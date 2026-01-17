Justicia limita la respuesta federal contra manifestantes en Minnesota en medio de protestas contra ICE

Por Karina Tsui, Hanna Park y Taylor Romine, CNN

Mientras las temperaturas se desploman en Minnesota, el enfrentamiento entre el Gobierno de Trump y los opositores a la Operation Metro Surge se desarrolla a puertas cerradas: una jueza ha dictaminado que los agentes federales no pueden tomar represalias contra los manifestantes pacíficos ni detener a personas en sus vehículos si no están obstruyendo las operaciones.

Y en Washington, el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por posible obstrucción a la labor de las fuerzas del orden federales, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Walz no confirmó la investigación a CNN, pero acusó al gobierno federal de “instrumentalizar el sistema de justicia y amenazar a los opositores políticos”, mientras que Frey afirmó que “no se dejará intimidar”. El Departamento de Justicia no ha hecho comentarios al respecto.

En las calles, los enfrentamientos se han calmado debido a las bajas temperaturas y los fuertes vientos de 48 a 64 km/h que azotan en Minneapolis y St. Paul. La sensación térmica está por debajo de cero grados y se espera que se mantenga así hasta mediados de la próxima semana.

Desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, la temperatura real del aire descenderá por debajo de cero, con vientos fuertes que provocarán sensaciones térmicas de hasta -20 grados.

Los líderes estatales y locales han instado a la comunidad a mantener la calma en medio de los disturbios que se intensificaron a principios de esta semana después de que un agente federal disparara e hiriera a un ciudadano venezolano que, según las autoridades federales, se resistió al arresto y “agredió violentamente” a uno de sus agentes, apenas una semana después de que Renee Good fuera asesinada a tiros por un agente del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene su presencia en la ciudad y ha informado de que 12 personas fueron arrestadas en Minneapolis el jueves por la noche.

“Anoche en Minneapolis, 12 agitadores anti-ICE fueron arrestados por agredir a las fuerzas del orden”, publicó el DHS en X el viernes por la mañana. “Recordatorio: es un delito federal y un delito grave agredir a las fuerzas del orden o destruir propiedad federal”.

Manifestantes fueron vistos en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple el viernes, un día después de que agentes federales con equipo táctico desplegaran gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento para dispersar a las multitudes cerca del edificio el jueves.

Se espera que las protestas continúen durante el fin de semana a pesar de las bajas temperaturas.

Ciudadanos estadounidenses que realizan sus actividades cotidianas están siendo abordados o detenidos debido a su origen étnico, según afirmaron legisladores y residentes locales en una audiencia pública organizada por varios miembros del Congreso el viernes.

“Los habitantes de Minnesota están siendo víctimas de perfiles raciales a gran escala”, declaró la representante Betty McCollum, demócrata de Minnesota. “Están siendo secuestrados de nuestras comunidades. Los padres son detenidos frente a sus hijos por agentes federales enmascarados”.

Después de que Trump calificara a la comunidad somalí de “basura”, algunos de los 84.000 somalíes-estadounidenses del área de Minneapolis-St. Paul afirmaron estar sufriendo las consecuencias, a pesar de que la mayoría son ciudadanos estadounidenses.

“En mi comunidad hay trabajadores de la salud, conductores, maestros, obreros, empresarios, ingenieros y servidores públicos”, dijo Jaylani Hussein, somalí-estadounidense y director ejecutivo de CAIR Minnesota. “Pertenecemos a este lugar porque somos estadounidenses”.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que los agentes de inmigración no utilizan perfiles raciales para realizar arrestos.

“Lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades de inmigración es su estatus migratorio ilegal en Estados Unidos, NO su color de piel, raza u origen étnico”, declaró el portavoz en un correo electrónico a CNN el jueves.

“Protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden del DHS utilizan la ‘sospecha razonable’ para realizar arrestos. No se están realizando ‘detenciones indiscriminadas’”.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, la representante demócrata de Minnesota, Kelly Morrison, solicitó una mayor transparencia por parte de la administración Trump sobre los detalles de las detenciones masivas, incluyendo quiénes están siendo arrestados y los cargos en su contra. Instó a los residentes a documentar las acciones de los agentes federales en la ciudad, pero a evitar infringir la ley o intensificar los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Se espera que las protestas continúen. Esto es lo que hay que saber:

Ley de Insurrección: Trump planteó la posibilidad de invocar la ley, lo que permitiría el despliegue de tropas estadounidenses en Minnesota. Pero “no creo que haya ninguna razón en este momento para usarla”, dijo Trump a los periodistas el viernes. “Aunque si la necesitara, la usaría”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, solicitó al juez que preside una demanda presentada por el estado y Minneapolis y St. Paul contra la administración que reconsiderara su solicitud de una orden de restricción temporal, citando una publicación en las redes sociales de la Casa Blanca sobre la invocación de la Ley de Insurrección.

