y respuestas que deben ocurrir en cuestión de días.

La semana pasada, los detenidos presentaron casi 180 nuevas peticiones de habeas corpus en el Distrito Oeste, según los registros judiciales. Y la semana anterior, se presentaron 125 nuevas peticiones de habeas corpus en el tribunal, anunció la oficina de Simmons en un comunicado de prensa.

Las oficinas de los fiscales federales con grandes aumentos de inmigrantes en detención del DHS también han estado solicitando fiscales adicionales, pero solo los abogados pueden no ser suficientes, según una fuente familiarizada con las discusiones en el Departamento de Justicia.

Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios esta semana sobre el aumento de casos de detención de inmigrantes en el sistema de justicia federal.

Sin embargo, el DOJ ha solicitado que más abogados de otras oficinas de fiscales federales del Medio Oeste vayan a Minnesota durante el aumento de arrestos de inmigrantes, informó CNN.

Un juez federal el lunes llamó la atención al Gobierno de Trump por no estar preparado para la avalancha de nuevas peticiones de habeas corpus.

El Gobierno, escribió el juez principal Patrick Schiltz, “decidió enviar a miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para manejar los cientos de peticiones de habeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían”.

“La escala de la que estamos hablando no es algo que hayamos visto antes. Y es simplemente la pura cantidad de acciones de cumplimiento que se están realizando”, dijo My Khanh Ngo, una abogada de la ACLU que trabaja en docenas de casos de habeas corpus para personas bajo custodia.

El lunes, Schiltz señaló cómo los fiscales de línea de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en las el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul han tenido dificultades para responder en nombre del Departamento de Justicia.

La Oficina del Fiscal Federal “ha luchado enormemente para asegurar que los demandados cumplan con las órdenes del tribunal a pesar de que (el Gobierno de Trump) no les ha proporcionado recursos adecuados”, escribió Schiltz en una orden judicial en el caso de un hombre de Ecuador que vino a los Estados Unidos cuando era niño hace casi 30 años.

El hombre fue detenido y había estado bajo custodia de ICE desde principios de enero, y Schiltz decidió que debía tener una audiencia de fianza o ser liberado. Pero no había ocurrido ninguna de las dos cosas por tres semanas.

Patrick Schiltz es el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota.

“La paciencia del Tribunal ha llegado a su fin”, dijo Schiltz.

Priscilla Alvarez de CNN contribuyó a este informe.