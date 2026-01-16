Machado dice que a Trump “realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos”

Por Sol Amaya, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado ofrece este viernes una conferencia de prensa desde Washington, donde ayer se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A Trump “realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos”, aseguró Machado, “él me lo dijo”.

“Estamos absolutamente agradecidos con Trump. Tomó un montón de coraje hacer lo que él hizo”, dijo la ganadora del Nobel de la Paz.

Al recibir preguntas de la prensa, Machado resaltó que considera que “Estados unidos es una nación más segura después del 3 de enero”, en referencia a la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas.

Si bien Machado dijo que no hará públicos los detalles de la reunión con el presidente de Estados Unidos, aseguró que insistió en su deseo de regresar a Venezuela “lo antes posible”.

“Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Evidentemente fue un tema que discutimos (Trump y ella) y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo, somos millones de venezolanos”, dijo.

“Probamos que nuestra gente está determinada a vivir libre”, aseguró la líder opositora de Venezuela en su introducción a la conferencia. “Es el amor por la libertad lo que nos trajo aquí. Enfrentamos un proceso complejo y delicado”, dijo, pero “vamos a ganar”.

“Lo único que quiero asegurarles a los venezolanos es que Venezuela será libre. Y que lograremos esto con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”.

Machado sostuvo que tanto ella como Edmundo González Urrutia están “preparados para tomar el Gobierno cuando llegue el momento”.

“Todos queremos a nuestros hijos de regreso en casa”, dijo en referencia a los millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años.

Sobre la situación actual de Venezuela y el mandato de la presidenta encargada, Machado dijo: “Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cártel y la justicia. Se trata de una estructura criminal, que es el régimen, y del mandato del pueblo venezolano. Eso es lo que está en juego en este momento”.

En ese sentido, aseguró que está “profundamente convencida” de que se hará una “transición ordenada”.

La líder opositora señaló también que lo que sigue es “un proceso de varias fases”. No dio precisiones de cuándo regresaría a Venezuela ni tampoco de qué lugar tomaría en una presunta transición política en el país.

Cuando se cumplan las fases previstas, agregó Machado, “podemos avanzar hacia la institucionalización de nuestro gobierno”.

“Eventualmente tendremos elecciones libres y justas. Hablo de gobernadores, alcaldes, legisladores. Necesitamos que la gente exprese su voluntad libremente”, planteó en la conferencia de prensa.

Machado aseguró que habló con Trump sobre los presos políticos en Venezuela y que el presidente de Estados Unidos está “muy al tanto” de la situación.

En cuanto a la excarcelación de estos detenidos, dijo que “el hecho de que salgas de la prisión no significa que seas libre”.

Varias organizaciones no gubernamentales y familiares de los presos excarcelados en la última semana señalaron que se les impusieron ciertas restricciones, como no hablar con la prensa. CNN ha consultado al Gobierno interno de Venezuela sobre estos señalamiento pero no obtuvo respuesta.

