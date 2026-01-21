La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni tiene una nueva estrella: Taylor Swift

Por Lisa Respers France, CNN

La más reciente ronda del drama legal entre la actriz Blake Lively y su director de “It Ends with Us”, Justin Baldoni, ofrece una inusual visión de la red de apoyo en la que Lively confió durante y después de la producción de la película, incluyendo a una de sus mejores amigas, Taylor Swift.

Según documentos desclasificados presentados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Manhattan el martes y obtenidos por CNN, Lively habló abiertamente con amigas sobre los problemas que supuestamente experimentó en el set de la película de 2024, en la que coprotagonizó junto a Baldoni.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y de coordinar un “plan” para “destruir” su reputación, según una demanda presentada contra él y su productora, Wayfarer Studios.

En un intercambio con Swift, con quien mantiene una amistad de larga data, Lively se refirió a Baldoni como un “director tonto”, según la nueva presentación. Un año después, las dos mujeres volvieron a enviarse mensajes sobre Baldoni, según el nuevo expediente, esta vez antes de la publicación de un reportaje del New York Times que destapó el drama en el set.

“Creo que esta perra sabe que algo se acerca porque ya sacó su pequeño violín”, escribió Swift a Lively, junto con una captura de pantalla de una publicación de Instagram de People Magazine, resaltando comentarios de Baldoni sobre haber sido “sexualmente traumatizado” en su pasado, según los documentos legales. Swift comparó la situación Lively/Baldoni con “una película de terror que nadie sabe que está ocurriendo”, muestran los documentos.

CNN se ha puesto en contacto con el representante de Swift para obtener comentarios.

“La evidencia recientemente desclasificada muestra que las preocupaciones de la Sra. Lively y otras personas fueron documentadas en tiempo real desde la primavera de 2023, y Wayfarer las entendió como preocupaciones de ‘acoso sexual’”, dijo Sigrid McCawley, miembro del equipo legal de Lively, en una declaración a CNN. “La evidencia también documenta cómo Wayfarer se negó a investigar, y en su lugar intentó ‘enterrar’ a la Sra. Lively y a quienes hablaron a través de represalias”, añadió.

Al ser consultado sobre la declaración de McCawley, Bryan Feldman, abogado de Baldoni y Wayfarer, dijo que “la evidencia no respalda las afirmaciones desde el punto de vista legal. Una simple lectura de los intercambios de mensajes recién publicados deja la verdad abundantemente clara. Seguimos confiando en el proceso legal y en limpiar el nombre de Justin Baldoni”.

Después de que el New York Times publicara su artículo, “‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine”, Baldoni presentó una demanda contra el periódico, alegando que la historia estaba “llena de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones” y dependía de la “narrativa interesada” de Lively.

La historia incluía el contenido de una queja ante el Departamento de Derechos Civiles, que normalmente se mantiene confidencial, que Lively había presentado contra Baldoni en diciembre de 2024, acusándolo de acoso sexual y represalias en su contra.

Lively luego presentó una demanda contra Baldoni. Baldoni respondió con una demanda de US$ 400 millones contra Lively y su esposo, la superestrella Ryan Reynolds, alegando difamación y que ambos “secuestraron” su película y estaban intentando “destruir” su carrera.

Un juez desestimó las demandas de Baldoni contra Lively y Reynolds, así como contra el New York Times, en junio de 2025.

Dos meses después, el New York Times presentó una demanda contra Wayfarer para recuperar los honorarios legales.

En diciembre de 2025, la demanda de Lively contra Baldoni fue pospuesta de la fecha de juicio del 9 de marzo al 18 de mayo de 2026.

El nombre de Swift entró por primera vez en el caso en mayo de 2025, cuando se reveló que había sido citada después de que se descubriera que los intercambios de mensajes incluían el nombre “Taylor” como parte de la demanda de Baldoni.

Baldoni buscó interrogar a Swift y solicitó más tiempo para lograrlo, pero un juez falló en contra en septiembre de 2025.

Swift y Lively son conocidas por haber tenido una estrecha amistad y en los documentos legales recientemente revelados se hace referencia a la canción “My Tears Ricochet” del álbum “Folklore” de Swift, que fue utilizada en el tráiler de “It Ends with Us”.

Lively dirigió el video musical de la canción de Swift “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)” y la actriz y su esposo Reynolds frecuentemente socializaban con la cantante y su ahora prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, incluyendo asistir a sus partidos de los Chiefs de Kansas City.

En noviembre de 2024, Reynolds confirmó que Swift es la madrina de las tres hijas que comparte con Lively: James, Inez y Betty. La pareja también tiene un hijo, Olin, nacido en 2023.

Los documentos recientemente revelados muestran que Swift no fue la única que supuestamente se quejó de Baldoni.

Los documentos legales también incluyeron lo que se dice que son mensajes de la actriz de “It Ends with Us”, Jenny Slate, quien supuestamente escribió en uno que “este ha sido un rodaje realmente desagradable y perturbador, y soy una de las muchas que se sienten así”, acerca de su tiempo en el set.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Slate para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Elizabeth Wagmeister de CNN contribuyó a este informe.