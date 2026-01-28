Delcy Rodríguez pide que quienes “pretendan perpetrar daño y agresión contra Venezuela” se queden en Washington

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que su Gobierno ha abierto un “espacio para el diálogo político”, pero advirtió que quienes “pretendan perpetrar el daño y la agresión” contra Venezuela deben permanecer en Washington.

“Le tengo un mensaje muy claro al extremismo de Venezuela y a sus conexiones internacionales”, dijo la presidenta encargada durante un acto en el que fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que le juró lealtad.

“Que vengan todos los que amen a Venezuela, pero los que pretendan perpetrar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington”, añadió desde el Patio de Honor de la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país.

Durante la ceremonia, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, juró en nombre de la FANB “lealtad y subordinación absoluta” a Rodríguez y le entregó el bastón de mando. “La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales”, dijo.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, expresó la “lealtad absoluta” de los organismos de seguridad y sostuvo que defender la gestión de Rodríguez “es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano”.

Durante su discurso, la presidenta encargada pidió a las fuerzas militares y a los policías defender el “futuro y la paz” del país. “Vamos a vencer, vamos juntos a defender el futuro y a garantizar la paz duradera”, dijo.

Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue capturado en un operativo militar de EE.UU. en Caracas. Maduro fue trasladado a Nueva York donde es acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.

Este mismo miércoles, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el movimiento político que encabeza cuenta con el respaldo de Estados Unidos para concretar una transición en Venezuela, tras una reunión privada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Hoy puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio”, declaró Machado.

Antes del encuentro con la líder opositora, Rubio abordó la situación venezolana durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, donde afirmó que el Gobierno de Donald Trump observa avances en Venezuela y en el trabajo de las autoridades interinas. No obstante, aclaró que Washington no espera que una transición se concrete en el corto plazo.

Con información de Mauricio Torres