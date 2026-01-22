El acuerdo para asegurar el futuro de TikTok en Estados Unidos finalmente se cerró

Por Clare Duffy, CNN

La empresa conjunta que adquiere los activos estadounidenses de TikTok se ha establecido formalmente y ha anunciado su equipo de liderazgo, según la compañía, un día antes de la fecha límite establecida por el presidente Donald Trump para que los activos estadounidenses de la aplicación sean escindidos por la empresa matriz china ByteDance.

El cierre de la transacción concluye un trabajo de años para asegurar el futuro a largo plazo de TikTok en Estados Unidos y abordar las inquietudes que la veían como un riesgo para la seguridad nacional.

“La empresa conjunta de mayoría estadounidense operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, dijo el grupo en un comunicado el jueves.

La empresa conjunta estará dirigida por el CEO, Adam Presser, quien anteriormente lideró las gestiones de TikTok para asegurar los datos de los usuarios estadounidenses en Estados Unidos, y el director de Seguridad Will Farrell, quien estuvo a cargo de la privacidad y seguridad de la iniciativa.

Estará supervisada por una junta que incluye al CEO de TikTok US, Shou Chew; Kenneth Glueck, vicepresidente ejecutivo en la Oficina del Director Ejecutivo de Oracle; y representantes de la firma de inversiones Susquehanna International Group, la compañía de capital privado Silver Lake y la empresa de inversiones emiratí MGX, entre otros.

La saga de TikTok en Estados Unidos comenzó cuando Trump, durante su primer mandato, prometió prohibir la aplicación. Se intensificó en 2024 cuando el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que requería que la versión estadounidense de la aplicación fuera escindida de su empresa matriz, ByteDance, o fuera prohibida en Estados Unidos. Durante su segundo mandato, Trump ha retrasado repetidamente la aplicación de la ley mientras buscaba un acuerdo para transferir el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación a propiedad estadounidense.

Cuando aprobó el acuerdo el otoño pasado, Trump dio a las partes hasta el 23 de enero para finalizar la transacción. TikTok firmó el acuerdo el mes pasado.

El acuerdo probablemente será una buena noticia para los más de 200 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, muchos de los cuales dependen de la aplicación para entretenimiento, noticias y, en algunos casos, incluso su sustento.

El acuerdo transfirió el control de los datos de usuarios estadounidenses de TikTok y la mayoría de sus operaciones estadounidenses a una nueva empresa conjunta, de la cual el 50 % será propiedad de un consorcio de inversionistas compuesto por la empresa tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y la compañía de inversiones respaldada por Emiratos Árabes Unidos, MGX. Poco más del 30 % de la empresa conjunta será propiedad de “afiliados de ciertos inversionistas existentes en ByteDance”, y el 19,9 % será retenido por ByteDance, de acuerdo con un memorando que Chew envió a los empleados el mes pasado.

La nueva entidad planea volver a entrenar el algoritmo de TikTok con los datos de usuarios estadounidenses, y Oracle supervisará el almacenamiento de los datos de los estadounidenses. La empresa conjunta estadounidense también será responsable de la moderación de contenido para los usuarios estadounidenses. Sin embargo, la entidad global de TikTok controlada por ByteDance continuará gestionando el comercio electrónico, la publicidad y el marketing en la nueva plataforma estadounidense, según el memorando de Chew.

Eso significa que el uso de los usuarios estadounidenses en la aplicación probablemente no cambiará de manera visible, aunque el algoritmo que determina qué videos se muestran en sus feeds podría modificarse a medida que el nuevo grupo propietario tome el control.

El año pasado, Trump designó el acuerdo de escisión como una “desinversión calificada” bajo la ley de venta o prohibición. Pero quedan interrogantes sobre si el acuerdo aborda completamente las preocupaciones fundamentales de seguridad nacional que motivaron a los legisladores estadounidenses a aprobar la ley de manera bipartidista en primer lugar.

Los funcionarios estadounidenses temían que ByteDance pudiera verse obligada a manipular el algoritmo en nombre del Gobierno chino para influir o generar disenso entre los estadounidenses. La ley de prohibición o venta de TikTok prohibía “cualquier cooperación con respecto a la operación de un algoritmo de recomendación de contenido” entre ByteDance y un nuevo posible grupo propietario estadounidense. “La interoperabilidad permite a la empresa conjunta ofrecer a los usuarios estadounidenses una experiencia global de TikTok, asegurando que los creadores estadounidenses puedan ser descubiertos y que las empresas puedan operar a escala global”, dijo el grupo de la empresa conjunta en su declaración.

Según el acuerdo cerrado el jueves, la nueva empresa conjunta continuará licenciando el algoritmo de TikTok de ByteDance antes de volver a entrenarlo y revisarlo.

Si Beijing aprobaría el acuerdo, también seguía siendo incierto hasta el cierre del trato. TikTok se había convertido en un punto decisivo en las negociaciones comerciales más amplias entre Estados Unidos y China; una versión anterior del acuerdo se descarriló el año pasado después de que Trump anunciara una nueva ronda de aranceles.

El Gobierno chino aún no ha abordado directamente la estructura final del acuerdo.

