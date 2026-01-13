Renuncian tres fiscales principales en Minnesota tras la presión del Gobierno de Trump en el caso de Renee Good

Por Evan Perez, CNN

Joseph Thompson y otros dos fiscales principales de la oficina renunciaron tras la presión del Gobierno de Trump para enfocar la investigación del disparo del agente de ICE contra Renee Good en las acciones de Good y de otras personas a su alrededor, según una persona informada sobre el asunto.

Thompson fue previamente fiscal federal interino para Minnesota y luego se desempeñó como primer asistente del fiscal federal para Minnesota.

Es probable que haya más renuncias, ya que los fiscales evalúan cómo responder a la presión de sus superiores en Washington.

Thompson es un fiscal de carrera que, junto con Harry Jacobs, lideró el esfuerzo de años del Departamento de Justicia para abordar el fraude rampante en los servicios sociales en Minnesota.

Melinda Williams, otra fiscal sénior, renunció junto con Jacobs, según la fuente. Otros están considerando si renunciar en lugar de seguir demandas inusuales sobre cómo manejar la investigación del disparo, dijo la fuente.

Hasta el desacuerdo sobre cómo se ordenaba a los fiscales manejar la investigación de Renee Good, que según informes lo llevó a renunciar, el fiscal federal asistente Joe Thompson había prometido apoyo a las prioridades del Gobierno de Trump.

“Espero continuar el trabajo de nuestra oficina combatiendo el crimen violento, el azote del fentanilo y otras drogas mortales, y los niveles impactantes e inaceptables de fraude en los programas gubernamentales estatales”, dijo Thompson en una declaración en junio pasado, cuando el presidente Donald Trump lo nombró fiscal federal interino para Minnesota – el principal fiscal federal en el estado – cargo que ocupó durante cuatro meses antes de que su sucesor fuera confirmado por el Senado.

Según su biografía oficial, Thompson fue previamente parte del equipo del fiscal especial que investigó documentos clasificados encontrados en la casa del expresidente Joe Biden en Delaware. El fiscal especial Robert Hur finalmente determinó que los documentos habían sido manejados incorrectamente, pero decidió no enjuiciar a Biden.

Thompson lideró más recientemente la investigación Feeding Our Future – que se inició durante el Gobierno de Biden – y resultó en decenas de acusaciones y más de 60 condenas en relación con miles de millones de dólares en fraude alrededor de los fondos federales de ayuda por el covid-19.

El mes pasado, Thompson prometió continuar una investigación agresiva sobre lo que llamó “fraude asombroso, a escala industrial” en el estado, corrupción citada por el Gobierno de Trump como la razón para impulsar a miles más de agentes de inmigración en Minnesota.

Thompson dijo que creía que alrededor de US$ 9.000 millones en fondos federales habían sido robados. Esa cifra fue fuertemente disputada por el gobernador Tim Walz en ese momento, pero el martes Walz lamentó la noticia de que Thompson dejaría su puesto.

“Joe es un servidor público con principios que pasó más de una década logrando justicia para los habitantes de Minnesota”, publicó Walz en X. “Esta es una gran pérdida para nuestro estado”.

Mientras se desempeñaba como fiscal federal interino de EE.UU., Thompson estuvo a cargo de la investigación del asesinato de la representante estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo, junto con otros dos tiroteos de motivación política. Vance Boelter fue acusado formalmente por los homicidios y se ha declarado inocente de los cargos.

