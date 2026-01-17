Transcripciones del 911, informes y videos muestran cómo agente de ICE disparó a una madre de 3 hijos a “quemarropa”

Por Zoe Sottile, Alisha Ebrahimji y Karina Tsui, CNN

Los registros de llamadas de emergencia y los informes que detallan el tiroteo fatal de Renee Good la semana pasada por parte de un agente federal de inmigración revelan una mayor sensación de caos organizacional y gran conmoción en torno a sus momentos finales.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “acaban de dispararle a una señora”. “A quemarropa en su auto”, declaró una persona que llamó al 911 poco después de que el agente disparara a Good en su vehículo el 7 de enero, según las transcripciones de la llamada de emergencia que CNN obtuvo de funcionarios de Minneapolis.

Con la ayuda de testigos presenciales, algunos de los cuales registraron tanto el tiroteo como las protestas que siguieron, junto con los informes recientemente publicados por los funcionarios, aquí hay una cronología de cómo se desarrolló el tiroteo:

Los momentos previos al tiroteo fueron captados por transeúntes y por Jonathan Ross, el veterano de 10 años de ICE que disparó y mató a Good, una madre de tres hijos, de 37 años.

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional declaró a CNN que Ross comenzó a filmar el encuentro —que ocurrió en medio de la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump en las Ciudades Gemelas— porque Good y su esposa estaban acosando a los agentes.

El video grabado por Ross comienza con el agente de ICE frente a la camioneta color borgoña de Good, que estuvo detenida unos minutos en perpendicular a una calle residencial nevada de Minneapolis, obstruyendo el flujo vehicular. Ross no dijo nada mientras caminaba por la parte delantera del vehículo hacia el lado del conductor.

Entonces Good se dirigió a Ross, según muestra el vídeo.

“Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”, manifiesta. Ross no respondió. La esposa de la víctima, Becca Good, le dijo “da la cara” a Ross, cuyo reflejo enmascarado aparece en el video.

Becca Good levantó su celular, aparentemente grabando a Ross, y le preguntó: “¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandullón”.

Luego intentó volver a entrar al coche, pero la puerta estaba cerrada.

Inmediatamente, otro funcionario le indicó a Good, la conductora, que “saliera del maldito auto”.

Se vio entonces a Renee Good dar marcha atrás y mirar hacia adelante mientras giraba el volante a la derecha. El coche avanzó, Ross gritó “¡guau!” y se oyeron tres disparos. Good recibió una herida de bala poco después de las 9:30 a.m., hora local, según un comunicado de prensa del ayuntamiento.

El video filmado por Ross capturó el audio de los disparos, pero no muestra el momento exacto del tiroteo.

Sin embargo, otros videos de transeúntes muestran que Ross se encontraba fuera del alcance del vehículo cuando abrió fuego. Disparó primero contra el parabrisas y luego a quemarropa por la ventanilla abierta del conductor, según muestran los videos.

Al final de la grabación de Ross se ve la camioneta avanzando a toda velocidad. Se oye a alguien decir: “¡Maldita p****!”.

En múltiples llamadas al 911, los transeúntes conmocionados describieron haber presenciado lo mismo: un oficial de ICE disparándole a una mujer varias veces a través del parabrisas.

La primera llamada al 911 se recibió a las 9:39 a.m., según un informe del incidente publicado por las autoridades de Minnesota. Una persona que llamó dijo haber visto a un agente de ICE disparar a una mujer a quemarropa en su auto.

“Está muerta”, comunicó. “Le dispararon, m*****”.

Dijo que había alrededor de 15 agentes de ICE y que la mujer recibió un disparo “porque no abría la puerta de su auto”.

Según el informe, en el fondo de la primera llamada se oían varias voces gritando y chillando.

A las 9:40 a.m., se recibió otra llamada. La persona que se comunicó informó que también vio a ICE disparar a alguien en su auto y que este se estrelló. “No creo que estén bien”, señaló la persona sobre el conductor.

Un minuto después, otro testigo que llamó al 911 informó haber visto sangre por todo el cuerpo de la conductora. Dijo que el agente que disparó a la mujer seguía en el lugar, con un chaleco táctico del ICE.

Una llamada al 911 fue realizada por alguien que afirmó hacerlo en nombre del DHS. “Teníamos agentes atrapados en un vehículo y agitadores en el lugar”, afirmó la persona que. “Y nuestros vecinos dispararon”.

A las 9:42 a.m., menos de cinco minutos después de la primera llamada al 911, llegó un vehículo de bomberos.

Los servicios de emergencia encontraron a Good inconsciente en su coche; había recibido varios disparos. Presentaba heridas de bala en el pecho, una en el antebrazo izquierdo y otra en la cabeza, según el informe del incidente.

Le aplicaron vendajes y la trasladaron a una acera “para facilitar el trabajo en la escena, facilitar el acceso de las ambulancias y aislarla de una escena que se intensificaba y que involucraba a las fuerzas del orden y a los transeúntes”, detalla el informe.

Aun así, los socorristas descubrieron que Good no respiraba y posteriormente no tenía pulso.

Le realizaron compresiones torácicas y otras medidas para intentar reanimarla.

No está claro en el informe del incidente (partes del cual fueron redactadas) exactamente cuándo llegaron los servicios médicos de emergencia, pero no fue hasta unos quince minutos después de la primera llamada al 911 que transportaron a Good al hospital.

El informe del incidente describe problemas de tráfico en la zona cuando una multitud comenzó a reunirse, reaccionando con conmoción y enojo ante el tiroteo.

A las 10:03 a.m., el agente que disparó a Good ya no se encontraba en el lugar y había sido trasladado al edificio federal, según el informe del incidente.

Un portavoz del DHS informó a CNN que Ross fue trasladado al hospital después del incidente y luego dado de alta.

El informe refleja caos y confusión entre los servicios de emergencia y las fuerzas del orden: “TODAVÍA ESTOY TRATANDO DE AVERIGUAR QUIÉN ESTÁ A CARGO”, se lee en una entrada.

Alrededor de las 10:10 a.m., hubo una solicitud de más oficiales para ayudar con el control de la multitud, así como un llamado a “CONTACTAR A QUIEN ESTÁ A CARGO DE LOS FEDERALES Y HACER QUE ABANDONEN LA ESCENA”.

A las 10:12 a.m., las autoridades habían determinado que el Departamento de Policía de Minneapolis mantendría el lugar. “ES NECESARIO QUE LOS AGENTES DE ICE EVACUEN EL LUGAR CUANDO SEA SEGURO Y LO MÁS RÁPIDO POSIBLE”, se lee en el informe del incidente.

Mientras tanto, en el hospital, continuaban los esfuerzos por reanimar a Good. Se detuvieron alrededor de las 10:30 a.m., aproximadamente una hora después de que le dispararan.

Horas después de la muerte de Good, los manifestantes se congregaron en el lugar. El informe del incidente describe “agitadores”, reiteradas solicitudes de refuerzos e informes de que la gente intentaba bloquear un convoy de ICE.

Alrededor de las 11 a.m., agentes de la Patrulla Fronteriza lanzaron gas pimienta.

Aproximadamente dos horas después de que Ross disparara mortalmente a Good, el DHS emitió un comunicado acusando a Good de un “acto de terrorismo doméstico”.

La agencia afirmó que el agente de ICE se basó en su entrenamiento y “disparó tiros defensivos” contra el vehículo, que, según afirmaron, intentaba atropellar a los funcionarios.

Pero a medida que los videos y los relatos de testigos han puesto en tela de juicio la versión de los hechos del DHS, la indignación por la muerte de Good (uno de varios incidentes en los que agentes federales han disparado a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses) ha crecido.

Incluso funcionarios del DHS, tanto antiguos como actuales, cuestionaron inicialmente en privado la conducta de Ross.

El tiroteo ocurrió a pocas cuadras del lugar donde murió George Floyd hace cinco años por un policía que se arrodilló sobre su cuello. Este hecho desencadenó meses de protestas y una reflexión nacional sobre el uso de la fuerza policial, en particular contra la población negra.

Horas después del tiroteo, la gente se reunió cerca del lugar donde Good murió para una vigilia improvisada, de pie alrededor de un santuario hecho con flores y velas sobre un trozo de nieve.

“Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos a ICE”, coreaban. Algunos portaban carteles con mensajes como: “¡Fuera ICE asesino de nuestras calles!”.

