Confirman más excarcelados en Venezuela: ya son 16 los detenidos políticos que dejaron la prisión

El director presidente de la organización sin fines de lucro Foro Penal, Alfredo Romero, dijo este sábado que hasta esta noche han confirmado la excarcelación de 16 presos políticos desde el anuncio del jueves por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que Venezuela liberaría “un número importante” de detenidos.

Los últimos cuatro excarcelados son Luis Aquiles Rojas, Yanny Esther González Terán, Luis Fernando Junior Sánchez Flores y Diógenes Omar Angulo Molina, según informó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Previamente se había registrado la excarcelación de tres personas —para sumar siete en total el sábado—: Didelis Raquel Corredor, Virgilio Laverde y Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, un ciudadano ítalo-venezolano detenido desde el 30 de septiembre de 2024.

Virgilio Laverde es coordinador juvenil de Vente Venezuela. El Comité de Derechos Humanos del movimiento político también informó la noticia. “Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar”, dijo en X, y agregó que estuvo detenido desde el 15 de agosto del 2024.

Corredor, por su parte, estaba en prisión desde el 13 julio de 2023, dijo Romero, e informó que aún quedan 804 presos políticos, de acuerdo con sus reportes.

Las 16 personas que salieron de prisión desde que se anunciaron las excarcelaciones son: José María Basoa (de nacionalidad española), al igual que Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe y Miguel Moreno Dapena, Rocío San Miguel (española-venezolana), Biagio Pillieri, Enrique Márquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano), Luis Aquiles Rojas, Yanny Esther González Terán, Luis Fernando Junior Sánchez Flores y Diógenes Omar Angulo Molina.

Foro Penal dijo que entre los presos políticos de nacionalidad extranjera en Venezuela “se mantienen 2 ciudadanos estadounidenses” y que también hay un ciudadano cubano con residencia estadounidense, de acuerdo con sus registros.

CNN consultó al Ministerio Público de Venezuela y respondieron que “por ahora” no hay una lista oficial sobre quiénes salieron de prisión.

Mientras tanto, en la mañana de este sábado persistían los reclamos por más excarcelaciones en Venezuela.

Si bien el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que el Gobierno liberaría a un “número importante” de presos políticos con el fin de “colaborar en el esfuerzo de la unión nacional”, hasta el momento ese proceso se dio de forma más lenta de la esperada y representa poco más del 1 % del total de los detenidos que registra Foro Penal.

Organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos reclaman que se lleven a cabo todas las excarcelaciones, y organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en Venezuela en la noche del viernes, la segunda tras el anuncio de las autoridades del país.

En las inmediaciones de El Helicoide, una de las prisiones más temidas de Venezuela, familiares y activistas pedían respuestas al Gobierno. “No tenemos ningún tipo de información. Todas las ONG están igual, confiando en las palabras que les dan los familiares, esperando que los familiares avisen de que sus familiares fueron excarcelados y pendientes de la noticia prácticamente las 24 horas”, dijo el viernes a CNN Lizbeth Añez, defensora de derechos humanos.

Mayra Morales, hermana de uno de los detenidos, cuestionó que el Gobierno de Venezuela anunció “una liberación masiva” y que “no han cumplido” con lo que dijeron. “Nosotros como familiares exigimos nuestros derechos. Exigimos que liberen a mi hermano. Exigimos que liberen a todos los presos políticos por pensar diferente”, pidió.

