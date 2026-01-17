El veterano presidente de Uganda, Yoweri Museveni, gana la reelección mientras se desconoce el paradero del líder opositor

Por Reuters

El veterano presidente Yoweri Museveni fue declarado el vencedor por abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales de Uganda este sábado, extendiendo su Gobierno hacia una quinta década tras una contienda empañada por incidentes violentos y acusaciones de fraude.

El resultado otorga a Museveni, de 81 años, la victoria decisiva que buscaba para fortalecer su posición política mientras aumentan las especulaciones sobre su eventual sucesión.

La Comisión Electoral de Uganda dijo en una ceremonia en la capital, Kampala, este sábado, que Museveni había obtenido más del 70 % de los votos. Su principal rival, el cantante convertido en político Bobi Wine, fue acreditado con el 24 %.

Wine ha alegado fraude masivo durante las elecciones, que se llevaron a cabo bajo un apagón de internet que las autoridades dijeron era necesario para prevenir la “desinformación”, y llamó a sus seguidores a protestar. El paradero de Wine era desconocido este sábado, después de que dijo haber escapado de una redada militar en su casa. Personas cercanas a él dijeron a Reuters que se encontraba en libertad en Uganda.

“La noche pasada fue muy difícil en nuestro hogar… Las Fuerzas Armadas y la policía nos allanaron. Cortaron la electricidad y desconectaron algunas de nuestras cámaras de seguridad”, dijo Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, en una publicación en X.

“Quiero confirmar que logré escapar de ellos. Actualmente, no estoy en casa”.

Agregó que su esposa y otros miembros de la familia estaban bajo arresto domiciliario, algo que Reuters no pudo verificar de inmediato.

Se reportó un incidente violento importante en las horas posteriores al cierre de las urnas, con la policía diciendo que siete personas murieron y tres resultaron heridas en el centro de Uganda después de que agentes dispararan en defensa propia contra “matones” de la oposición organizados por el diputado local Muwanga Kivumbi.

Kivumbi disputó ese relato y dijo que diez personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad dentro de su casa.

En general, los temores de que Uganda pudiera experimentar violencia del tipo que mató a cientos en la vecina Tanzania tras sus elecciones de octubre no parecieron haberse materializado.

La victoria de Museveni no fue sorpresa. Desde que asumió el poder en 1986 al frente de una rebelión, ha cambiado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandatos y domina las instituciones estatales.

Derrotó a Wine con el 58 % de los votos en las últimas elecciones en 2021, que Estados Unidos dijo que no fueron ni libres ni justas.

Durante esta campaña, los mítines de Wine fueron interrumpidos repetidamente por las fuerzas de seguridad que dispararon gases lacrimógenos y balas. Al menos una persona murió durante la ola de violencia y cientos de simpatizantes opositores fueron arrestados.

A pesar de las preocupaciones sobre su historial de derechos humanos, Museveni ha ganado gratitud por parte de potencias occidentales por enviar militares a puntos conflictivos regionales como Somalia y acoger a millones de refugiados.

Muchos ugandeses también aprecian la estabilidad relativa que ha visto su mandato, y realizó su campaña con el lema de “proteger los logros”. Se espera que el crecimiento económico salte a dos dígitos este año cuando comience la producción de petróleo crudo.

No obstante, las especulaciones sobre sus planes de sucesión han ido en aumento.

Se cree ampliamente que Museveni favorece a su hijo, el jefe militar Muhoozi Kainerugaba, como su sucesor, aunque ha negado estar preparando a su hijo para el cargo.

En una entrevista con Sky News esta semana, Museveni desestimó las conversaciones sobre hacerse a un lado.

“Si estoy disponible, no muerto, no senil, pero sigo aquí y tengo algo de conocimiento —si realmente te importa tu país—, ¿por qué no querrías aprovecharme?”, dijo él.

