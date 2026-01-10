Miles de personas en EE.UU. participan en protestas contra ICE este fin de semana tras la muerte de Renee Good

CNN

Más de 1.000 manifestaciones que exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abandone las comunidades locales están previstas para este fin de semana en todo EE.UU., tras la convocatoria por parte de una coalición nacional de grupos de defensa de los inmigrantes y los derechos civiles.

Los eventos coordinados bajo el lema de “ICE Out For Good” están planeados para este sábado y domingo en respuesta a “la escalada de violencia de ICE en nuestras comunidades”, el tiroteo mortal de ICE contra Renee Good, así como “el patrón de meses de violencia y abuso sin control en comunidades marginadas de todo Estados Unidos”, dice el comunicado de la coalición. La indignación por la muerte de Good sigue creciendo, tanto en la ciudad como a nivel nacional.

Todos los eventos organizados por la coalición reunirán a personas que se congregarán en acciones “no violentas, legales y dirigidas por la comunidad” para honrar a las personas que han muerto en enfrentamientos con ICE y exigir rendición de cuentas, dijo la coalición, que incluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el movimiento de protesta 50501.

Hasta las 6 p. m., hora local, las protestas continuaban en Minneapolis. La manifestación ha tomado muchas formas a lo largo del día, comenzando en Powderhorn Park, un lugar histórico para manifestaciones, conocido como el principal punto de reunión de las protestas por George Floyd en 2020. Tras marchar por un barrio de Minneapolis, la gran multitud se congregó en la calle donde Renee Good fue mortalmente herida el miércoles.

Mientras miles de manifestantes fueron vistos protestando en toda la ciudad durante el día, la policía de Minneapolis dijo que no ha habido arrestos.

El lugar que se ha convertido en el centro de un acalorado debate sobre la represión migratoria del Gobierno de Trump; los habitantes de Minnesota compartían bebidas calientes y mantas mientras coreaban por justicia en su estado.

A pesar de que enero suele ser el mes más frío en Minneapolis, las fuerzas del orden esperan que miles de manifestantes se reúnan el fin de semana.

Las protestas estallaron en el centro de Minneapolis desde la noche del viernes y continuaron este sábado, cuando cientos de manifestantes llenaron las calles para alzar la voz contra la muerte de Renee Good, una madre de tres hijos que murió baleada por un agente de ICE involucrado en la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump.

Al menos 30 personas han sido detenidas y luego liberadas después de que la policía de Minneapolis declarara ilegal una agrupación cuando cientos de manifestantes se congregaron en un hotel del centro el viernes, dijeron las autoridades.

El hotel se convirtió en el objetivo de manifestantes contra ICE, quienes, bajo la creencia de que agentes federales se alojaban allí, golpearon tambores, silbaron y alumbraron con luces las ventanas, informó Omar Jimenez de CNN desde el lugar.

Alrededor de las 10:15 p.m. del viernes, hora local, la policía de Minneapolis “declaró una asamblea ilegal y emitió múltiples órdenes de dispersión”, dijo un vocero de la Policía a CNN en un comunicado.

La policía dijo que la medida siguió a enfrentamientos crecientes, incluyendo reportes de que “algunas personas forzaron la entrada al hotel por una entrada lateral” poco antes de la declaración.

Durante el transcurso de la noche, personas “lanzaron nieve, hielo y piedras a los agentes, vehículos policiales y otros vehículos en la vía pública”, agregó el vocero. Varias centenas de personas se habían reunido más temprano en la noche, a las 8:00 p.m., cerca del hotel y se desplazaron por el centro hasta un segundo hotel, donde la policía reportó daños a la propiedad. Un agente sufrió heridas leves que no requirieron atención médica, dijo la Policía.

“Con la ayuda de la (Patrulla Estatal de Minnesota) y el (Departamento de Recursos Naturales de Minnesota), al menos 30 personas fueron detenidas, citadas y luego puestas en libertad”, dijo el portavoz.

Se escucharon fuertes explosiones y agentes dispararon bolas de pimienta contra una multitud de manifestantes frente a un edificio federal en el área de Minneapolis este sábado.

Un pequeño grupo de manifestantes lanzó bolas de nieve a los autos que salen del Edificio Federal Bishop Henry Whipple, donde los manifestantes se han enfrentado a agentes de ICE durante protestas diarias.

De acuerdo con Omar Jimenez de CNN, la presencia policial fuera de la instalación aumentó significativamente después de varios incidentes en los que autos fueron golpeados con nieve y hielo, o manifestantes intentaron bloquear la salida de vehículos de la instalación.

Jimenez informó que las protestas en el edificio Whipple han sido más confrontativas que otras protestas en la ciudad, ya que la ubicación pone a los manifestantes directamente frente a los agentes federales contra los que protestan.

Una gran multitud de manifestantes marchó este sábado por las calles del centro de Los Ángeles con cárteles en los que se leía “ICE fuera para siempre” mientras coreaban al unísono: “¡Trump debe irse ya!”

Se escuchó a los manifestantes expresar su indignación contra ICE, con carteles que decían “La injusticia exige resistencia” y “Justicia para Renee”.

Otras manifestaciones se llevaron a cabo en ciudades de todo el país, como Filadelfia, Nueva York y Washington.

Manifestaciones más pequeñas se vieron en ciudades como Portland, Oregon; Sacramento, California; Boston, Massachusetts; Denver, Colorado; Durham, Carolina del Norte; y Tempe, Arizona, donde los manifestantes se alinearon en un puente con vista a una autopista.

Asimismo, manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para protestar contra la muerte de Good. Muchos temen que un incidente similar pueda ocurrir nuevamente y buscan que los legisladores y funcionarios estatales aprueben leyes para reformar ICE.

Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo durante un enfrentamiento en la mañana del miércoles.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el tiroteo donde falleció Good se trató de una acción de “defensa propia”, pues, de acuerdo con la secretaria Kristi Noem, la mujer atacó a los agentes de ICE con su automóvil.

Sin embargo, los funcionarios estatales y locales han cuestionado enérgicamente las afirmaciones de que los disparos, capturados en video, hayan sido en defensa propia, ya que las tensiones explotaron en medio del despliegue esta semana de unos 2.000 agentes federales como parte de la última ofensiva migratoria del Gobierno de Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reforzó la explicación del Departamento de Seguridad Nacional sobre los acontecimientos en Minneapolis el miércoles. El presidente culpó a la “izquierda radical” por “amenazar, agredir y atacar a nuestros agentes de la ley y del ICE diariamente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Emma Tucker, Hanna Park, Amanda Musa, Michael Williams, de CNN.